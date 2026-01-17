10 alasan mengapa Anda harus membeli Tecno Pop 10 di tahun 2026

Daftar isi 1. Layar refresh rate tinggi 120Hz 2. Garansi kelancaran empat tahun 3. Ketahanan debu dan air IP64 4. Daya tahan baterai kuat dengan baterai 5000mAh 5. Fitur produktivitas AI 6. Panggilan dan pesan offline FreeLink 7. Speaker stereo ganda 8. Chipset Unisoc T7250 9. Teknologi layar Wet Touch 10. Harga value-for-money yang sangat baik



Beberapa tahun yang lalu, keputusan untuk membeli smartphone budget sangat sederhana. Jika harganya murah, Anda sudah tahu apa yang harus dikorbankan: performa lancar, daya tahan, kegunaan jangka panjang, kadang ketiganya. Ponsel budget hanya solusi sementara, bukan perangkat yang Anda harapkan untuk diandalkan setiap hari.

Asumsi itu tidak berlaku lagi sekarang.

Saya menyadari perubahan ini pertama kali saat menghabiskan seharian penuh dengan Tecno Pop 10. Scrolling terasa sangat lancar. Ponsel tidak lag saat beralih antar aplikasi. Ponsel ini bertahan dari hujan ringan tanpa masalah. Dan di akhir hari, baterai masih memiliki daya yang cukup untuk menemani saya hingga malam. Pada titik tertentu, ponsel ini tidak lagi terasa seperti "ponsel budget" tetapi menjadi ponsel yang menjalankan tugasnya dengan baik.

Momen itulah yang menjadi inti dari artikel ini.

Tecno Pop 10 mewakili kategori baru smartphone di tahun 2026: perangkat yang berada di kisaran ₦100.000 ($68) hingga ₦150.000 ($101) tetapi meminjam ide, fitur, dan filosofi desain yang sebelumnya hanya dimiliki oleh ponsel yang lebih mahal.

Jika Anda sedang mempertimbangkan Tecno Pop 10, atau hanya penasaran mengapa ponsel ini terus muncul dalam percakapan tentang ponsel value tahun ini, berikut adalah 10 alasan mengapa ini mungkin salah satu pembelian paling cerdas yang bisa Anda lakukan di tahun 2026.

10 alasan untuk membeli Tecno Pop 10

Layar refresh rate tinggi 120Hz dengan harga budget Garansi kelancaran empat tahun untuk performa jangka panjang Ketahanan debu dan air IP64 dengan perlindungan jatuh 1,5m Daya tahan baterai kuat dengan baterai 5000mAh dan optimalisasi pengisian AI Fitur produktivitas AI yang dibangun langsung ke dalam sistem operasi Panggilan dan pesan offline FreeLink tanpa jaringan atau internet Speaker stereo ganda dengan tuning suara DTS Performa harian yang andal didukung oleh chipset Unisoc T7250 Teknologi layar Wet Touch untuk penggunaan saat hujan atau kondisi lembap Harga value-for-money yang sangat baik di kisaran ₦100.000–₦150.000

1. Layar refresh rate tinggi 120Hz dengan harga budget

Sumber gambar: Edima Akpan di YouTube.

Tecno Pop 10 mengubah ekspektasi Anda terhadap layar ponsel budget. Anda berinteraksi dengan panel IPS LCD 6,67 inci yang merupakan langkah maju besar untuk seri Pop. Resolusinya tetap pada 720 x 1600 piksel (HD+), dengan kepadatan piksel sekitar 263 ppi, tetapi peningkatan utamanya adalah refresh rate 120Hz. Ini digambarkan sebagai inklusi transformatif untuk perangkat di kisaran harga ini.

Anda berinteraksi dengan panel IPS LCD 6,67 inci yang merupakan langkah maju besar untuk seri Pop. Resolusinya tetap pada 720 x 1600 piksel (HD+), dengan kepadatan piksel sekitar 263 ppi, tetapi peningkatan utamanya adalah refresh rate 120Hz. Ini digambarkan sebagai inklusi transformatif untuk perangkat di kisaran harga ini.

Refresh rate 120Hz tersebut berarti animasi sistem, scrolling media sosial, dan transisi UI bergerak lancar. Menurut Tecno, ini "meminimalkan visual stutter, sehingga mengurangi ketegangan mata selama penggunaan yang lama." Secara sederhana, layar Anda terasa lebih lancar dan lebih nyaman di mata selama penggunaan harian.

Ringkasan spesifikasi menjelaskan:

Refresh Rate: 120Hz

Memberikan kelancaran scrolling tingkat flagship di kelas budget



2. Garansi kelancaran empat tahun untuk performa jangka panjang

Tecno Pop 10 dibangun dengan penggunaan jangka panjang sebagai tujuan utama. Lembar produk Tecno menjelaskan bahwa "komposisi struktural dan internal dari Tecno Pop 10 mencerminkan pergeseran ke arah rekayasa 'siklus panjang'," yang berfokus pada perpanjangan berapa lama hardware budget tetap dapat digunakan.

Pendekatan ini terlihat jelas dalam garansi kelancaran empat tahun yang bersertifikat TDV. Garansi ini berarti integrasi hardware-software telah dioptimalkan untuk menahan 'pembusukan' sistem yang biasanya terkait dengan perangkat Android entry-level setelah 12 hingga 18 bulan penggunaan.

Bagi Anda, ini penting secara finansial. Garansi kelancaran 4 tahun adalah manfaat kritis di pasar seperti Nigeria, di mana membeli smartphone adalah investasi rumah tangga yang serius. Anda mendapat kepercayaan bahwa ponsel Anda tidak akan melambat parah dalam waktu setahun.

Hasilnya sederhana dan terukur. Ini mengurangi 'total biaya kepemilikan' dengan memperpanjang siklus penggantian dari yang biasanya 18 bulan menjadi 48 bulan. Anda menyimpan ponsel Anda lebih lama dan menggantinya lebih jarang.

3. Ketahanan debu dan air IP64 dengan perlindungan jatuh 1,5m

Sumber gambar: Edima Akpan di YouTube

Daya tahan adalah salah satu poin terkuat Tecno Pop 10. Pencapaian rekayasa paling menonjol dalam konstruksinya adalah rating IP64. Rating ini berarti perangkat terlindungi sepenuhnya dari masuknya debu dan tahan terhadap cipratan air dari segala arah.

Dalam ponsel budget, ini sangat penting. Dalam konteks budget, ketahanan IP64 adalah pembeda utama. Anda dapat menggunakan Pop 10 di lokasi konstruksi yang berdebu, di tengah hujan, atau di lingkungan lembap tanpa khawatir tentang korosi internal atau hubungan pendek.

Kekuatan fisik melampaui air dan debu. Ponsel ini mencakup struktur internal yang diperkuat yang memberikan ketahanan jatuh hingga 1,5 meter. Ini menempatkannya di antara ponsel non-khusus yang lebih tangguh di pasar 2026.

Rating IP64 dan ketahanan jatuh 1,5m memberikan rekayasa ketenangan pikiran untuk penggunaan sehari-hari.

4. Daya tahan baterai kuat dengan baterai 5000mAh dan optimalisasi pengisian AI

Daya tahan baterai adalah inti dari daya tarik Tecno Pop 10. Ketahanan baterai tetap menjadi landasan dari proposisi nilai Pop 10.

Anda mendapatkan baterai lithium-polymer 5000mAh, dipasangkan dengan chipset Unisoc yang berfokus pada efisiensi dan layar 720p. Kombinasi ini dikatakan memberikan daya tahan yang luar biasa. Angka ketahanan jelas dan praktis:

Hingga 20 jam pemutaran video terus-menerus

Hingga 60 jam mendengarkan musik dalam satu kali pengisian

Dalam penggunaan campuran sehari-hari, ponsel biasanya bertahan hingga 2 hari untuk pengguna ringan hingga sedang. Saat waktunya mengisi ulang, Pop 10 menggunakan pengisian cepat 15W melalui port USB Type-C. Meskipun 15W digambarkan sebagai konservatif dibandingkan kecepatan flagship, ini masih merupakan peningkatan dari standar budget 10W yang lebih lama, memotong waktu pengisian penuh menjadi sekitar 2,5 hingga 3 jam.

Sistem baterai juga menjadi lebih pintar seiring waktu. Sistem Pengisian AI mempelajari kebiasaan Anda dan menyesuaikan siklus pengisian. Ini mencegah baterai tetap pada 100% untuk waktu yang lama, secara efektif menggandakan masa pakai siklus baterai dan menjaga kapasitas lebih dari 80% bahkan setelah bertahun-tahun penggunaan.

5. Fitur produktivitas AI yang dibangun langsung ke dalam sistem operasi

Sumber gambar: Edima Akpan di YouTube

Software adalah tempat Tecno memberikan upaya serius untuk menonjol. Pop 10 menantang warisan ini dengan mengintegrasikan layar refresh rate tinggi, kecerdasan buatan yang canggih, dan protokol komunikasi proprietary yang hingga baru-baru ini hanya tersedia untuk hardware flagship.

Di pusat dari ini adalah chipset Unisoc T7250, digambarkan sebagai mesin untuk kemampuan AI dan kelancaran sistem perangkat. Ini didukung oleh MemFusion 3.0, sistem RAM virtual yang menggunakan sebagian penyimpanan Anda sebagai memori tambahan. Dalam versi 2026, ini adalah komponen penting untuk menjalankan model AI yang membutuhkan banyak sumber daya yang termasuk dalam HiOS 15.

Ponsel menjalankan Android 15 (Go Edition) dengan skin HiOS yang disesuaikan. Keseimbangan ini menjaga sistem tetap ringan sambil tetap menawarkan fitur modern. Tecno telah berinvestasi besar di sini untuk memisahkan Pop 10 dari pesaing.

AI Productivity Suite dibangun langsung ke dalam sistem dan mencakup alat yang dirancang untuk membantu Anda menyelesaikan pekerjaan:

AI Writing, dengan generator teks, proofreader, dan summarizer yang dapat diakses kapan saja teks dipilih

AI Translate mendukung 136 bahasa untuk teks, 44 untuk interpretasi suara, dan 51 untuk terjemahan berbasis foto

Alat terjemahan juga mencakup mode face-to-face untuk pertukaran offline real-time, yang penelitian soroti sebagai berharga untuk pedagang lintas batas dan wisatawan. Selain itu, Ella Voice Assistant menggunakan kesadaran di layar untuk memahami konteks dan membantu dengan navigasi, penjadwalan panggilan, dan manajemen tugas. AI Call Features menambahkan terjemahan panggilan real-time, ringkasan panggilan yang dihasilkan AI, dan fungsi AI Auto Answer yang memfilter panggilan telemarketing dan merangkum tujuan panggilan untuk Anda.

6. Panggilan dan pesan offline FreeLink tanpa jaringan atau internet

FreeLink adalah salah satu fitur paling khas pada Tecno Pop 10. Ini memungkinkan Anda melakukan panggilan suara, mengirim pesan teks, dan berbagi catatan suara tanpa kartu SIM, jaringan seluler, atau akses internet.

FreeLink menggunakan Bluetooth gain tinggi untuk membuat koneksi langsung antara dua perangkat Tecno yang kompatibel. Ini berarti ponsel Anda masih dapat berkomunikasi saat jaringan seluler tidak tersedia.

Ada batasan pada jangkauan. Meskipun area terbuka terkadang dilaporkan mencapai hingga 500 meter atau bahkan 900 meter pada beberapa perangkat tier Spark, dalam penggunaan dunia nyata pada Pop 10, mereka sering dibatasi pada 10 hingga 50 meter di lingkungan yang terhalang. Bahkan dengan batasan ini, fitur ini tetap berguna.

FreeLink menjadi penting dalam situasi seperti:

Tempat parkir bawah tanah dan jalur hiking terpencil

Konser yang ramai di mana jaringan seluler sesak

Ini memberikan cadangan yang andal untuk tetap terhubung dan mendukung ketahanan digital offline untuk pengguna yang sadar budget.

7. Speaker stereo ganda dengan tuning suara DTS

Tecno Pop 10 bergerak menjauh dari pengaturan speaker mono biasa yang ditemukan pada banyak ponsel budget. Ini dilengkapi dengan speaker stereo ganda yang disetel dengan optimalisasi DTS Sound.

Pengaturan ini memberi Anda soundstage yang lebih luas dan tingkat volume yang lebih tinggi. Anda merasakan perbedaannya saat menonton video, mendengarkan musik, atau bermain game tanpa headphone. Suara mengisi ruang dengan lebih baik, terutama saat Anda menggunakan ponsel Anda sebagai perangkat hiburan bersama.

Pengaturan speaker didefinisikan dengan jelas:

Speakers: Dual Stereo (DTS)

Dibandingkan dengan ponsel seperti Samsung Galaxy A07, Pop 10 menonjol dengan menawarkan layar 120Hz yang lebih lancar dan speaker ganda. Samsung meninggalkan speaker ganda di tier A0x-nya, tetapi Pop 10 menyertakannya di tingkat harga ini.

8. Performa harian yang andal didukung oleh chipset Unisoc T7250

Performa harian Tecno Pop 10 ditangani oleh chipset Unisoc T7250. Ini adalah prosesor octa-core 12nm yang dirancang untuk menyeimbangkan daya dan efisiensi untuk penggunaan sehari-hari.

Chipset menggunakan arsitektur multi-processing heterogen. Core performa menangani tugas aktif, sementara core efisiensi mengelola proses latar belakang. Pengaturan hardware jelas:

Chipset: Unisoc T7250 (12nm FinFET)

Konfigurasi CPU: 2x Cortex-A75 (1,8/2,0 GHz) + 6x Cortex-A55 (1,6 GHz)

GPU: ARM Mali-G57 MP1 (850 MHz)

Performa didukung oleh MemFusion 3.0, yang menggunakan sebagian penyimpanan Anda sebagai RAM virtual. Misalnya, varian RAM 3GB dapat berfungsi dengan total 6GB memori yang tersedia. Ini membantu Anda menjaga lebih banyak aplikasi terbuka dan mengurangi penutupan aplikasi selama multitasking.

Hasil benchmark menempatkan Pop 10 sebagai daily driver yang mumpuni:

AnTuTu v10 skor antara 260.000 dan 264.000 poin

Geekbench 6 skor sekitar 439 untuk single-core dan sekitar 1.471 untuk multi-core

Tingkat performa ini menangani peluncuran aplikasi standar yang rata-rata sekitar 1,5 detik dan multitasking media sosial yang lancar. Manajemen panas juga stabil. Proses 12nm menangani panas dengan baik selama streaming video 720p berkelanjutan, dengan hanya pemanasan yang terlihat selama sesi gaming intens seperti PUBG Mobile Lite atau eFootball.

9. Teknologi layar Wet Touch untuk penggunaan saat hujan atau kondisi lembap

Tecno Pop 10 mencakup teknologi layar Wet Touch, yang membantu layar Anda merespons bahkan dalam kondisi yang kurang ideal. Sensitivitas sentuh dirancang untuk mempertahankan fungsionalitas bahkan ketika kelembapan ada di layar atau jari Anda.

Layar menyesuaikan lapisan sentuh kapasitifnya untuk mengenali input secara akurat ketika terpapar tetesan hujan atau kelembapan tinggi. Ini membuat perbedaan jika Anda tinggal di wilayah tropis atau menghabiskan waktu di luar ruangan di mana layar sentuh normal sering kesulitan.

Layar Wet Touch memastikan komunikasi Anda tidak berhenti selama hujan tiba-tiba atau di lingkungan dengan kelembapan tinggi. Anda dapat terus menggunakan ponsel Anda tanpa menunggu layar kering.

10. Harga value-for-money yang sangat baik di kisaran ₦100.000 hingga ₦150.000

Tecno Pop 10 duduk kokoh di segmen entry-premium dari pasar smartphone 2026. Ini menjembatani kesenjangan antara upgrade ponsel dasar dan perangkat mid-range yang lebih mahal, menawarkan fitur kuat dengan biaya lebih rendah.

Harga bervariasi menurut konfigurasi dan wilayah, tetapi di Nigeria, ini telah menjadi salah satu ponsel paling populer di kisaran ₦100.000 hingga ₦150.000. Harga Lagos meliputi:

3GB / 64GB: ₦103.300 hingga ₦126.500 ($65 hingga $79)

3GB / 128GB: ₦133.200 hingga ₦154.999 ($83 hingga $97)

4GB / 128GB (Pro): ₦144.500 hingga ₦179.999 ($90 hingga $112)



Nilainya melampaui label harga. Garansi kelancaran 4 tahun membantu melindungi investasi Anda dengan memastikan ponsel tidak menjadi lambat dalam 4 tahun. Ini mengurangi total biaya kepemilikan dengan memperpanjang siklus penggantian dari 18 bulan menjadi 48 bulan.

Untuk tahun 2026, Tecno Pop 10 menetapkan benchmark yang jelas untuk menyeimbangkan harga, daya tahan, dan fitur berguna di kategori budget.