X Melarang Postingan Berbasis Hadiah Saat Pengguna Menyambut Pembersihan Spam Balasan

TLDR

X kini melarang aplikasi memberikan hadiah untuk postingan dengan token, poin, atau uang tunai melalui API-nya.

Cookie DAO tutup dan Kaito beralih ke pemasaran influencer.

Paul Graham dan pengguna lainnya menyebut balasan yang dihasilkan AI sebagai "wabah."

X akan terus mengizinkan penggunaan crypto dan Web3, hanya saja tidak untuk postingan berbasis hadiah.

X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, telah memperbarui kebijakan API pengembangnya. Perubahan ini kini memblokir aplikasi yang membayar pengguna untuk konten atau keterlibatan. Keputusan ini bertujuan untuk mengurangi spam yang dihasilkan AI dan taktik keterlibatan berkualitas rendah di seluruh platform.

Banyak pengguna X, termasuk tokoh publik, menyambut baik pembaruan ini. Pendiri Y Combinator Paul Graham menyebut balasan yang dihasilkan AI sebagai "wabah." Yang lain di sektor crypto dan teknologi mendukung langkah ini sebagai upaya untuk membersihkan timeline pengguna.

Proyek InfoFi Tutup atau Mengubah Arah

Aturan baru telah menyebabkan aplikasi berbasis InfoFi tutup atau menyesuaikan strategi bisnis mereka. InfoFi, singkatan dari "information finance," adalah model di mana pengguna dibayar untuk memposting atau memperkuat topik yang sedang tren.

Kaito, sebuah platform InfoFi yang memberikan hadiah kepada pengguna dengan token untuk memposting ulang konten yang sedang tren, mengumumkan akan mengakhiri model tokennya. Perusahaan sekarang akan fokus pada struktur pemasaran influencer tradisional. Cookie DAO, proyek InfoFi lainnya, mengonfirmasi akan menutup platformnya setelah tokennya turun tajam.

"Setelah diskusi dengan X, disepakati bahwa sistem distribusi yang sepenuhnya tanpa izin tidak lagi layak," kata pendiri Kaito Yu Hu.

Xeet, aplikasi konten berbasis kampanye, menghentikan operasi untuk menilai masa depannya. Meskipun mengklaim bukan platform InfoFi penuh, ia mengakui terpengaruh oleh perubahan aturan.

Pengembang Menanggapi Pedoman API Baru

X menyatakan masih mendukung proyek crypto dan Web3 melalui API-nya, hanya saja tidak untuk yang secara finansial memberikan hadiah untuk postingan atau balasan.

"Ada kasus penggunaan luar biasa untuk CT dan crypto/Web3 dengan X API yang akan terus kami dukung," kata Chris Park, seorang pengembang di X.

Kepala produk X Nikita Bier dan orang dalam platform lainnya telah mengkritik model InfoFi sebelum perubahan aturan. Dalam postingan yang dihapus, Bier mengatakan bahwa postingan crypto membanjiri timeline dengan balasan berkualitas rendah seperti pesan "gm", mengurangi nilai keseluruhan bagi pengguna.

Nic Carter dari Castle Island Ventures menambahkan, "Anda menciptakan insentif finansial bagi seseorang untuk memposting, itu menciptakan lebih banyak lagi. Gabungkan ini dengan AI Anda mendapatkan banyak sampah."

Insentif Keterlibatan Tetap Menjadi Perhatian Bagi Sebagian Orang

Beberapa pengembang dan pengguna mempertanyakan langkah tersebut, dengan alasan bahwa X masih membayar kreator berdasarkan keterlibatan dari pengguna premium. Mereka percaya bahwa selama ada insentif finansial, pengguna akan mencoba mengeksploitasinya.

"Elon merusak X ketika mulai memberikan insentif untuk memposting," kata 0xErod, pemimpin pemasaran di Symbiotic. "Orang akan terus menerbitkan sampah selama ada insentif finansial."

Meskipun beberapa platform tutup, yang lain seperti Noise mengklaim tidak terpengaruh. Noise baru-baru ini mengumpulkan $7 juta dan menggunakan model data yang berbeda untuk platformnya. Tim tersebut mengatakan sistemnya mengandalkan metrik perhatian, bukan insentif postingan tokenisasi.

