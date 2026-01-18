Alamat yang terkait dengan tim Floki mungkin sedang membuang FLOKI; 27,4 miliar FLOKI dijual sejam yang lalu.

PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, alamat 0xf12…3739B menjual 27,4 miliar token FLOKI on-chain satu jam yang lalu, menerima 340,61 ETH, senilai sekitar $1,35 juta. Melacak sumber dana token tersebut, ditemukan bahwa alamat deployment FLOKI mendistribusikan token ke alamat 0xa57…99c19 tiga tahun yang lalu, dan kemudian diperoleh melalui transfer sekunder via alamat 0x64c…95527.

