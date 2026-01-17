Gedung Putih Mempertimbangkan Penarikan RUU Terkait Tindakan Coinbase

Poin-Poin Utama: Penekanan pada keputusan sepihak Coinbase yang mempengaruhi RUU kripto.

Potensi penarikan dukungan Gedung Putih berdampak pada legislasi pasar kripto.

Sikap Brian Armstrong memicu debat dan pertimbangan ulang kebijakan.

Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk menarik dukungan terhadap RUU mata uang kripto, dengan menyebut tindakan Coinbase sebagai disruptif, menurut laporan dari sumber yang dekat dengan pemerintahan Trump.

Potensi penarikan ini berdampak pada kemajuan legislatif dan menyoroti ketegangan antara regulator dan industri, dengan konsekuensi terhadap struktur pasar dan kerangka regulasi masa depan.

Tindakan Coinbase Mengancam Dukungan Gedung Putih untuk RUU Kripto

Menurut laporan PANews, sumber yang dekat dengan pemerintahan Trump mengungkapkan kemungkinan penarikan dukungan Gedung Putih untuk RUU pasar mata uang kripto jika Coinbase tidak memberikan kesepakatan hasil yang memuaskan. Langkah tersebut menyusul penarikan sepihak Coinbase dari RUU tersebut, yang memicu ketidakpuasan.

Keputusan Coinbase ini untuk menentang CLARITY Act, yang dipimpin oleh CEO Brian Armstrong, telah mendorong penundaan pemungutan suara Komite Perbankan Senat. Kekhawatiran atas privasi dan ekuitas yang ditokenisasi disebutkan sebagai faktor utama dalam keputusan tersebut.

Tindakan Brian Armstrong memicu reaksi industri yang signifikan. Crypto Czar Gedung Putih David Sacks mencatat di X (Twitter), "Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menetapkan aturan main." Ketua Tim Scott menyatakan optimisme tentang pencapaian bipartisan.

Legislasi Kripto Tertunda di Tengah Ketidakpastian Pasar

Tahukah Anda? Pada Januari 2025, GENIUS Act ditandatangani oleh Presiden Trump setelah ia mencabut kebijakan era Biden. Preseden historis ini menunjukkan pergeseran menuju regulasi yang lebih ramah kripto.

Ethereum (ETH) saat ini dihargai $3.284,51 dengan kapitalisasi pasar $396,42 miliar menurut CoinMarketCap. Volume perdagangan terkini menurun -16,44% selama 24 jam terakhir. Meskipun turun 0,56% dalam 24 jam terakhir, Ethereum mengalami kenaikan 6,60% selama periode tujuh hari.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 02:37 UTC tanggal 17 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim riset Coincu menunjukkan potensi tantangan regulasi dengan pertimbangan ulang Gedung Putih yang berpotensi mempengaruhi legislasi mata uang kripto masa depan. Tren masa lalu menunjukkan ketahanan pasar di tengah perubahan kebijakan, namun kebutuhan akan konsensus industri tetap kritis untuk kemajuan legislatif yang aman.