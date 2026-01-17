Senat Membekukan Pemungutan Suara Undang-Undang CLARITY Saat Raksasa Kripto Berselisih Soal Stablecoin, DeFi dan Aturan Pasar

Poin-Poin Penting:

Komite Perbankan Senat AS menunda pembahasan CLARITY Act karena dukungan industri terpecah – dengan Coinbase mundur sementara Ripple dan a16z tetap aktif dalam negosiasi.

RUU ini berupaya membagi yurisdiksi antara SEC dan CFTC, melindungi self-custody dan memperketat aturan pencucian uang, namun bahasa mengenai stablecoin yield dan DeFi masih menjadi titik panas.

CEO Ripple Brad Garlinghouse mendukung kemajuan, mengatakan aturan yang jelas lebih baik daripada kekacauan dan masalah dapat diperbaiki selama proses amandemen.

RUU struktur pasar kripto yang telah lama ditunggu oleh Senat mengalami hambatan. Para pembuat undang-undang menunda pemungutan suara CLARITY Act minggu ini untuk melanjutkan pembicaraan, menyoroti perpecahan dalam industri kripto mengenai stablecoin, DeFi dan jangkauan regulasi.

Senat Menunda Pembahasan CLARITY Act

Komite Perbankan Senat menunda pembahasan terjadwal CLARITY Act, dengan alasan perlunya lebih banyak pembicaraan bipartisan. Ketua Tim Scott mengatakan para pembuat undang-undang, regulator, dan pemimpin industri tetap "di meja" dan bekerja dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Tanggal pemungutan suara baru belum diumumkan.

Karena tindakan serupa Komite Pertanian Senat terhadap CLARITY Act terkait interaksinya dengan Commodities Future Trading Commission (CFTC), penundaan ini berdampak pada waktu dan penyelarasan karena kedua badan harus menyetujui RUU masing-masing sebelum meneruskannya ke Senat secara keseluruhan.

DPR telah mengirimkan versinya sendiri dari CLARITY Act melalui proses legislatif pada Juli tahun ini. Namun demikian, ada aturan prosedural bahwa Komite Perbankan Senat memiliki yurisdiksi atas SEC dan Komite Pertanian memiliki yurisdiksi atas CFTC yang menambah kompleksitas dan tekanan pada tugas menyusun teks tunggal.

Industri Kripto Terpecah atas Stablecoin dan DeFi

Penundaan ini disebabkan oleh fakta bahwa sektor kripto itu sendiri terbagi. Coinbase secara publik menarik dukungan, dengan CEO Brian Armstrong berargumen bahwa draf tersebut akan "secara material lebih buruk daripada status quo." Dia menandai kekhawatiran tentang pembatasan stablecoin yield, ekuitas yang ditokenisasi, keterbatasan DeFi, dan risiko privasi terkait akses pemerintah ke data keuangan.

Sebaliknya, Ripple, a16z Crypto, Coin Center, Kraken dan The Digital Chamber tetap aktif. Mereka menyatakan bahwa aturan yang tidak menguntungkan lebih baik daripada limbo regulasi dan bahwa titik-titik kelemahan dapat diperbaiki dengan amandemen khusus.

CEO Ripple Brad Garlinghouse memperjelas pendiriannya di X, mendukung upaya Senator Tim Scott dan Komite Perbankan. Dia mengatakan RUU tersebut mewakili "langkah besar ke depan" dan menekankan bahwa kejelasan lebih baik daripada kekacauan. Garlinghouse menambahkan bahwa Ripple akan terus bekerja melalui proses markup untuk menyelesaikan masalah, menandakan kepercayaan bahwa kompromi dimungkinkan.

Perusahaan ventura telah menggemakan nada tersebut. Pemimpin a16z mengatakan para pembangun memerlukan aturan yang jelas untuk beroperasi di AS dan mendesak para pembuat undang-undang untuk menyempurnakan draf daripada menghentikan. Pesannya konsisten: penundaan berisiko mendorong inovasi ke luar negeri.

Apa yang Ada di Dalam CLARITY Act

Pada intinya, CLARITY Act mencoba mengakhiri kebingungan regulasi selama bertahun-tahun dengan mendefinisikan secara jelas aset digital mana yang termasuk dalam hukum sekuritas dan mana yang merupakan komoditas. RUU ini akan:

Mengalokasikan pengawasan antara SEC dan CFTC

Mengharuskan pengungkapan untuk sekuritas aset digital

Mempertahankan hak untuk self-custody

Melindungi pengembang perangkat lunak yang tidak mengontrol dana pengguna

Memperkuat kepatuhan anti pencucian uang dan sanksi

Membuat komite penasihat gabungan SEC–CFTC untuk menyelaraskan aturan

Komite Perbankan Senat merilis rincian "Mitos vs. Fakta" minggu ini, menolak klaim bahwa RUU tersebut melemahkan perlindungan investor atau membuka celah bagi pelaku jahat. Komite berpendapat kerangka kerja tersebut membuat penipuan tetap ilegal, mempertahankan kekuatan penegakan SEC, dan memperkenalkan kontrol keuangan ilegal terkuat yang pernah dipertimbangkan Kongres untuk kripto.

Ini juga mengatakan RUU tersebut tidak mengkriminalisasi pengembang atau melarang self-custody, dan menargetkan pelanggaran tanpa menghambat inovasi yang sah.

Stablecoin Yield Adalah Titik Tekanan

Isu paling eksplosif adalah stablecoin yield. Draf tersebut membatasi pembayaran berbasis aktivitas dengan stablecoin, yang hanya berlaku langsung untuk bursa yang memberi reward kepada pengguna karena memegang stablecoin di platform mereka.

Kelompok lobi perbankan telah melobi keras untuk batasan ini, memperingatkan pelarian deposit dan risiko terhadap shadow banking. Perusahaan kripto menolak bahwa pembatasan tersebut dapat melumpuhkan produk yang sah dan menghambat adopsi. Bentrokan ini termasuk di antara alasan terbesar diskusi berlarut-larut.

Ada juga masalah bahasa DeFi. Kritikus khawatir RUU tersebut dapat mendorong protokol terdesentralisasi yang tidak dirancang untuk jenis kepatuhan ini ke dalam kerangka kerja ini.

