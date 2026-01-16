Larangan media sosial Australia berdampak pada 4,7 juta akun remaja dalam bulan pertama

SYDNEY, Australia – Perusahaan media sosial secara kolektif telah menonaktifkan hampir lima juta akun milik remaja Australia hanya sebulan setelah larangan pertama di dunia untuk anak di bawah 16 tahun berlaku, kata regulator internet negara itu pada Jumat, 16 Januari, sebuah tanda bahwa langkah tersebut telah memberikan dampak yang cepat dan luas.

Komisaris eSafety mengatakan platform sejauh ini telah menghapus sekitar 4,7 juta akun yang dimiliki oleh anak di bawah 16 tahun untuk mematuhi undang-undang yang mulai berlaku pada 10 Desember.

"Hari ini, kami dapat mengumumkan bahwa ini berhasil," kata Perdana Menteri Anthony Albanese dalam konferensi pers.

"Ini adalah sumber kebanggaan Australia. Ini adalah legislasi terdepan di dunia, tetapi sekarang sedang diikuti di seluruh dunia."

Implementasi larangan tersebut sedang diawasi ketat oleh regulator di seluruh dunia. Prancis, Malaysia, dan Indonesia semuanya telah menyatakan akan memperkenalkan undang-undang serupa, sementara beberapa negara Eropa dan negara bagian AS juga sedang membahas untuk mengikuti Australia.

Angka-angka tersebut mewakili data pemerintah pertama tentang kepatuhan dan menunjukkan platform mengambil langkah-langkah signifikan untuk mematuhi undang-undang yang dapat membuat mereka didenda hingga A$49,5 juta ($33 juta) karena ketidakpatuhan, tetapi tidak membebankan tanggung jawab pada anak-anak atau orang tua mereka.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari perkiraan yang beredar sebelum undang-undang dan setara dengan lebih dari dua akun untuk setiap warga Australia berusia 10 hingga 16 tahun, berdasarkan data populasi. Meta sebelumnya mengatakan telah menghapus sekitar 550.000 akun di bawah umur dari Instagram, Facebook, dan Threads-nya.

Aturan batas usia minimum juga berlaku untuk YouTube milik Google, TikTok, Snapchat, dan X milik Elon Musk, yang sebelumnya bernama Twitter. Reddit telah menyatakan mematuhi tetapi menggugat pemerintah untuk membatalkan larangan tersebut. Pemerintah mengatakan akan membela diri.

Kritikus larangan tersebut mengatakan akan sulit untuk ditegakkan, dan Komisaris eSafety Julie Inman Grant mengatakan kepada konferensi pers bahwa beberapa akun di bawah umur masih aktif dan masih terlalu dini untuk menyatakan kepatuhan penuh.

"Kami tidak mengharapkan undang-undang keselamatan untuk menghilangkan setiap pelanggaran. Jika demikian, batas kecepatan akan gagal karena orang ngebut, batas minum akan gagal karena, percaya atau tidak, beberapa anak memang mendapat akses ke alkohol," katanya.

Semua perusahaan yang awalnya tercakup dalam larangan tersebut mengatakan mereka akan mematuhi.

Beberapa aplikasi media sosial yang lebih kecil melaporkan lonjakan unduhan di Australia menjelang peluncuran pada bulan Desember, dan eSafety mengatakan akan memantau apa yang disebutnya tren migrasi. Tetapi pihaknya mengatakan lonjakan unduhan awal belum diterjemahkan menjadi penggunaan berkelanjutan.

Sebuah studi dengan para ahli kesehatan mental akan melacak dampak jangka panjang larangan tersebut selama beberapa tahun. – Rappler.com