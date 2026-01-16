Korea Selatan Mengkaji RUU untuk Mengatur dan Memfasilitasi Sekuritas Tertoken

TLDR

Majelis Nasional Korea Selatan mengesahkan amandemen yang melegalkan penawaran token sekuritas.

Undang-undang ini berlaku efektif pada Januari 2027 setelah periode persiapan satu tahun.

Sekuritas tertoken akan mencakup aset seperti real estat, seni, dan peternakan.

Komisi Layanan Keuangan akan memimpin pengembangan infrastruktur.

Korea Selatan telah secara resmi menyetujui landasan hukum untuk sekuritas tertoken melalui amandemen terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Sekuritas Elektronik. Perubahan ini menciptakan jalur teregulasi untuk penawaran token sekuritas berbasis blockchain (STO), termasuk penerbitan dan distribusinya menggunakan teknologi distributed ledger.

Dijadwalkan berlaku efektif pada Januari 2027, undang-undang baru ini akan memungkinkan entitas yang memenuhi syarat untuk menerbitkan sekuritas tertoken dan memungkinkan pialang serta perantara untuk memperdagangkannya sebagai sekuritas kontrak investasi.

Amandemen Hukum Menetapkan Kerangka Kerja Nasional

Selama sesi pleno yang diadakan pada 15 Januari 2026, Majelis Nasional Korea Selatan mengesahkan amandemen yang mendefinisikan sekuritas token secara luas. Undang-undang yang diperbarui berlaku untuk sekuritas standar maupun non-standar, termasuk instrumen utang dan ekuitas.

Undang-Undang Sekuritas Elektronik memungkinkan penerbit yang disetujui untuk menggunakan teknologi blockchain untuk menerbitkan sekuritas tertoken. Undang-Undang Pasar Modal kemudian mengotorisasi sekuritas ini untuk diperdagangkan pada pialang berlisensi. Langkah legislatif ini memberikan kepastian hukum bagi perusahaan yang ingin menggunakan teknologi distributed ledger untuk produk keuangan.

Menurut Komisi Layanan Keuangan (FSC), "Kami mengharapkan sekuritas token untuk memungkinkan manajemen akun sekuritas berbasis distributed ledger dan pemanfaatan kontrak pintar yang lebih besar."

Implementasi dan Jadwal Waktu

Undang-undang dijadwalkan berlaku efektif pada Januari 2027. Periode persiapan satu tahun akan dimulai setelah promulgasi resmi Presiden, yang sangat mungkin terjadi setelah pemungutan suara Majelis Nasional.

FSC akan mengawasi implementasi dan akan bekerja sama dengan Layanan Pengawas Keuangan, Lembaga Penyimpanan Sekuritas Korea, dan pelaku pasar lainnya. Badan konsultasi akan dibentuk untuk mendukung pengembangan infrastruktur.

Upaya yang direncanakan mencakup sistem manajemen akun berbasis distributed ledger dan mekanisme perlindungan investor yang ditingkatkan. Pertemuan kick-off yang melibatkan semua pemangku kepentingan dijadwalkan pada bulan depan untuk memulai persiapan ini.

Fokus pada Tokenisasi Aset Dunia Nyata

Kerangka kerja baru ini diharapkan mendukung berbagai macam aset. Ini termasuk sekuritas tradisional serta produk non-standar seperti real estat, karya seni, dan kontrak investasi peternakan.

Produk investasi semacam itu sebelumnya lebih sulit didistribusikan karena keterbatasan hukum dan struktural. Regulasi baru ini sekarang akan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dengan mengizinkan mereka untuk ditokenisasi dan diperdagangkan dengan lebih mudah.

Standard Chartered telah memperkirakan bahwa pasar aset dunia nyata (RWA) tertoken global, tidak termasuk stablecoin, dapat mencapai $2 triliun pada 2028. Secara lokal, Boston Consulting Group memperkirakan pasar sekuritas token Korea Selatan akan tumbuh menjadi 367 triliun won ($249 miliar) pada akhir dekade ini.

