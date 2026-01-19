BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Pada pertengahan Januari 2026, jejaring sosial X merevisi aturan "anti-spam"-nya, yang secara langsung berdampak pada proyek-proyek di persimpangan industri kripto, analitik, danPada pertengahan Januari 2026, jejaring sosial X merevisi aturan "anti-spam"-nya, yang secara langsung berdampak pada proyek-proyek di persimpangan industri kripto, analitik, dan

Blokade Informasi: Bagaimana Pembatasan X Mempengaruhi Kaito dan InfoFi?

Penulis: IncryptedSumber: Incrypted
2026/01/19 19:30
Kaito
KAITO$0.4857-7.23%

Pelanggan Incrypted+ membaca materi ini lebih awal dari yang lain. Bergabunglah →

Dalam artikel ini:

• Apa yang terjadi?

• Dampak pada sektor dan proyek

• Bagaimana reaksi komunitas terhadap hal ini, dan apa kata para pengembang?

• Realitas Baru

Pada pertengahan Januari 2026, jejaring sosial X merevisi aturan "anti-spam"-nya, yang secara langsung memengaruhi proyek-proyek di persimpangan industri kripto, analitik, dan konten yang dibuat pengguna. Perubahan tersebut berdampak pada mekanisme akses data, pembayaran aktivitas, dan metode monetisasi yang mendasari sebagian besar layanan InfoFi. Hal ini menyebabkan penurunan harga token beberapa proyek dan memaksa pengembang untuk meninjau kembali model bisnis mereka sebelumnya.

Tim editorial Incrypted menyelidiki bagaimana tepatnya pembatasan X memengaruhi proyek InfoFi, layanan mana yang terkena dampak paling parah, dan bagaimana komunitas merespons aturan baru tersebut.

Pada 15 Januari 2026, platform X (sebelumnya Twitter) melarang aplikasi yang memberikan imbalan kepada pengguna untuk menerbitkan konten di bawah kebijakan anti-spam yang diperbarui. Keputusan tersebut diumumkan oleh kepala produk X, Nikita Bier. 

Menurutnya, perusahaan tidak akan lagi mengizinkan layanan untuk membayar pengguna karena memposting di jejaring sosial — praktik yang ia sebut sebagai InfoFi. Bier mencatat bahwa mekanisme seperti itu menyebabkan peningkatan tajam konten yang dihasilkan AI dan spam balasan. 

Sebagai bagian dari perubahan tersebut, X mencabut akses API untuk aplikasi terkait, yang secara efektif memutuskan koneksi mereka dari platform. Ia juga menambahkan bahwa pengalaman pengguna harus meningkat "ketika bot menyadari bahwa mereka tidak lagi dibayar."

Pembatasan tersebut memengaruhi proyek-proyek di segmen InfoFi (information finance) — platform yang memonetisasi perhatian dan aktivitas di media sosial. Di bawah model seperti itu, pengguna menerima token, poin, atau bentuk imbalan lainnya untuk membuat konten dan berinteraksi dengannya. Pada dasarnya, InfoFi mengubah perhatian audiens menjadi aset yang dapat diperdagangkan.

Pada tahun 2025, proyek Post-to-Earn menjadi tersebar luas di komunitas, tetapi mereka menghadapi kritik sepanjang periode tersebut. Para skeptis menunjukkan bahwa fokus pada imbalan mendorong peningkatan jumlah postingan dengan mengorbankan kualitasnya, dan berkontribusi pada peningkatan bot dan konten berkualitas rendah.

Di antara proyek-proyek yang paling terkenal di sektor ini adalah Kaito dengan produk Yaps-nya dan Cookie DAO dengan platform Snaps-nya. Keduanya memberikan imbalan kepada peserta untuk aktivitas di X, yang dengan cepat menyebabkan "farming" metrik. Pengguna mulai menggunakan jaringan saraf untuk menghasilkan balasan dan komentar yang berulang.

Kebijakan baru X secara efektif merusak fondasi bagaimana aplikasi InfoFi beroperasi, karena mereka memerlukan API platform untuk secara otomatis melacak postingan dan keterlibatan. Mereka merekam postingan dan balasan, mengukur jangkauan melalui suka dan repost, membangun peringkat, dan menggunakannya untuk menghitung imbalan.

Yang penting, ketergantungan pada API X melampaui pembayaran langsung untuk memposting. Sejumlah layanan InfoFi, seperti cookie.fun, menggunakan jejaring sosial sebagai sumber data — untuk analisis tren, pemantauan narasi, penilaian sentimen, dan publikasi otomatis konten analitis. 

Dasbor sentimen pasar untuk aset digital. Data: cookie.fun.

Segera setelah pernyataan Beer, tim Kaito mengumumkan penutupan Yaps, menyebutnya sebagai keputusan yang dipaksakan dalam kondisi baru, dan memperkenalkan produk baru — Kaito Studio. Cookie DAO, pada gilirannya, melaporkan bahwa mereka menonaktifkan platform Snaps dan menghentikan semua kampanye di mana penulis dibayar untuk konten.

Proyek InfoFi berskala lebih kecil juga menjeda kampanye dan akrual imbalan tanpa pernyataan rinci, yang secara efektif menempatkan produk mereka "dijeda" sambil menunggu klarifikasi ketentuan lebih lanjut.

Namun, mengingat bahwa pengembang aplikasi InfoFi secara eksplisit disarankan untuk mempertimbangkan migrasi ke platform alternatif seperti Threads atau Bluesky, X tidak berencana untuk meninjau kembali keputusannya.

Pemblokiran aplikasi InfoFi dengan cepat memengaruhi token terkait mereka dan mempertanyakan keberlanjutan model bisnis mereka. Investor mulai keluar dari instrumen yang nilainya terkait langsung dengan aktivitas di X.

Pada saat penulisan, token KAITO turun 20% — dari sekitar $0,70 menjadi $0,56. COOKIE turun 15%, meluncur dari sekitar $0,045 menjadi $0,038.

Aksi harga KAITO setelah pengumuman X. Data: CoinGecko. Aksi harga COOKIE setelah pengumuman X. Data: CoinGecko.

Aset yang kurang likuid juga terjebak dalam penjualan massal, yang meningkatkan sentimen bearish investor. Akibatnya, sektor InfoFi menghadapi penetapan harga ulang skala besar. Selama sehari terakhir pada saat penulisan, total kapitalisasi pasar proyek di segmen ini turun lebih dari 10% — menjadi sekitar $360 juta. 

Dinamika harga token utama di sektor InfoFi. Data: CoinGecko.

Perlu juga dicatat bahwa seminggu sebelum pengumuman Beer, lebih dari 1 juta KAITO ditarik dari staking — 20–30 kali lebih tinggi dari volume biasanya. Mengingat bahwa periode unbonding adalah sekitar tujuh hari, beberapa pengguna menyarankan bahwa pemegang aset mungkin telah mengetahui sebelumnya tentang perubahan kebijakan X.

Untuk platform InfoFi, apa yang terjadi adalah pukulan. Setelah API dinonaktifkan, produk-produk utama secara efektif dilumpuhkan, dan bersamaan dengan itu, insentif untuk berpartisipasi menghilang. Pada dasarnya, proyek seperti Kaito dan Cookie kehilangan sumber utama lalu lintas dan keterlibatan mereka.

Pengguna juga merasakan konsekuensinya. Bagi banyak orang, kampanye InfoFi adalah sumber pendapatan, jika bukan utama maka tambahan. Tidak ada data pasti tentang pendapatan, tetapi menurut beberapa perkiraan, peserta yang paling aktif dapat menghasilkan hingga beberapa puluh ribu dolar per bulan. Sekarang pembayaran ini telah berhenti.

Selain itu, mulai musim semi 2025, Kaito menjalankan kampanye Yapper Payouts, mendistribusikan $5.000 dalam token sendiri setiap minggu di antara pengguna aktif.

Komplikasi tambahan diciptakan oleh imbalan yang diumumkan tetapi belum dibayar. Dalam sebuah pernyataan, Cookie DAO mencatat bahwa beberapa kampanye dibayar di muka, dan tim sedang mencari cara untuk menutup kewajibannya kepada peserta dengan benar. Banyak platform lain kemungkinan menghadapi masalah serupa.

Di komunitas, keputusan X untuk menghentikan dukungan untuk InfoFi memicu respons yang nyata, tetapi reaksinya beragam.

Pendukung pendekatan garis keras X umumnya menyambut baik perubahan tersebut. Menurut pandangan mereka, platform ini menyingkirkan aliran besar konten berkualitas rendah yang dihasilkan semata-mata untuk imbalan. 

Misalnya, pengguna X dengan handle BawsaXBT menyebut apa yang terjadi sebagai "akhir dari InfoFi," mencatat bahwa model tersebut mendorong spam AI daripada diskusi berkualitas.

Mereka juga percaya bahwa pembatalan pembayaran keterlibatan adalah "pembersihan" platform dan cara untuk memulihkan kualitas konten.

Kritik terhadap kebijakan X berfokus pada dua aspek utama:

  • pertama — pukulan bagi kreator yang beritikad baik yang bagi mereka pembayaran adalah sumber pendapatan. Bersama dengan bot dan spam, pengguna nyata yang membuat konten berkualitas tinggi dalam aturan juga terluka;
  • kedua, ini adalah risiko struktural untuk proyek Web3 yang bergantung pada platform terpusat. Pembatasan X menunjukkan kerentanan model bisnis yang dibangun di atas API terpusat.

Perlu juga ditambahkan bahwa keputusan dibuat secara sepihak dan tanpa periode transisi, yang tidak memberi tim waktu untuk mengadaptasi produk mereka.

Namun, pengembang proyek yang terkena dampak mengambil sikap pragmatis. Alih-alih konfrontasi terbuka dengan X, mereka fokus pada meminimalkan kerusakan dan menemukan arah baru untuk pengembangan. 

Pendiri Kaito Yu Hu mengatakan bahwa tim telah berdialog dengan X dan bersiap untuk perubahan dalam ketentuan. Seperti yang dicatat sebelumnya, ia mengumumkan akhir era Yaps dan peluncuran arah baru — Kaito Studio. Ia juga mengumumkan rencana untuk memperluas melampaui X — ke YouTube, TikTok, dan platform lain — mengalihkan fokus ke audiens yang lebih luas.

Cookie DAO memilih vektor serupa. Dalam pengumuman yang disebutkan sebelumnya, tim mengatakan telah membatalkan semua imbalan dan mulai memformat ulang layanan menjadi produk analitik dan B2B, Cookie Pro. 

Bagaimanapun juga, semua peserta pasar harus beradaptasi dengan format baru hubungan antara proyek Web3 dan platform terpusat. Dan semua orang melakukannya dengan cara mereka sendiri.

Dalam beberapa minggu mendatang, konsekuensi dari larangan akan dirasakan oleh semua pihak — pengguna X, tim di balik produk InfoFi sebelumnya, dan komunitas kripto secara keseluruhan.

Untuk yang terakhir, efek yang paling terlihat di X mungkin adalah pengurangan "kebisingan" dalam balasan dan diskusi. Selain itu, dalam jangka pendek, ini kemungkinan akan menyebabkan penurunan volume konten terkait aset digital, karena sebagian besar sebelumnya dihasilkan untuk insentif. Namun, beberapa pengguna mengharapkan peningkatan proporsional dalam kualitas postingan.

Untuk peserta yang menghasilkan uang dari kampanye InfoFi, prospek jangka pendek terlihat kurang menguntungkan. Mereka harus mencari alternatif, misalnya, kembali berpartisipasi dalam airdrop. 

Adapun proyek, secara teori, beberapa dari mereka dapat bermigrasi ke Threads atau Bluesky, yang disebutkan X sendiri sebagai alternatif. Namun, transfer cepat model tidak mungkin — audiens dan mekanisme berbeda, dan platform lain juga dapat memperketat kebijakan anti-spam mereka. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, mantan peserta Yaps dan Snaps kemungkinan besar akan ditinggalkan tanpa imbalan.

Pada saat yang sama, situasi ini dapat meningkatkan minat pada SocialFi dan platform terdesentralisasi, termasuk Zora, Farcaster, dan lainnya. Audiens mereka masih terlihat lebih kecil, tetapi kasus larangan API sekali lagi menghidupkan kembali tesis lama bahwa aplikasi Web3 tidak boleh dibangun di atas infrastruktur terpusat.

Bagaimanapun juga, proyek InfoFi terbesar telah menguraikan arah restrukturisasi mereka, dan dalam waktu dekat kita mungkin melihat hasil pertama dari transformasi ini.

Peluang Pasar
Logo Kaito
Harga Kaito(KAITO)
$0.4857
$0.4857$0.4857
+0.66%
USD
Grafik Harga Live Kaito (KAITO)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

Pendahuluan: Pasar keuangan sedang mengeksplorasi penyelesaian berbasis blockchain saat NYSE memajukan platform untuk memperdagangkan saham dan ETF yang ditokenisasi. Didukung oleh ICE,
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/19 22:20
PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa PancakeSwap mengumumkan di platform X bahwa proposal untuk mengurangi pasokan maksimum token CAKE telah disetujui, dan
Bagikan
PANews2026/01/19 22:10
Saham PHL turun lebih jauh akibat penjualan menit terakhir

Saham PHL turun lebih jauh akibat penjualan menit terakhir

SAHAM FILIPINA turun lebih lanjut pada hari Senin karena para investor mengambil keuntungan dari kenaikan pasar baru-baru ini, dan dengan kekhawatiran geopolitik serta peso yang melemah
Bagikan
Bworldonline2026/01/19 21:00