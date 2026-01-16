Saham Interactive Brokers (IBKR): Meroket ke Rekor Tertinggi dengan Peluncuran Deposit Stablecoin

TLDR

Interactive Brokers meluncurkan layanan deposit USDC 24/7 melalui kemitraan ZeroHash dengan konversi dolar instan untuk trading.

Dukungan stablecoin RLUSD dan PYUSD akan diluncurkan minggu depan di blockchain Ethereum, Solana, dan Base.

Tidak ada biaya deposit dari Interactive Brokers, tetapi ZeroHash mengenakan biaya konversi 0,30% dengan minimum $1.

Saham melonjak 3% ke rekor $75 setelah pengumuman saat perusahaan memperluas penawaran layanan kripto.

Layanan ini menghilangkan keterlambatan transfer kawat tradisional, memungkinkan klien untuk mulai trading dalam hitungan menit setelah deposit.

Interactive Brokers meluncurkan fungsionalitas deposit stablecoin pada hari Kamis, memungkinkan klien mendanai akun dengan USDC kapan saja. Layanan ini memproses deposit dalam hitungan menit melalui kemitraan ZeroHash.





Klien yang memenuhi syarat sekarang dapat mengirim USDC dari dompet pribadi ke akun aman yang dikelola oleh ZeroHash. Sistem secara otomatis mengonversi stablecoin yang masuk ke dolar AS untuk akses trading segera.

Pialang yang terdaftar di Nasdaq berencana menambahkan RLUSD dari Ripple dan PYUSD dari PayPal minggu depan. Ekspansi ini akan memberi klien tiga opsi stablecoin untuk pendanaan akun.

Layanan ini beroperasi di blockchain Ethereum, Solana, dan Base. Pendekatan multi-chain ini menghilangkan ketergantungan pada jam kerja bank tradisional dan transfer kawat.

Pendanaan Cepat Memangkas Biaya Transaksi

Klien dapat berpindah dari deposit ke trading aktif dalam hitungan menit. Kecepatan ini merupakan peningkatan besar dibandingkan transfer kawat lintas negara konvensional.

Interactive Brokers membebaskan biaya deposit untuk pendanaan stablecoin. Pengguna hanya membayar biaya jaringan blockchain standar untuk transfer mereka.

ZeroHash menerapkan biaya konversi 0,30% saat mengubah stablecoin menjadi dolar. Perusahaan menetapkan biaya minimum $1 per transaksi.

Membangun Peluncuran Desember

Pengumuman ini memperluas peluncuran pendanaan stablecoin Interactive Brokers di bulan Desember untuk akun ritel AS. Perusahaan terus mendorong ke layanan terkait kripto seiring persaingan memanas.

Interactive Brokers memiliki saham investasi di ZeroHash. Penyedia infrastruktur ini mengamankan pendanaan $104 juta pada valuasi $1 miliar.

Pialang tersebut menambahkan perdagangan kripto pada tahun 2021, dimulai dengan Bitcoin dan Ether. Solana dan XRP bergabung dengan penawaran platform pada tahun 2025.

USDC mempertahankan kapitalisasi pasar $75,68 miliar, peringkat kedua di antara stablecoin. Tether memimpin sektor dengan $186,90 miliar dalam sirkulasi.

Total pasar stablecoin melebihi $310 miliar menurut data DefiLlama. Sektor ini mengalami pertumbuhan 46,8% secara tahunan hingga Oktober.

Saham Interactive Brokers naik lebih dari 3% pada hari Kamis setelah berita tersebut. Saham mencapai tertinggi sepanjang masa di $75 selama sesi.

