BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, alamat 0xf12…3739B menjual 27,4 miliar token FLOKI secara on-chain satu jam yang lalu, menerima 340PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, alamat 0xf12…3739B menjual 27,4 miliar token FLOKI secara on-chain satu jam yang lalu, menerima 340

Alamat yang terkait dengan tim Floki mungkin sedang membuang FLOKI; 27,4 miliar FLOKI dijual sejam yang lalu.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/18 10:22
FLOKI
FLOKI$0.00004886-4.04%
4
4$0.02726+2.25%
Ethereum
ETH$3,326.63+0.69%

PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, alamat 0xf12…3739B menjual 27,4 miliar token FLOKI on-chain satu jam yang lalu, menerima 340,61 ETH, senilai sekitar $1,35 juta. Melacak sumber dana token tersebut, ditemukan bahwa alamat deployment FLOKI mendistribusikan token ke alamat 0xa57…99c19 tiga tahun yang lalu, dan kemudian diperoleh melalui transfer sekunder via alamat 0x64c…95527.

Peluang Pasar
Logo FLOKI
Harga FLOKI(FLOKI)
$0.00004886
$0.00004886$0.00004886
-4.77%
USD
Grafik Harga Live FLOKI (FLOKI)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penipuan Kripto, Peretasan Menguras Lebih dari $4 Miliar di 2025

Penipuan Kripto, Peretasan Menguras Lebih dari $4 Miliar di 2025

Postingan Penipuan Kripto, Peretasan Menguras Lebih dari $4 Miliar di 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Beranda » Berita Kripto Kerugian penipuan melonjak 64% dari tahun ke tahun, didorong oleh
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 19:41
Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Lapisan interoperabilitas kripto mengungkapkan kesenjangan antara narasi desentralisasi industri dan bagaimana nilai sebenarnya berpindah melintasi blockchain. Memindahkan nilai melintasi
Bagikan
Coinstats2026/01/18 19:00
Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Postingan Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ringkasan Kartu Kredit Venmo telah memasuki industri keuangan yang berkembang
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 19:20