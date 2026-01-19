XRP Melakukan Sesuatu yang Belum Terjadi Sejak 2021: Inilah Mengapa Hal Ini Penting

XRP menunjukkan sinyal kekuatan relatif yang langka terhadap ETH, menurut analis kripto Matt Hughes ("The Great Mattsby"), yang menunjuk pada pembalikan cloud Ichimoku 2 minggu yang menurutnya belum bertahan secara signifikan sebagai support sejak 2021. Dengan XRP juga terkurung dalam rentang USD yang terdefinisi pada timeframe lebih rendah, Hughes membingkai fase berikutnya sebagai momen "buktikan" yang bersyarat: rebut kembali satu level, dan pasar memiliki ruang untuk bergerak; gagal, dan narasi breakout tetap prematur.

XRP Siap Mengungguli ETH?

Klaim utama Hughes tertambat pada pasangan XRP/ETH pada chart 2 minggu. Dalam bacaannya, ada perubahan rezim yang besar: "Ketika melihat cloud Ichimoku 2 minggu, Anda dapat melihat bahwa XRP melakukan sesuatu yang belum dilakukannya sejak 2021: membalikkan cloud 2 minggu menjadi support. Cloud telah menjadi resistance besar untuk sebagian besar sejarah chart hingga sekarang (dengan breakout yang menonjol di 2021, tetapi hanya beberapa minggu)."

Pada chart Hughes, XRP/ETH menekan ke sisi atas cloud Ichimoku 2 minggu, dengan candle terbaru ditandai sekitar 0.00062. Bacaan bullish-nya adalah bahwa pembalikan yang bersih, harga bertahan di atas cloud dan memperlakukannya sebagai lantai pada pullback, akan menjadi perubahan rezim untuk pasangan ini.

Peta Jalan XRP Menuju $9

Pekerjaan timeframe lebih pendek Hughes beralih dari kinerja relatif ke mekanik dalam istilah USD spot. Pada chart harian XRP/USD, harga masih berperilaku seperti pasar yang belum menyelesaikan konsolidasi besarnya, berosilasi antara level horizontal bertumpuk sambil menghormati garis fan miring yang secara visual memperkuat mengapa upaya kenaikan berulang kali terhenti.

Hughes meringkas struktur itu menjadi satu ambang batas yang dapat ditindaklanjuti: "Harga bergerak secara bertahap, dan Gann fan ini dengan sempurna mengilustrasikan mengapa harga terjebak dalam rentang saat ini. Begitu XRP dapat menutup candle di atas $2,30, pergerakan naik dapat berlanjut." Di atas itu, target berikutnya pada timeframe harian adalah $2,59 dan $2,95.

Chart mingguan XRP/USD menambahkan level berikutnya jika penerimaan itu tiba. Dua level ekstensi (ditarik dari terendah 2014 ke tertinggi 2017) ditandai secara eksplisit: 2.272 pada $3,09882 dan 2.618 pada $9,00194, dengan jalur yang digambar Hughes melangkah pertama menuju area $3 rendah sebelum meluas lebih tinggi jika momentum bertahan.

Dengan demikian, skenario bullish Hughes adalah urutan dua bagian: pertama, bersihkan pemicu rentang USD (penutupan berkelanjutan di atas $2,30), kemudian ubah zona besar terakhir sebelum tertinggi 2025 menjadi support. Dia menyatakannya dalam istilah yang lebih tajam di X: "XRP telah bergerak sideways selama 1+ tahun sementara banyak altcoin lain berdarah. Bukan JIKA mencapai $9—tapi KAPAN. Pembalikan kunci: $3,09 menjadi support dan kemudian saatnya bergerak."

Skenario kegagalan lebih sederhana dan lebih langsung. Jika XRP tidak dapat mengamankan penutupan di atas $2,30, kerangka fan-and-range tetap utuh: rally masih hanya rally ke langit-langit yang sama, dan pasar berisiko kembali ke $1,78.

Namun, penurunan menuju harga ini tidak akan mengubah apa pun tentang chart bullish jangka panjang XRP. Menunjuk pada kesenjangan antara struktur chart dan sentimen massa, Hughes menulis:

"Bayi yang sebenarnya memakai popok dan kakek berusia 120 tahun yang lupa namanya sendiri dapat melihat chart ini dan berkata, 'Yep, breakout klasik di atas puncak 2021, sekarang membalikkannya menjadi support yang kokoh.' Sementara itu, setiap bear di X, tukang pos mereka, pengasuh anjing tukang pos mereka, dan orang yang masih berpikir ini tahun 2022 di luar sana berteriak 'BEARISH! KIAMAT! JUAL ANAK-ANAK KALIAN!' seolah-olah ini masih spesial pasar bear. Bro, bahkan mitra bingo nenek saya bullish saat ini. Bangun dan cium bahan bakar bull."

Pada saat penerbitan, XRP diperdagangkan pada $1,9799.