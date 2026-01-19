Pratinjau Pendapatan Netflix dan Intel

Abu Dhabi, Uni Emirat Arab – 19 Januari 2026: Netflix dan Intel akan melaporkan pendapatan minggu ini, dengan investor memantau kedua perusahaan untuk konfirmasi narasi pertumbuhan dan pemulihan mereka, menurut Zavier Wong, Analis Pasar di eToro.

Netflix

Netflix (NASDAQ: NFLX) memasuki periode pendapatan setelah memantapkan diri sebagai platform streaming terbesar di dunia, dengan lebih dari 300 juta pelanggan secara global. Didukung oleh konten yang kuat dan kekuatan penetapan harga yang meningkat, ambisi jangka panjang perusahaan untuk melampaui 400 juta pelanggan pada tahun 2030 tampak semakin dapat dicapai.

Namun, kinerja pasar terkini kurang mendukung. Selama enam bulan terakhir, saham Netflix telah menurun lebih dari 30%, mencerminkan volatilitas pasar yang lebih luas dan kehati-hatian investor. Menambah ketidakpastian adalah akuisisi aset studio dan streaming Warner Bros Discovery senilai US$83 miliar yang diusulkan Netflix, yang telah menimbulkan pertanyaan seputar persetujuan regulasi dan dampak neraca.

Meskipun ada kekhawatiran ini, hasil Netflix yang akan datang diperkirakan akan solid. Konten yang kuat selama kuartal, termasuk final Stranger Things, pertarungan Jake Paul versus Anthony Joshua, dan permainan NFL Hari Natal, kemungkinan akan mendukung pertumbuhan pendapatan dua digit. Analis juga memperkirakan ekspansi margin yang berkelanjutan dan generasi arus kas bebas yang sehat, memperkuat pergeseran Netflix menuju model operasi yang lebih matang dan menguntungkan.

Dengan AS dan Kanada yang sekarang sebagian besar jenuh, pasar internasional akan dipantau dengan ketat. Pertumbuhan pelanggan di luar Amerika Utara menjadi semakin penting, tidak hanya untuk jumlah pengguna utama tetapi juga untuk monetisasi masa depan. Netflix telah memperluas investasinya dalam konten yang diproduksi secara lokal dan semakin memanfaatkan periklanan untuk mendorong skala di pasar negara berkembang dan internasional.

Periklanan kini menjadi bagian sentral dari model bisnis Netflix yang berkembang. Peluncuran berkelanjutan dari tingkat yang didukung iklan, bersama dengan inisiatif berbagi berbayar, memperluas pasar yang dapat dituju perusahaan. Pendapatan iklan diperkirakan mencapai sekitar US$5 miliar pada tahun 2026, menurut perkiraan pasar. Investor juga mencari ekspansi margin lebih lanjut tahun depan, yang akan mendukung pertumbuhan arus kas bebas dan pembelian kembali saham yang berkelanjutan.

Akuisisi aset studio dan streaming Warner Bros Discovery yang diusulkan tetap menjadi faktor penentu utama. Meskipun kesepakatan tersebut dapat memperkuat perpustakaan konten dan portofolio kekayaan intelektual Netflix secara signifikan, risiko regulasi dan beban utang yang jauh lebih tinggi tetap menjadi potensi hambatan. Ini sangat relevan mengingat bahwa Netflix baru-baru ini menetapkan jalur yang jelas dan kredibel menuju profitabilitas berkelanjutan.

Intel

Intel (NASDAQ: INTC) memasuki pendapatan sebagai salah satu pemain terkuat di S&P 500 tahun ini, dengan saham naik lebih dari 30%. Reli tersebut mencerminkan kepercayaan investor yang diperbarui dalam strategi pemulihan perusahaan, bersama dengan pertumbuhan berkelanjutan dalam permintaan global untuk teknologi kecerdasan buatan.

Ini juga menyoroti pergeseran yang lebih luas dalam dinamika pasar dalam industri semikonduktor, di mana kendala pasokan semakin menjadi faktor pembatas utama. Menjelang akhir tahun 2025, Intel mendapat manfaat dari beberapa perkembangan positif, termasuk pemerintah AS mengambil saham di perusahaan dan penguatan kemitraan dengan pemain industri besar seperti Nvidia.

Dalam jangka pendek, margin kotor Intel diperkirakan akan tetap di bawah tekanan, sebagian besar karena biaya peningkatan awal yang terkait dengan proses manufaktur 18A canggihnya. Indikasi apa pun bahwa tekanan margin stabil akan disambut baik oleh pasar, terutama jika disertai dengan disiplin berkelanjutan dalam pengeluaran modal untuk menjaga fleksibilitas neraca.

Melihat melampaui kuartal saat ini, relevansi Intel terhadap tema investasi AI secara bertahap membaik. Karena permintaan untuk chip AI terus meningkat, kendala kapasitas di foundries terkemuka muncul sebagai hambatan bagi industri. Ini menciptakan peluang bagi Intel Foundry Services untuk memainkan peran yang lebih berarti dalam rantai pasokan semikonduktor global.

Pasar opsi saat ini memperkirakan pergerakan sekitar 8% dalam harga saham Intel setelah rilis pendapatan, menunjukkan ekspektasi volatilitas yang tinggi. Perkiraan konsensus menyerukan pendapatan kuartalan sebesar US$13,4 miliar dan laba per saham sebesar US$0,08. Investor akan mencari bukti jelas bahwa peta jalan manufaktur Intel diterjemahkan menjadi momentum operasional yang berkelanjutan.

Kontak Media:

[email protected]

Tentang eToro

eToro adalah platform perdagangan dan investasi yang memberdayakan Anda untuk berinvestasi, berbagi, dan belajar. Kami didirikan pada tahun 2007 dengan visi dunia di mana semua orang dapat berdagang dan berinvestasi dengan cara yang sederhana dan transparan. Hari ini kami memiliki 40 juta pengguna terdaftar dari 75 negara. Kami percaya ada kekuatan dalam pengetahuan bersama dan bahwa kita dapat menjadi lebih sukses dengan berinvestasi bersama. Jadi kami telah menciptakan komunitas investasi kolaboratif yang dirancang untuk memberi Anda alat yang Anda butuhkan untuk mengembangkan pengetahuan dan kekayaan Anda. Di eToro, Anda dapat memegang berbagai aset tradisional dan inovatif dan memilih bagaimana Anda berinvestasi: perdagangan langsung, investasi dalam portofolio, atau menyalin investor lain. Anda dapat mengunjungi pusat media kami di sini untuk berita terbaru kami.

Penafian:

eToro adalah platform investasi multi-aset. Nilai investasi Anda dapat naik atau turun. Modal Anda berisiko.

eToro adalah kelompok perusahaan yang diotorisasi dan diatur dalam yurisdiksi masing-masing. Otoritas pengawas yang mengawasi eToro meliputi:

The Financial Conduct Authority (FCA) di Inggris

The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) di Siprus

The Australian Securities and Investments Commission (ASIC) di Australia

The Financial Services Authority (FSA) di Seychelles

The Financial Services Regulatory Authority (FSRA) dari Abu Dhabi Global Market (ADGM) di UEA

The Monetary Authority of Singapore (MAS) di Singapura

Komunikasi ini hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi pribadi, atau penawaran, atau ajakan untuk membeli atau menjual, instrumen keuangan apa pun. Materi ini telah disiapkan tanpa mempertimbangkan tujuan investasi atau situasi keuangan penerima tertentu, dan belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan untuk mempromosikan penelitian independen. Referensi apa pun terhadap kinerja masa lalu atau masa depan dari instrumen keuangan, indeks atau produk investasi kemasan bukan, dan tidak boleh dianggap sebagai, indikator yang dapat diandalkan dari hasil masa depan. eToro tidak membuat representasi dan tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapan konten publikasi ini.

Regulasi dan Nomor Lisensi

Timur Tengah

eToro (ME) Limited, dilisensikan dan diatur oleh Financial Services Regulatory Authority ("FSRA") Abu Dhabi Global Market ("ADGM") sebagai Orang yang Berwenang untuk melakukan Aktivitas yang Diatur dari (a) Dealing in Investments sebagai Principal (Matched), (b) Arranging Deals in Investments, (c) Providing Custody, (d) Arranging Custody dan (e) Managing Assets (di bawah Financial Services Permission Number 220073) di bawah Financial Services and Market Regulations 2015 ("FSMR"). Kantor Terdaftar dan tempat usaha utamanya: Office 26 and 27, 25th floor, Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Netflix and Intel Earnings Preview di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.