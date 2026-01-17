THORChain RUNE Siap Melonjak: Bisa Mencapai $3,30 Segera!

THORChain (RUNE) saat ini diperdagangkan pada harga $0,6623, mencerminkan penurunan sederhana sebesar 0,86% selama 24 jam terakhir. Meskipun terjadi sedikit penurunan harga, aktivitas perdagangan melonjak signifikan, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $207,84 juta, menandai peningkatan mencengangkan sebesar 243,22% dibandingkan sesi sebelumnya. Selama tujuh hari terakhir, token ini mencatat kenaikan mingguan sebesar 11,77%, menandakan minat investor yang kembali terhadap aset digital ini.

Analis pasar mencatat bahwa RUNE saat ini sedang melewati fase teknis yang kritis. Fluktuasi harga cryptocurrency baru-baru ini menunjukkan bahwa ia sedang menguji batas atas pola descending wedge, yang dapat mengindikasikan pembalikan tren yang akan datang.

RUNE Mendekati Resistance Menurun

Menurut analis kripto Bit Amberly, RUNE mendekati garis resistance menurun pada timeframe tiga hari, disertai dengan volume perdagangan yang meningkat. Pola teknis seperti ini sering mendahului pergerakan pasar yang menentukan. Jika RUNE berhasil menembus di atas resistance wedge, target telah diidentifikasi pada $0,95, $1,50, $2,10, dan akhirnya $3,30.

Analis menekankan bahwa volume yang berkelanjutan dan momentum pasar akan menjadi krusial untuk mengonfirmasi setiap breakout. Dalam hal terjadi kegagalan breakout, token dapat menghadapi konsolidasi lebih lanjut dalam rentang wedge saat ini, mempertahankan level support di sekitar harga perdagangan saat ini.

Tren teknis menunjukkan bahwa trader memantau dengan ketat pergerakan harga jangka pendek sambil mengevaluasi prospek jangka panjang. Pola saat ini menunjukkan keseimbangan yang rumit antara potensi bullish dan tekanan resistance, yang memerlukan pengamatan cermat selama beberapa minggu mendatang.

Prediksi Harga RUNE untuk 2026

Menurut DigitalCoinPrice, THORChain mungkin bertujuan untuk melampaui angka $1,18 pada akhir tahun 2026. Analis juga memproyeksikan bahwa token dapat merebut kembali dan melampaui all-time high sebelumnya sebesar $21,26, menetap dalam kisaran harga $1,02 hingga $1,18 dalam waktu dekat.

Investor dan spesialis pasar menekankan bahwa prediksi ini bergantung pada adopsi berkelanjutan ekosistem THORChain, bersama dengan kondisi pasar yang menguntungkan dalam sektor cryptocurrency yang lebih luas. Meskipun token telah menghadapi volatilitas historis, pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan kemitraan strategis dapat memperkuat posisi pasarnya dan lintasan nilai jangka panjang.

