TRON Menghadapi Tekanan saat TRX Berjuang Menembus Resistensi

Koin asli TRON, TRX, menghadapi tekanan pasar yang kembali muncul karena pergerakan harga tetap berada di bawah area resistensi kunci. Meskipun terjadi sesi konsolidasi dan upaya pemulihan singkat, TRX kesulitan mempertahankan reli bullish, menunjukkan keraguan yang lebih besar di antara para trader dan investor.

Tren trading terkini menggarisbawahi keseimbangan antara penjualan yang kuat di dekat resistensi dan support yang bertahan di level bawah.

Menurut CoinMarketCap, pada saat artikel ini ditulis, token diperdagangkan pada $0,3091 dengan penurunan rate sebesar 3,31%. Kapitalisasi pasar token telah melampaui $29,27 miliar dan volume token sekitar $839,23 juta.

Indikator Teknikal Mencerminkan Momentum Lemah untuk TRON

Grafik harga Tron mengungkapkan momentum menurun untuk token tersebut. Token ini mungkin naik menuju resistensi (kuning) di sekitar $0,3163. Dengan asumsi tekanan bullish menguat, golden cross mungkin muncul dan mengirim harga naik untuk menguji kisaran $0,3200.

Jika terjadi pembalikan, bears mungkin mendorong harga token lebih jauh turun ke support di $0,3085. Jika koreksi downside mendapat lebih banyak daya tarik, death cross bisa terbentuk, dan kemungkinan mendorong harga aset ke level rendah $3000 atau bahkan lebih rendah.

Indikator moving average convergence divergence (MACD) menunjukkan koin mengalami tekanan bearish karena garis sinyal (oranye) berada di atas garis MACD (biru). Relative strength index (RSI) menunjukkan koin sedang overbought karena RSI berada di sekitar 65.

Menurut data yang diberikan oleh CoinCodex, simple moving average 200 hari dalam jangka panjang diproyeksikan mencapai $0,3080. Simple moving average (SMA) 50 hari dalam jangka pendek diproyeksikan mencapai $0,2875. Semua angka ini mencerminkan pergerakan yang lambat namun pasti menuju level yang lebih tinggi.

TRX masih terbatas antara resistensi kuat dan support terdekat, menunjukkan pasar dalam keseimbangan. Hingga price action lebih baik, kisaran ini dengan breakout atau breakdown yang jelas, tekanan kemungkinan akan tetap ada. Investor dan analis terus memantau level teknikal kunci untuk menganalisis apakah reli dapat bergeser secara decisif ke arah mana pun.

