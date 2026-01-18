Prediksi Harga Shiba Inu (SHIB): SHIB Menuju $0,0001? Pepeto Bisa Mencapai 100x Lebih Cepat

Untuk mencapai 0,0001, dibutuhkan sekitar 12x, yang akan memerlukan pertumbuhan kapitalisasi pasar menjadi sekitar $59 miliar menjadikan SHIB salah satu dari lima cryptocurrency teratas.

TVL di Shibarium masih buruk dan defisit utilitas menunjukkan kelemahan mendasar. Sementara itu, Pepeto Dianggap Sebagai Crypto Berikutnya yang akan meledak, presale di $0,000000178 menawarkan jalur yang lebih jelas menuju keuntungan 100x melalui infrastruktur yang berfungsi diluncurkan sebelum SHIB mengatasi pasokan berlebih yang masif.

Mengapa SHIB Tidak Bisa Mencapai $0,0001, Tapi Pepeto Bisa Memberikan 20.000% Dari $0,000000178

Shiba Inu (dibuat secara anonim pada Agustus 2020, pseudonim Ryoshi) diluncurkan sebagai token meme terdesentralisasi yang membutuhkan sedikit promosi untuk mulai menyebar dengan cepat melalui branding yang lucu dan influencer selebriti. Setengahnya didistribusikan tanpa diminta kepada Vitalik Buterin yang membakar 90% dan memberikan sisa 10% untuk bantuan COVID. Bahkan dengan kegembiraan komunitas, SHIB saat ini merasa sulit untuk tetap relevan ketika janji utilitas tidak terwujud dalam metrik penggunaan aktual untuk menjamin peningkatan nilai.

Solusi Layer 2 Shibarium diluncurkan untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya dibandingkan dengan operasi mainnet Ethereum. Namun, Total Value Locked sangat rendah menunjukkan aktivitas dan adopsi pengembang yang rendah. Ekosistem terdiri dari ShibaSwap DEX, token governance BONE, dan token insentif LEASH, tetapi likuiditas yang tidak terorganisir dan volume perdagangan mengungkapkan ketiadaan permintaan alami. Kelemahan inheren ini membuat target 0,0001 menjadi tidak mungkin tanpa perubahan ekstrem ekosistem yang radikal.

Pasokan 589T yang beredar oleh Shiba Inu memberikan hambatan matematis terhadap harga tinggi. Bahkan mekanisme pembakaran yang mengeluarkan token dari sirkulasi bergerak terlalu lambat untuk memiliki dampak signifikan pada dinamika pasokan. Token ini tidak dapat dibedakan dalam hal ratusan proyek meme pesaing lainnya yang memiliki alur cerita yang sama tanpa proposisi nilai. SHIB telah sepenuhnya bergantung pada aktivitas spekulatif alih-alih permintaan berbasis utilitas dan segala jenis terobosan tidak dapat dipertahankan di masa depan tanpa adanya katalis baru.

Bagaimana Pepeto Memberikan Utilitas Melalui Kepemimpinan Co-Founder PEPE yang Tidak Dimiliki SHIB

Pepeto hadir dengan kredensial yang memisahkannya dari peluncuran meme anonim. Proyek ini dirancang oleh salah satu co-founder PEPE paling awal, dan mengimplementasikan pengetahuan orang dalam tentang implementasi yang ditingkatkan. Nama tersebut menyampaikan makna strategis: PEPE sama dengan pengakuan merek langsung dan TO adalah Teknologi dan Optimisasi. Persamaan ini menghasilkan Power, Energy, Precision, Efficiency, Technology, Optimization. PEPE sukses secara viral dan tidak memiliki infrastruktur utilitas. Pepeto menggabungkan kedua elemen.

Ketika investor menemukan Pepeto, mereka segera terhubung dengan kisah pertumbuhan eksplosif PEPE sambil mengenali pendekatan yang berkembang. Mempertahankan PEPE dan menambahkan TO memposisikan Pepeto sebagai konsep God of Frogs dengan produk yang berfungsi. PEPE mengandalkan momentum budaya dan tidak membangun fondasi ekosistem. Pepeto diluncurkan dengan PepetoSwap tanpa biaya yang beroperasi dalam bentuk demo, membuktikan kemampuan teknis sebelum penyelesaian presale. Ini adalah kebalikan dari tren biasa janji kosong.

Pepeto Bridge memungkinkan pergerakan token lintas rantai menyelesaikan masalah fragmentasi yang membatasi pertumbuhan meme coin. Ethereum menambatkan operasi namun kemampuan multichain memperluas pasar yang dapat diakses secara signifikan. Pepeto Exchange secara eksklusif menampung token meme-utility yang terverifikasi, menciptakan pasar yang dikurasi menghilangkan risiko penipuan yang merusak kredibilitas sektor. Semua ini telah ditunjukkan oleh lebih dari 850 aplikasi yang terdaftar sebelum peluncuran, yang telah menunjukkan permintaan aktual dalam ekosistem tanpa spekulasi.

Infrastruktur yang Berfungsi vs. Cek Kosong

Setiap transaksi yang mengalir melalui Pepeto Exchange menciptakan permintaan token $PEPETO langsung melalui mekanisme routing. Tesis volume ini mengatur tekanan beli yang berkelanjutan dalam ratusan token yang dapat diverifikasi yang bertransaksi melalui satu aset sentral. Dukungan harga alami terjadi berdasarkan penggunaan nyata dan bukan perdagangan spekulatif yang tidak didukung oleh fundamental. Model ini menciptakan permintaan organik yang tidak ada dalam ekosistem SHIB yang memiliki volume transaksi yang tidak signifikan.

Staking menyediakan APY 215% sebagai insentif untuk memegang jangka panjang, serta menurunkan pasokan di pasar. Ini adalah keuntungan ganda dari masalah overhang dengan pasokan SHIB sebesar 589T token. Pasokan 420T Pepeto cocok dengan PEPE untuk keakraban komunitas, namun desain tokenomics yang superior melalui staking deflasi dan integrasi utilitas memastikan fondasi kinerja yang lebih baik. Audit ganda SolidProof dan Coinsult mengkonfirmasi keamanan kontrak pintar menghilangkan risiko presale yang umum.

Dompet whale yang dikenal karena mengidentifikasi SHIB, PEPE, dan BONK sebelum adopsi mainstream mengakumulasi posisi Pepeto selama jendela presale. Catatan on-chain menunjukkan pertumbuhan alamat pemegang besar secara sistematis. Pembeli ini menunjukkan keyakinan melalui siklus sebelumnya, dan posisi mereka saat ini menunjukkan kepercayaan pada potensi 100x Pepeto sebelum SHIB mencapai $0,0001. Pola akumulasi historis adalah indikator dari mereka yang akan menang sebelum reli besar terjadi.

Kesimpulan

Shiba Inu ke $0,0001 akan memiliki tantangan struktural seperti pasokan berlebih yang besar, adopsi Shibarium yang buruk, dan defisit utilitas yang mengungkapkan ketiadaan permintaan organik. SHIB adalah jenis aset spekulatif yang tidak memiliki penggerak fundamental untuk mempertahankan apresiasi jangka panjang pada tujuan yang tinggi.

Pepeto dengan cepat diposisikan sebagai Shiba Inu berikutnya, tetapi pada tahap di mana peluang masih ada. Dengan harga hanya $0,000000178 selama presale, Pepeto menggabungkan akses awal dengan infrastruktur nyata yang berfungsi, sesuatu yang tidak pernah dimiliki SHIB saat peluncuran. Didukung oleh co-founder PEPE awal, DEX tanpa biaya, jembatan lintas rantai, model exchange terverifikasi, dan akumulasi whale yang terlihat, Pepeto memiliki bahan-bahan tepat yang secara historis mendahului pergerakan 100× yang eksplosif.

Yang membuat momen ini kritis adalah waktu. Presale berkembang melalui tahap tetap dengan kenaikan harga otomatis, yang berarti setiap penundaan secara permanen mengurangi potensi keuntungan. Setelah penemuan mainstream dimulai, tingkat masuk ini menghilang selamanya. Investor yang memahami siklus crypto tahu bahwa keuntungan yang mengubah hidup dibuat sebelum listing, sebelum hype, dan sebelum kerumunan tiba. Pepeto masih dalam jendela itu, tetapi sedang menutup dengan cepat. Mereka yang mengamankan posisi mereka sekarang berdiri di mana para pendukung paling awal SHIB pernah berdiri.

