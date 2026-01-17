Akumulasi Whale Uniswap Menunjukkan Lonjakan Harga yang Akan Datang di 2026

TLDR:

100 dompet Uniswap teratas mengakumulasi 12,4 juta token UNI dalam 8 minggu.

Divergensi bullish sedang terbentuk karena aktivitas whale melampaui aksi harga.

Lonjakan harga $UNI mungkin terjadi jika reli Bitcoin menguat dalam beberapa minggu mendatang.

Resistensi kunci di $6,5–7,0 USDT dapat memicu breakout menuju $10 USDT.

Dinamika harga Uniswap (UNI) berada di titik kritis karena 100 dompet teratas terus mengakumulasi token dengan cepat, menunjukkan breakout harga besar mungkin akan terjadi.

Dengan divergensi bullish yang terbentuk, trader harus memperhatikan level resistensi kunci yang akan diuji dalam beberapa minggu mendatang.

Akumulasi Whale dan Sinyal Divergensi Pembalikan Harga

Uniswap (UNI) menunjukkan aktivitas signifikan di antara pemegang terbesarnya. Selama rentang waktu hanya delapan minggu, 100 dompet teratas telah mengakumulasi 12,41 juta token UNI yang mengesankan, menandai perubahan besar dalam sentimen pasar.

Secara historis, fase akumulasi seperti ini sering diikuti oleh lonjakan harga. Tren saat ini tampaknya tidak berbeda—meskipun ada satu elemen kunci yang perlu diperhatikan: divergensi harga.

Meskipun posisi whale terus berkembang, aksi harga UNI belum mencerminkan akumulasi ini. Ini adalah divergensi yang mencolok, karena siklus akumulasi sebelumnya oleh pemegang besar biasanya menyebabkan pergerakan harga segera.

Pada Juli dan Agustus 2025, misalnya, fase akumulasi serupa mendahului lonjakan harga yang substansial. Namun kali ini, harga tetap relatif datar, menandakan bahwa pasar mungkin menunggu katalis untuk selaras sebelum bereaksi.

Pembentukan divergensi bullish ini menunjukkan bahwa breakout mungkin akan terjadi, terutama jika kondisi pasar yang lebih luas, seperti reli Bitcoin, terus mendapatkan momentum.

Konsentrasi token UNI di antara 100 dompet terbesar ini berarti tindakan mereka memiliki bobot signifikan di pasar. Akumulasi berkelanjutan mereka menyiratkan mereka memposisikan diri untuk reli harga.

Ini dapat memicu aktivitas pembelian dari trader yang lebih kecil begitu harga mulai mengejar. Secara historis, fase akumulasi ini telah menjadi pendahulu pergerakan harga ke atas, dan tren saat ini tidak terkecuali.

Level Resistensi Kunci yang Perlu Diperhatikan untuk Potensi Breakout

Saat harga UNI menavigasi kondisi pasar saat ini, zona resistensi kunci dapat berfungsi sebagai katalis untuk pergerakan harga lebih lanjut. Aksi harga saat ini menghadapi level resistensi kritis antara $6,5 dan $7,0 USDT.

Zona ini telah melihat aktivitas pasar yang signifikan, dan penembusan di atasnya dapat membuka jalan untuk reli yang lebih substansial. Moving average periode 50 (merah) masih di bawah moving average periode 200 (putih), menunjukkan bahwa pasar telah berada dalam fase bearish.

Namun, pergerakan harga ke atas baru-baru ini menunjukkan potensi pembalikan, terutama jika harga dapat mengatasi level resistensi ini. Jika UNI menembus level $7,0 USDT, target selanjutnya berada di kisaran $8,0–10,0 USDT, di mana likuiditas tinggi diharapkan.

Relative Strength Index (RSI), saat ini netral, menunjukkan bahwa ada ruang bagi harga untuk bergerak lebih jauh tanpa menjadi overbought. Ini memberi pasar ruang bernapas untuk breakout.

Jika momentum bullish Bitcoin berlanjut, ini dapat memberikan dorongan yang diperlukan bagi UNI untuk naik lebih tinggi. Akumulasi whale Uniswap, dikombinasikan dengan analisis teknikal, menciptakan argumen kuat untuk potensi breakout dalam waktu dekat.

Trader harus memantau zona resistensi dan kondisi pasar yang lebih luas dengan cermat untuk mengukur kapan harga akan mengejar tren akumulasi yang sedang berlangsung.

