TRON Menghadapi Tekanan saat TRX Berjuang Menembus Resistensi

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/20 13:30
Koin asli TRON, TRX, menghadapi tekanan pasar yang kembali muncul karena pergerakan harga tetap berada di bawah area resistensi kunci. Meskipun terjadi sesi konsolidasi dan upaya pemulihan singkat, TRX kesulitan mempertahankan reli bullish, menunjukkan keraguan yang lebih besar di antara para trader dan investor.

Tren trading terkini menggarisbawahi keseimbangan antara penjualan yang kuat di dekat resistensi dan support yang bertahan di level bawah.

Menurut CoinMarketCap, pada saat artikel ini ditulis, token diperdagangkan pada $0,3091 dengan penurunan rate sebesar 3,31%. Kapitalisasi pasar token telah melampaui $29,27 miliar dan volume token sekitar $839,23 juta.

Sumber: CoinMarketCap

Baca Juga: TRON Menyambut Peluncuran Opsi TRX di Deribit, Memperluas Akses Trading Institusional

Indikator Teknikal Mencerminkan Momentum Lemah untuk TRON

Grafik harga Tron mengungkapkan momentum menurun untuk token tersebut. Token ini mungkin naik menuju resistensi (kuning) di sekitar $0,3163. Dengan asumsi tekanan bullish menguat, golden cross mungkin muncul dan mengirim harga naik untuk menguji kisaran $0,3200.

Jika terjadi pembalikan, bears mungkin mendorong harga token lebih jauh turun ke support di $0,3085. Jika koreksi downside mendapat lebih banyak daya tarik, death cross bisa terbentuk, dan kemungkinan mendorong harga aset ke level rendah $3000 atau bahkan lebih rendah.

Indikator moving average convergence divergence (MACD) menunjukkan koin mengalami tekanan bearish karena garis sinyal (oranye) berada di atas garis MACD (biru). Relative strength index (RSI) menunjukkan koin sedang overbought karena RSI berada di sekitar 65.

Sumber: TradingView

Menurut data yang diberikan oleh CoinCodex, simple moving average 200 hari dalam jangka panjang diproyeksikan mencapai $0,3080. Simple moving average (SMA) 50 hari dalam jangka pendek diproyeksikan mencapai $0,2875. Semua angka ini mencerminkan pergerakan yang lambat namun pasti menuju level yang lebih tinggi.

Sumber: CoinCodex

TRX masih terbatas antara resistensi kuat dan support terdekat, menunjukkan pasar dalam keseimbangan. Hingga price action lebih baik, kisaran ini dengan breakout atau breakdown yang jelas, tekanan kemungkinan akan tetap ada. Investor dan analis terus memantau level teknikal kunci untuk menganalisis apakah reli dapat bergeser secara decisif ke arah mana pun.

Baca Juga: Harga TRX Membidik Penutupan Harian di Atas $0,30 untuk Konfirmasi Tren

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

