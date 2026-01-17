Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang mungkin mengubah pasar perumahan dengan membuatnya lebih terjangkau dan meningkatkan pasokan. Dia mengklaim bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memadukan arus kas dengan fitur volatil dan likuid Bitcoin untuk menghasilkan investasi yang aman.

Cardone Capital meluncurkan model investasi pada Desember 2024. Cardone percaya investasi tersebut menawarkan yang terbaik dari kedua dunia. Real estat membawa volatilitas rendah dan keuntungan pajak. Bitcoin membawa potensi kenaikan jangka panjang dan likuiditas global. Bersama-sama, mereka membentuk struktur hybrid yang mengurangi risiko sambil mencari pertumbuhan.

Menurut Grant Cardone, apa yang biasanya menghasilkan pengembalian tahunan 12 hingga 14% dengan real estat saja akan menghasilkan 35% per tahun dengan investasi hybrid.

Sebagian besar perusahaan treasury kripto tidak menghasilkan arus kas operasional. Mereka mengumpulkan utang, yang mereka gunakan untuk membeli Bitcoin. Mereka menunggu apresiasi, yang membuat mereka terpapar risiko. Penurunan dapat memaksa banyak orang untuk menjual aset atau tutup.

Cardone mengatakan real estat menghilangkan kelemahan ini. Properti bukan opsional karena orang harus membeli perumahan. Ini menciptakan permintaan yang dapat diandalkan, yang menciptakan pendapatan sewa. Pendapatan mendukung akumulasi Bitcoin tanpa bergantung pada utang.

Dia mengatakan properti diperkirakan menghasilkan sekitar $10 juta dalam pendapatan operasional bersih setiap tahun. Seluruh jumlah ini akan digunakan untuk pembelian Bitcoin lebih lanjut. Ini membangun cadangan jangka panjang dengan jadwal yang dapat diprediksi.

Cardone bertujuan agar kripto mewakili 15% hingga 50% dari total aset dana, menurut situs web Cardone Capital. Dia juga menyatakan bahwa dia berniat meluncurkan 10 dana ini secara total, menggabungkan 10.000 BTC dengan 15.000 unit apartemen.

Sejauh ini, dia hanya meluncurkan tiga dari dana Bitcoin dan real estat yang direncanakan: 10X Space Coast Bitcoin Fund, 10X Miami River Fund, dan 10X Boca Raton Bitcoin Fund.

10X Space Coast Bitcoin Fund dan 10X Miami River Fund, yang diluncurkan pada Desember 2024 dan Mei, masing-masing telah kelebihan permintaan. 10X Space Coast Bitcoin Fund menggabungkan 300 unit apartemen di Melbourne, Florida, dengan Bitcoin senilai $15 juta.

10X Miami River Fund menggabungkan 346 apartemen di Miami River di Florida Selatan dengan aset senilai $300 juta. 10X Boca Raton Bitcoin Fund bermaksud menggabungkan $100 juta dengan 366 unit apartemen.

Cardone terus mengakumulasi Bitcoin di tengah perjuangan harga terbarunya. Dia mengumumkan bahwa dana telah menambahkan Bitcoin senilai $72 juta pada Oktober dan November. Bulan lalu, Cardone mengungkapkan bahwa dia telah menghiasi logo Bitcoin di perut jet pribadinya sebagai tanda komitmennya.

Trump menyerukan pembatasan bagi investor institusional besar dari membeli rumah keluarga tunggal

Pemerintahan Trump akan menerapkan beberapa langkah untuk membuat kepemilikan rumah lebih mudah diakses dan menurunkan biaya perumahan. Sebuah proposal kunci yang diharapkan akan diumumkan secara resmi di Forum Ekonomi Dunia di Davos akan memungkinkan warga Amerika untuk menggunakan dana dari akun pensiun 401(k) mereka untuk membantu menutupi uang muka rumah.

Trump juga mengatakan di depan umum bahwa investor institusional besar seharusnya tidak dapat membeli rumah keluarga tunggal. Dia mengatakan bahwa ketika perusahaan membeli, mereka menjadi kurang tersedia bagi pembeli individu.

POTUS juga mengatakan dia akan meminta Kongres untuk membuat larangan semacam itu menjadi undang-undang. Namun, rincian bagaimana itu akan berfungsi dan bagaimana akan diterapkan masih perlu dikerjakan.

Pemerintahan juga telah mendorong kebijakan pasar perumahan yang lebih tradisional, termasuk mengarahkan Fannie Mae dan Freddie Mac untuk membeli hingga $200 miliar dalam sekuritas berbasis hipotek untuk menurunkan suku bunga hipotek dan mendukung aktivitas pembiayaan kembali. Sejauh ini, suku bunga hipotek berada di 6,06% tetap 30 tahun dan 5,38% tetap 15 tahun.

Grant Cardone memuji POTUS, mengatakan, "Presiden Trump dan pemerintahan sangat agresif melihat bagaimana rakyat Amerika dapat memiliki uang dan sistem keuangan yang stabil dan berjalan baik bagi mereka baik dalam token dan Bitcoin [....] dan juga dalam perumahan."

