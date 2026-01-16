Mengapa Harga Kaito Turun 20%: Larangan InfoFi oleh X Memutus Utilitas Inti

Postingan Mengapa Harga Kaito Turun 20%: Larangan InfoFi X Memutus Utilitas Inti muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

Harga Kaito turun tajam pada sesi hari ini, merosot lebih dari 20% karena pasar merespons kerusakan mendadak pada model utilitas inti token. Pergerakan ini menyusul keputusan X untuk melarang aplikasi InfoFi berbasis reward-for-posting dan mencabut akses API yang terkait dengan engagement yang diberi insentif, pukulan langsung terhadap mekanisme yang sebelumnya mendorong penggunaan dan permintaan Kaito.

Menyusul pemicu berita di pasar, harga Kaito bereaksi tajam dan selloff agresif mendorong harga Kaito di bawah zona support utamanya di $0,700.

Namun, perhatian kini beralih apakah harga Kaito dapat membangun relevansi di bawah kerangka kerja yang berubah secara material.

Apa yang Salah dengan Kaito?

Selloff Kaito didorong oleh kerusakan langsung pada model utilitasnya, bukan sentimen pasar. Permintaan token telah terkait erat dengan sistem rewarded engagement berbasis InfoFI, dengan Yaps berfungsi sebagai penghubung utama antara aktivitas pengguna dan aliran token. Setelah mekanisme itu dimatikan, pasar terpaksa menilai kembali berapa banyak permintaan organik yang tersisa.

Analisis Harga Kaito: Kerusakan, Bukan Koreksi

Penurunan harga Kaito lebih dari 20% dalam beberapa jam sejak larangan InfoFi telah menunjukkan kerusakan struktural, bukan koreksi harga normal. Harga Kaito telah menembus zona support utamanya di $0,700 dan tergelincir di bawahnya, saat ini diperdagangkan di $0,5444, merepresentasikan momentum bearish.

Penurunan ini datang dengan tanda-tanda teknis distribusi yang mencolok. Melihat struktur harga, harga Kaito telah menghadapi penolakan beberapa kali dari zona trendline menurunnya dan kali ini lagi, tetapi dengan cara yang agresif.

Selama beberapa minggu terakhir, token Kaito telah membentuk lower lows dan diperdagangkan dalam tren bearish, di bawah moving average jangka pendeknya. Saat ini, harga Kaito menuju mendekati zona make or break-nya di $0,4600-$0,4700.

Jika pembeli mempertahankan zona ini, pergerakan sideways jangka pendek akan terlihat, sementara penembusan di bawah zona tersebut dapat memperdalam koreksi menuju zona permintaan kunci di $0,3600-$0,3800.

Dinamika Supply On-Chain Bergeser Melawan Kaito

Dengan narasi InfoFi yang kini terganggu, perilaku harga Kaito semakin ditentukan oleh aliran supply daripada ekspektasi masa depan.

Data on-chain menunjukkan peningkatan supply likuid jangka pendek, karena sekitar 4,6 juta token Kaito dijadwalkan keluar dari staking dalam beberapa hari mendatang. Meskipun unstaking tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi penjualan, hal ini secara material meningkatkan pool token yang dapat diperdagangkan segera pada saat permintaan melemah.

Di luar jangka pendek, tekanan supply tambahan muncul dari unlock terjadwal tim dan backer awal yang diharapkan dalam beberapa minggu ke depan. Secara paralel, aktivitas transfer menuju exchange telah meningkat selama penurunan baru-baru ini, menandakan positioning daripada akumulasi.