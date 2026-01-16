Rusia memblokir WhatsApp, memaksa pengguna beralih ke Telegram atau Max

Aplikasi perpesanan populer milik Meta, WhatsApp, akan diblokir sepenuhnya di Rusia tahun ini, ungkap seorang anggota legislatif berpangkat tinggi.

Langkah ini masuk akal, menurut pembuat undang-undang tersebut, karena Federasi Rusia bersiap mengadakan pemilihan parlemen, katanya.

Sementara itu, Moskow telah aktif mempromosikan aplikasi perpesanan yang disetujui negara bernama Max, sementara Telegram tetap menjadi alternatif yang lebih disukai.

Rusia akan memblokir penuh WhatsApp menjelang pemungutan suara parlemen

WhatsApp akan "akhirnya diblokir" pada tahun 2026, media resmi Rusia melaporkan minggu ini, mengutip pernyataan perwakilan Duma Negara, majelis rendah parlemen.

Keputusan ini dibenarkan mengingat pemilihan yang akan datang, tegas Andrey Svintsov, wakil ketua Komite Kebijakan Informasi, TI dan Komunikasi majelis tersebut.

Berbicara kepada kantor berita TASS pada hari Kamis, pembuat undang-undang tersebut menjelaskan:

Roskomnadzor (RKN) adalah singkatan dari Layanan Federal untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Media Massa – pengawas telekomunikasi Rusia.

Svintsov menjelaskan larangan tersebut akan datang karena WhatsApp dimiliki oleh Meta, raksasa teknologi berbasis AS di balik Facebook, yang telah dilabeli sebagai "perusahaan ekstremis" di Rusia.

Langkah-langkah keras terhadap platform perpesanan tersebut, terutama sebelum pemilihan yang akan diadakan pada bulan September, adalah "benar-benar dibenarkan," tegas wakil Rusia tersebut.

Dia juga mencatat bahwa mayoritas teman dan kenalannya telah meninggalkan WhatsApp dan beralih ke Telegram, alternatif paling populernya, atau "perpesanan nasional" Max.

Pada Agustus 2025, Roskomnadzor mengumumkan pembatasan sebagian panggilan melalui Telegram dan WhatsApp di Rusia, menyatakan bahwa keduanya telah menjadi layanan suara yang paling populer di kalangan penipu.

RKN juga menuduh bahwa kedua aplikasi perpesanan tersebut sering digunakan untuk merekrut warga Rusia untuk kegiatan sabotase dan teroris.

Perwakilan badan pengawas tersebut menyatakan mereka secara khusus menargetkan WhatsApp karena melanggar hukum Rusia.

Rusia mendorong aplikasi perpesanan Max dengan mengorbankan pesaing

Pejabat Rusia telah aktif mempromosikan pengganti domestik yang didukung pemerintah untuk WhatsApp dan Telegram, yaitu aplikasi perpesanan Max.

Aplikasi Rusia tersebut, yang pertama kali dirilis sebagai versi beta pada Maret tahun lalu, mencapai 45 juta pengguna pada Oktober, seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan.

Sebelumnya, media lokal mengungkapkan bahwa produsen ponsel pintar besar dari Tiongkok dan Korea Selatan telah setuju untuk memasang aplikasi ini sebelumnya di semua perangkat yang dijual di negara tersebut, sesuai persyaratan otoritas Rusia. Kritikus telah menyuarakan kekhawatiran bahwa Moskow mungkin menggunakan Max sebagai alat pengawasan.

Aplikasi ini didasarkan pada platform Max yang dikembangkan oleh VK, sebelumnya dikenal sebagai Vkontakte. Yang terakhir adalah jaringan media sosial terkemuka di Rusia dan segmen pasar berbahasa Rusia di wilayah yang lebih luas.

Vkontakte didirikan bersama oleh pemilik Telegram, Pavel Durov, hampir dua dekade lalu. Pengusaha kelahiran Rusia, yang pernah menjadi chief executive VK, menjual sahamnya, mengundurkan diri dan meninggalkan Rusia pada 2014, mengklaim perusahaan tersebut diambil alih oleh orang-orang yang dekat dengan Presiden Putin.

Saat memimpin layanan jejaring sosial tersebut, dia menolak permintaan Moskow untuk menyensor akun para pengunjuk rasa anti-pemerintah Ukraina dan Rusia.

Kemudian, dia menolak permintaan FSB untuk memberikan akses ke korespondensi terenkripsi antara pengguna Telegram yang menjadi perhatian layanan keamanan Rusia yang kuat.

Pada Juli 2025, Durov membantah laporan bahwa Telegram membuka kantor di Rusia setelah menggambarkan berita sebelumnya bahwa aplikasi perpesanan tersebut meninggalkan pasar Rusia sebagai "kampanye yang ditargetkan untuk mendiskreditkan Telegram."

Pada bulan Juli, perwakilan tinggi administrasi Kremlin menegaskan bahwa pemerintah Rusia tidak berencana melarang layanan perpesanan asing secara sembarangan, asalkan mereka mematuhi persyaratan hukum Rusia.

