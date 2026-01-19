Blokade Informasi: Bagaimana Pembatasan X Mempengaruhi Kaito dan InfoFi?

Pada 15 Januari 2026, platform X (sebelumnya Twitter) melarang aplikasi yang memberikan imbalan kepada pengguna untuk menerbitkan konten di bawah kebijakan anti-spam yang diperbarui. Keputusan tersebut diumumkan oleh kepala produk X, Nikita Bier.

Menurutnya, perusahaan tidak akan lagi mengizinkan layanan untuk membayar pengguna karena memposting di jejaring sosial — praktik yang ia sebut sebagai InfoFi. Bier mencatat bahwa mekanisme seperti itu menyebabkan peningkatan tajam konten yang dihasilkan AI dan spam balasan.

Sebagai bagian dari perubahan tersebut, X mencabut akses API untuk aplikasi terkait, yang secara efektif memutuskan koneksi mereka dari platform. Ia juga menambahkan bahwa pengalaman pengguna harus meningkat "ketika bot menyadari bahwa mereka tidak lagi dibayar."

Pembatasan tersebut memengaruhi proyek-proyek di segmen InfoFi (information finance) — platform yang memonetisasi perhatian dan aktivitas di media sosial. Di bawah model seperti itu, pengguna menerima token, poin, atau bentuk imbalan lainnya untuk membuat konten dan berinteraksi dengannya. Pada dasarnya, InfoFi mengubah perhatian audiens menjadi aset yang dapat diperdagangkan.

Pada tahun 2025, proyek Post-to-Earn menjadi tersebar luas di komunitas, tetapi mereka menghadapi kritik sepanjang periode tersebut. Para skeptis menunjukkan bahwa fokus pada imbalan mendorong peningkatan jumlah postingan dengan mengorbankan kualitasnya, dan berkontribusi pada peningkatan bot dan konten berkualitas rendah.

Di antara proyek-proyek yang paling terkenal di sektor ini adalah Kaito dengan produk Yaps-nya dan Cookie DAO dengan platform Snaps-nya. Keduanya memberikan imbalan kepada peserta untuk aktivitas di X, yang dengan cepat menyebabkan "farming" metrik. Pengguna mulai menggunakan jaringan saraf untuk menghasilkan balasan dan komentar yang berulang.

Kebijakan baru X secara efektif merusak fondasi bagaimana aplikasi InfoFi beroperasi, karena mereka memerlukan API platform untuk secara otomatis melacak postingan dan keterlibatan. Mereka merekam postingan dan balasan, mengukur jangkauan melalui suka dan repost, membangun peringkat, dan menggunakannya untuk menghitung imbalan.

Yang penting, ketergantungan pada API X melampaui pembayaran langsung untuk memposting. Sejumlah layanan InfoFi, seperti cookie.fun, menggunakan jejaring sosial sebagai sumber data — untuk analisis tren, pemantauan narasi, penilaian sentimen, dan publikasi otomatis konten analitis.

Dasbor sentimen pasar untuk aset digital. Data: cookie.fun.

Segera setelah pernyataan Beer, tim Kaito mengumumkan penutupan Yaps, menyebutnya sebagai keputusan yang dipaksakan dalam kondisi baru, dan memperkenalkan produk baru — Kaito Studio. Cookie DAO, pada gilirannya, melaporkan bahwa mereka menonaktifkan platform Snaps dan menghentikan semua kampanye di mana penulis dibayar untuk konten.

Proyek InfoFi berskala lebih kecil juga menjeda kampanye dan akrual imbalan tanpa pernyataan rinci, yang secara efektif menempatkan produk mereka "dijeda" sambil menunggu klarifikasi ketentuan lebih lanjut.

Namun, mengingat bahwa pengembang aplikasi InfoFi secara eksplisit disarankan untuk mempertimbangkan migrasi ke platform alternatif seperti Threads atau Bluesky, X tidak berencana untuk meninjau kembali keputusannya.