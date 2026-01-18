Trump mengancam tindakan hukum terhadap JPMorgan dalam saga 'debanking' yang sedang berlangsung

Presiden AS Donald Trump mengancam akan menuntut JPMorgan Chase, konflik terbaru yang sedang berlangsung dengan bank-bank yang menurut anggota keluarga pertama memaksa mereka masuk ke dunia kripto.

Menulis di platform media sosialnya pada hari Sabtu, Presiden Trump menyasar sebuah artikel Wall Street Journal yang melaporkan CEO JPMorgan Jamie Dimon mengatakan bahwa dia telah ditawari posisi ketua Federal Reserve.

"Pernyataan ini sepenuhnya tidak benar, tidak pernah ada tawaran seperti itu dan, faktanya, saya akan menuntut JPMorgan Chase dalam dua minggu ke depan karena secara tidak benar dan tidak pantas melakukan DEBANKING terhadap saya setelah Protes 6 Januari, sebuah protes yang ternyata benar bagi mereka yang melakukan protes — Pemilu itu DICURANGI," demikian bunyi postingan tersebut.

Presiden Trump dan putra-putranya telah terjun lebih jauh ke dunia kripto setelah mengklaim beberapa bank terbesar Amerika memutus mereka dari layanan perbankan. Keluarga Trump telah meluncurkan sejumlah produk aset digital, dan baru-baru ini, platform keuangan terdesentralisasi yang didukung Trump, World Liberty Financial, bulan ini mengajukan permohonan lisensi perbankan.

Pertengkaran Debanking

Presiden Trump tahun lalu mengklaim bahwa JPMorgan Chase memutus dia sebagai nasabah sebelum Bank of America juga menolak memberikan layanan kepadanya.

Putranya, Donald Trump Jr., mengatakan keluarganya tidak punya pilihan selain masuk ke aset digital setelah bank-bank menolak memberikan layanan kepada mereka menyusul serangan Capitol Amerika Serikat 2021.

"Kami masuk ke kripto karena kami di-debank," katanya dalam wawancara Fox News tahun lalu. "Kami harus menemukan solusi," lanjutnya, menambahkan bahwa kripto adalah cara paling efisien dan "benar-benar masa depan perbankan."

Eric Trump mengecam Capital One karena bersikap "woke" dan mengatakan Trump Organization akan menuntut bank tersebut karena menolak memberikan layanan.

JPMorgan di masa lalu membantah melakukan debanking terhadap nasabah. Bank tersebut tidak segera menanggapi pertanyaan dari DL News.

Kripto sebagai Penyelamat?

Ancaman Trump pada hari Sabtu muncul saat presiden dan keluarganya mencoba mengambil alih layanan TradFi menggunakan kripto.

World Liberty Financial yang didukung Trump, sebuah platform peminjaman dan pinjaman yang berjalan di Ethereum, memiliki stablecoin sendiri, USD1, dan ingin token digital tersebut digunakan oleh institusi dan masyarakat umum untuk pembayaran, kata Zak Folkman, co-founder dan COO di World Liberty Financial, kepada DL News awal bulan ini.

Dalam upaya untuk membuat stablecoin tersebut berhasil, World Liberty Financial mengajukan permohonan lisensi perbankan, bergabung dengan perusahaan kripto terkemuka lainnya dalam langkah yang dikritik oleh pemberi pinjaman tradisional.

World Liberty Financial mengatakan di situs webnya bahwa mereka ingin "membuka akses keuangan untuk semua dengan menggantikan keterbatasan perbankan tradisional."

Perang dengan The Fed

Perang Presiden Trump dengan JPMorgan terjadi saat Partai Republik berjuang melawan bank sentral AS.

Departemen Kehakiman bulan ini mengirim surat panggilan grand jury kepada Federal Reserve dan mengancam akan melakukan dakwaan pidana terhadap ketuanya, Jerome Powell.

CEO JPMorgan Jamie Dimon minggu ini mengkritik tindakan Departemen Kehakiman dan mengatakan bahwa serangan terhadap The Fed dapat merusak independensinya.

Sejak Presiden Trump menjadi pemimpin AS lagi tahun lalu, dia berulang kali menyerang Powell, mendesaknya untuk menurunkan suku bunga.

Mathew Di Salvo adalah koresponden berita di DL News. Punya informasi? Email ke [email protected].