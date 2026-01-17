SEI Menembus di Atas $0,13 Dapat Memicu Pemulihan 20%–35% Menuju $0,16

SEI adalah blockchain Layer-1 yang telah dikembangkan sebagai platform trading berkinerja sangat tinggi, di mana transaksi diselesaikan dengan sangat cepat, memiliki latensi yang sangat rendah, dan selesai dengan mudah. Ini telah dikembangkan untuk menjadi jaringan blockchain khusus yang dibuat untuk tujuan tertentu dalam alam semesta mata uang alternatif yang lebih luas.

Pasar Crypto secara keseluruhan telah pulih dengan hati-hati saat kita memasuki Januari. Setelah mengalami koreksi harga ekstrem di pasar Crypto, volatilitas telah turun secara dramatis. Saat berita ini ditulis, koin ini diperdagangkan pada $0,1177 dengan penurunan 2,95% selama 24 jam terakhir.

SEI Mempertahankan support di $0,11–$0,12

Grafik dari TradingView menunjukkan konsolidasi harga yang berkelanjutan tepat di atas level 0,11-0,12 meskipun tren menurun yang panjang. Selain itu, kami melihat bahwa setelah membentuk lower lows untuk periode yang diperpanjang, kami tidak lagi melihat lower lows. RSI menunjukkan bahwa harga telah stabil di zona netral pada atau sekitar level 50 dan ini menunjukkan transisi dari kontrol bearish ke netral.

Jika kita mendapatkan penutupan yang dikonfirmasi di atas 0,13, maka kita akan mengharapkan untuk melihat semacam pemulihan menuju level resistance 0,145-0,16. Sebaliknya, jika kita menembus di bawah 0,109, maka struktur harga saat ini akan menjadi tidak valid.

Sumber: TradingView

Outflows $21M Diserap

Menurut data dari CoinGlass, arus bersih spot untuk SEI adalah sekitar -21,42M untuk 30 hari terakhir dan -6,04M untuk minggu lalu. Volume pesanan jual selama 24 jam terakhir secara komparatif lebih rendah daripada jumlah koin yang diperdagangkan di pasar.

Pada dasarnya, bahkan dengan tekanan jual yang berkelanjutan, harga tetap stabil, yang menunjukkan bahwa permintaan menyerap tekanan jual pada atau sekitar zona permintaan. Berdasarkan indikator ini, koin memasuki tahap akumulasi.

Sumber: Coinglass

Pasokan Stablecoin Mendekati $100M

Menurut pembaruan terbaru oleh akun resmi SEI di X, sebagai jaringan yang muncul, data menunjukkan tren yang berkembang dari pengguna yang menggunakan stablecoin di jaringan SEI, serta peningkatan dalam penggunaan metode pembayaran P2P dalam beberapa bulan terakhir.

Peningkatan aktivitas transaksi menunjukkan peningkatan penggunaan SEI yang sebenarnya di dunia nyata. Peningkatan penggunaan koin dalam metode pembayaran dunia nyata dan stablecoin memiliki potensi untuk menjadi dukungan yang mendasari selama konsolidasi harga.

Kesimpulannya, SEI mengambil posisi bullish yang sangat konservatif di Januari. Meskipun kita memerlukan penegasan lebih lanjut, stabilisasi harga, pengurangan tekanan jual, dan peningkatan aktivitas jaringan menunjuk ke arah koin yang keluar dari fase koreksi ini dan memasuki tahap pemulihan.

