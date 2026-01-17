Investasi Proof Pod $17M ZKP Menarik Perhatian Pasar sementara TAO dan XRP Menunjukkan Momentum

Bagikan

Awal tahun 2026 telah memicu kembali pertanyaan yang familiar di kalangan kripto: di mana keuntungan signifikan akan muncul sebelum pasar yang lebih luas menyadarinya? Alih-alih mengejar lonjakan mendadak, modal bergerak menuju proyek-proyek yang menunjukkan kemajuan nyata, mekanisme yang jelas, dan struktur yang terdefinisi. Tren ini menjelaskan mengapa analis melacak harga Bittensor setelah halvingnya, mengamati harga XRP saat ini di tengah meningkatnya minat ETF, dan kini berfokus pada Zero Knowledge Proof setelah alokasi terkonfirmasi sebesar $17 juta untuk Proof Pods.

Peristiwa-peristiwa ini berbeda dari tren yang bersifat sementara. Ini tentang tindakan yang telah diambil, bukan janji untuk masa depan. Investor yang mencari kripto berikutnya yang akan melonjak semakin membandingkan koin-koin yang sudah mapan dengan proyek infrastruktur tahap awal. Eksekusi dan kejelasan struktural mengambil prioritas atas momentum yang didorong oleh hype.

Harga Bittensor Menguat Setelah Halving Token Terbaru

Bittensor memulai tahun 2026 dengan fokus pasar yang diperbaharui setelah halving pertamanya pada Desember 2025. Emisi token harian dipotong dari 7.200 TAO menjadi 3.600, memperketat pasokan sementara batas 21 juta TAO tetap utuh. Analis melihat pergeseran struktural ini sebagai pendorong utama di balik harga Bittensor yang bergerak menuju angka $300 pada awal Januari.

Produk institusional telah mendukung tren ini. Peluncuran Grayscale Bittensor Trust dan produk TAO yang di-stake di SIX Swiss Exchange telah memperluas eksposur yang diatur. Keterlibatan jaringan juga meningkat, dengan lebih dari 120 subnet aktif yang kini menghasilkan penggunaan yang terukur.

Reli harga Bittensor tidak murni spekulatif. Ini mencerminkan kendala pasokan yang dikombinasikan dengan infrastruktur yang berkembang. Pertumbuhan yang didorong oleh eksekusi ini memposisikan TAO sebagai pesaing kuat untuk kripto berikutnya yang akan melonjak, khususnya di antara investor yang mencari jaringan terkait AI dengan permintaan nyata.

Stabilitas XRP Didukung oleh Arus Investasi Institusional

XRP mengambil jalur yang berbeda. Diperdagangkan sekitar $2,06, tetap berada di atas rata-rata pergerakan jangka pendek dan menengah tetapi di bawah level resistensi jangka panjang. Harga saat ini mencerminkan stabilitas daripada penembusan, dengan pembeli mempertahankan zona kunci sementara penjual tetap hadir.

Aktivitas institusional membedakan XRP. Arus masuk terkait ETF telah melonjak, mencapai total lebih dari $1,3 miliar selama beberapa minggu terakhir. Kejelasan regulasi dan integrasi Ripple terhadap XRP dengan stablecoin RLUSD juga telah meningkatkan kepercayaan.

Dari perspektif teknis, harga XRP saat ini menghadapi resistensi mendekati $2,10, dengan konsolidasi yang diharapkan antara $1,95 dan $2,15 kecuali terjadi penembusan yang menentukan. Potensi kenaikan terbatas untuk saat ini, tetapi permintaan ETF yang kuat dan dukungan regulasi membuat XRP tetap dalam percakapan bagi investor yang mencari kripto berikutnya yang akan melonjak dengan eksposur risiko yang terkelola.

Perangkat Keras Zero Knowledge Proof Memicu Antusiasme Investor

Zero Knowledge Proof berada pada tahap yang lebih awal, namun komitmennya sudah jelas. Proyek ini mengonfirmasi bahwa $17 juta telah didedikasikan untuk membangun Proof Pods, perangkat fisik yang dirancang untuk melakukan komputasi AI yang dapat diverifikasi untuk jaringan. Berbeda dengan rencana konseptual, perangkat-perangkat ini telah dibangun dan siap untuk penerapan di seluruh dunia.

Jaringan menggunakan lelang presale langsung daripada penetapan harga tetap. Alokasi token harian dirilis, dan tarif akhir ditetapkan secara transparan berdasarkan total kontribusi. Setelah lelang berakhir, harga terkunci secara permanen, menciptakan kurva yang hanya bergerak maju.

Giveaway senilai $5 juta meningkatkan keterlibatan, memberikan kepada sepuluh peserta masing-masing $500.000 dalam ZKP. Untuk memenuhi syarat, pemegang harus memiliki setidaknya $100 dalam ZKP, terlibat dengan saluran resmi, dan mereferensikan orang lain. Hadiah referral telah ditingkatkan menjadi 20% untuk perujuk dan 10% untuk yang dirujuk, mendorong partisipasi yang berlipat ganda tanpa mengubah harga lelang.

Proof Pods terintegrasi langsung ke dalam jaringan. Saat mereka memvalidasi tugas, mereka mendapatkan ZKP sesuai dengan harga lelang hari sebelumnya. Memegang ZKP memungkinkan upgrade Pod, secara bertahap mengurangi pasokan yang beredar. Kombinasi perangkat keras, lelang, dan insentif ini menjelaskan mengapa analis semakin memasukkan Zero Knowledge Proof dalam diskusi tentang kripto berikutnya yang akan melonjak bersama dengan harga Bittensor dan harga XRP saat ini.

Kesimpulan

Membandingkan aset-aset ini menunjukkan bagaimana peluang didefinisikan pada tahun 2026. Bittensor mencerminkan batas pasokan dan eksekusi. XRP mewakili positioning institusional pada jalur yang sudah mapan. Zero Knowledge Proof menambahkan sudut ketiga: masuk lebih awal ke dalam sistem yang berfungsi di mana perangkat keras, penetapan harga, dan hadiah aktif.

Bagi investor yang berburu kripto berikutnya yang akan melonjak, fokus bergeser menuju waktu dan struktur daripada popularitas. Beberapa akan lebih memilih aset yang memegang kisaran yang sudah mapan. Yang lain akan mengeksplorasi ekosistem yang muncul di mana mekanisme awal membentuk hasil.

Ketiganya berbagi kejelasan. Aturan pasokan diketahui, arus modal terlihat, dan komitmen telah dieksekusi. Dalam pasar yang menyukai persiapan daripada promosi, transparansi ini mendorong perhatian saat tahun 2026 berlangsung.

