Jerome Powell Menghadiri Sidang Mahkamah Agung tentang Pemecatan Gubernur Fed

Yang Perlu Diketahui: Jerome Powell menghadiri Mahkamah Agung untuk kasus pemecatan Lisa Cook.

Kasus penting yang dapat memengaruhi otonomi Federal Reserve.

Potensi preseden politik yang memengaruhi tata kelola dan kebijakan ekonomi.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan menghadiri sidang Mahkamah Agung pada 21 Januari 2026, terkait upaya Presiden Trump untuk memberhentikan Gubernur Fed Lisa Cook.

Kasus ini dapat menantang independensi Federal Reserve dan memengaruhi tata kelola bank sentral, meskipun belum ada dampak langsung pada pasar cryptocurrency atau posisi regulasi yang muncul.

Powell Bergabung di Pengadilan untuk Kasus Pemecatan Cook

Jerome Powell akan hadir untuk argumen Mahkamah Agung yang melibatkan upaya pemecatan Gubernur Lisa Cook. Kasus ini berpusat pada upaya Presiden Trump untuk menghapusnya dari Dewan Federal Reserve.

Pihak-pihak yang terlibat termasuk Powell, Trump, dan Cook, dengan Cook menegaskan perlindungannya di bawah Undang-Undang Federal Reserve. Langkah ini menyoroti pertanyaan tata kelola yang lebih luas mengenai jangkauan presiden.

Otonomi Federal Reserve di Bawah Pengawasan

Dampak langsung berfokus pada operasi Federal Reserve, tetapi pasar keuangan tetap stabil tanpa pergeseran signifikan yang dilaporkan, menunggu keputusan pengadilan.

Secara politik, kasus ini menggarisbawahi ketegangan antara kekuasaan eksekutif dan kebijakan ekonomi, dengan implikasi untuk tata kelola masa depan, yang memengaruhi praktik regulasi. Jerome Powell, Ketua Federal Reserve, menyatakan,

Preseden Hukum dalam Perlindungan Federal Reserve

Secara historis, Federal Reserve menikmati perlindungan di bawah Undang-Undang Federal Reserve, dengan kasus serupa yang menegakkan independensi.

Hasil potensial bergantung pada interpretasi pengadilan, yang mungkin menetapkan preseden yang memengaruhi kebijakan ekonomi masa depan dan interaksi pemerintah dengan lembaga independen.