Stellar Memperkenalkan Pendanaan Berbasis Milestone dengan Peluncuran SCF v7.0

Poin Utama: Stellar Development Foundation meluncurkan SCF v7.0 berbasis milestone untuk pertumbuhan ekosistem.

Pencairan grant baru meningkatkan efisiensi pengiriman proyek.

Umpan balik komunitas positif namun tidak ada pengungkapan keuangan terperinci.

Stellar Development Foundation meluncurkan Stellar Community Fund v7.0 pada 16 Januari 2026, untuk meningkatkan pertumbuhan ekosistem dengan model pencairan grant berbasis milestone yang baru.

Peningkatan ini merampingkan proses pendanaan, berpotensi meningkatkan efisiensi pengembang dan memperkuat ekosistem Stellar di tengah optimisme pasar terhadap XLM.

Reaksi pasar

Reaksi pasar cukup optimis, dengan token asli XLM mengalami kenaikan ringan. Dampak keuangan terperinci masih belum diungkapkan, dengan komunitas mengantisipasi percepatan tingkat penyelesaian proyek yang konsisten dengan pembaruan tersebut.

Dalam sejarah 6,5 tahunnya, Community Fund Stellar telah berevolusi dari pencairan yang setara menjadi pendanaan berbasis milestone saat ini, mencerminkan kemampuan adaptasinya terhadap kematangan jaringan dan pengembang.

"Model pencairan grant berbasis milestone ini mewakili evolusi signifikan untuk kematangan jaringan setelah 6,5 tahun beroperasi," kata Anke Liu, Ecosystem Author, Stellar Development Foundation. Baca lebih lanjut tentang SCF v7.

Konteks Historis dan Wawasan Ahli tentang Lintasan XLM

XLM Stellar saat ini diperdagangkan pada $0,23, dengan kapitalisasi pasar sebesar $7,32 miliar dan memiliki dominasi pasar 0,23%, menurut CoinMarketCap. Meskipun harganya mengalami penurunan 4,43% dalam 24 jam terakhir, XLM menunjukkan kenaikan 1,02% selama seminggu terakhir.

Stellar(XLM), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 20:07 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Peneliti Coincu menyoroti potensi peningkatan visibilitas pendanaan proyek karena model milestone, meskipun banyak yang melihat risiko berkelanjutan dalam lingkungan regulasi dan teknologi blockchain yang terus berkembang. Jelajahi komunitas Stellar dan inisiatifnya untuk pertumbuhan blockchain. Meskipun demikian, struktur yang ditingkatkan ini umumnya dipandang positif untuk pertumbuhan strategis jangka panjang.