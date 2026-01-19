BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Stellar Introduces Milestone-Based Funding with SCF v7.0 Launch muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Stellar Development Foundation meluncurkanPostingan Stellar Introduces Milestone-Based Funding with SCF v7.0 Launch muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Stellar Development Foundation meluncurkan

Stellar Memperkenalkan Pendanaan Berbasis Milestone dengan Peluncuran SCF v7.0

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/19 04:14
Stellar
XLM$0.2118-7.99%
Smoking Chicken Fish
SCF$0.0011418-17.26%
Ucan fix life in1day
1$0.004718+57.26%
Poin Utama:
  • Stellar Development Foundation meluncurkan SCF v7.0 berbasis milestone untuk pertumbuhan ekosistem.
  • Pencairan grant baru meningkatkan efisiensi pengiriman proyek.
  • Umpan balik komunitas positif namun tidak ada pengungkapan keuangan terperinci.

Stellar Development Foundation meluncurkan Stellar Community Fund v7.0 pada 16 Januari 2026, untuk meningkatkan pertumbuhan ekosistem dengan model pencairan grant berbasis milestone yang baru.

Peningkatan ini merampingkan proses pendanaan, berpotensi meningkatkan efisiensi pengembang dan memperkuat ekosistem Stellar di tengah optimisme pasar terhadap XLM.

Reaksi pasar

Reaksi pasar cukup optimis, dengan token asli XLM mengalami kenaikan ringan. Dampak keuangan terperinci masih belum diungkapkan, dengan komunitas mengantisipasi percepatan tingkat penyelesaian proyek yang konsisten dengan pembaruan tersebut.

Dalam sejarah 6,5 tahunnya, Community Fund Stellar telah berevolusi dari pencairan yang setara menjadi pendanaan berbasis milestone saat ini, mencerminkan kemampuan adaptasinya terhadap kematangan jaringan dan pengembang.

"Model pencairan grant berbasis milestone ini mewakili evolusi signifikan untuk kematangan jaringan setelah 6,5 tahun beroperasi," kata Anke Liu, Ecosystem Author, Stellar Development Foundation. Baca lebih lanjut tentang SCF v7.

Konteks Historis dan Wawasan Ahli tentang Lintasan XLM

Tahukah Anda? Dalam sejarah 6,5 tahunnya, Community Fund Stellar telah berevolusi dari pencairan yang setara menjadi pendanaan berbasis milestone saat ini, mencerminkan kemampuan adaptasinya terhadap kematangan jaringan dan pengembang.

XLM Stellar saat ini diperdagangkan pada $0,23, dengan kapitalisasi pasar sebesar $7,32 miliar dan memiliki dominasi pasar 0,23%, menurut CoinMarketCap. Meskipun harganya mengalami penurunan 4,43% dalam 24 jam terakhir, XLM menunjukkan kenaikan 1,02% selama seminggu terakhir.

Stellar(XLM), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 20:07 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Peneliti Coincu menyoroti potensi peningkatan visibilitas pendanaan proyek karena model milestone, meskipun banyak yang melihat risiko berkelanjutan dalam lingkungan regulasi dan teknologi blockchain yang terus berkembang. Jelajahi komunitas Stellar dan inisiatifnya untuk pertumbuhan blockchain. Meskipun demikian, struktur yang ditingkatkan ini umumnya dipandang positif untuk pertumbuhan strategis jangka panjang.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/stellar-community-fund-v7-launch/

Peluang Pasar
Logo Stellar
Harga Stellar(XLM)
$0.2121
$0.2121$0.2121
-5.64%
USD
Grafik Harga Live Stellar (XLM)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

Likuiditas berputar cepat pada Januari 2026. Pasar tidak lagi mengejar sepuluh token teratas hanya berdasarkan nama. […] The post ZKP Is the Only Presale Auction With
Bagikan
Coindoo2026/01/19 06:02
TREAT Token Menandai Ulang Tahun Pertama

TREAT Token Menandai Ulang Tahun Pertama

Postingan TREAT Token Merayakan Ulang Tahun Pertama muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ekosistem Shiba Inu mencapai tonggak penting akhir pekan ini saat TREAT
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/19 06:38
X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X mengumumkan pendapatan kreator yang memecahkan rekor di tahun 2025, fokus pada penulisan berdampak tinggi dan menawarkan $1 juta untuk artikel terbaik. Baca selengkapnya...
Bagikan
Coinstats2026/01/19 06:12