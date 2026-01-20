BOLA-TEK Memperkuat Rantai Pasokan Global untuk Pertumbuhan Industri dan Infrastruktur AI dengan Komponen Katup Presisi Berstandar ASTM

TAICHUNG, 19 Januari 2026 /PRNewswire/ — Seiring ekonomi global beralih menuju infrastruktur berbasis AI dan energi berkelanjutan, BOLA-TEK MFG CO., LTD., produsen OEM komponen katup terkemuka, hari ini mengumumkan komitmen yang diperluas untuk mendukung sistem kontrol fluida paling kritis di dunia.

Diakui sebagai "kekuatan tersembunyi" di balik merek katup terkemuka dunia, BOLA-TEK menyediakan komponen bola dan batang penting yang menggerakkan industri kimia, energi terbarukan, dan berbagai industri berat. Lonjakan pusat data AI telah menciptakan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk manajemen fluida, cairan, dan gas yang sangat presisi. Baik mengatur sistem pendingin untuk server AI atau mengelola jalur industri bertekanan tinggi, keandalan katup sepenuhnya bergantung pada komponen internalnya—khususnya bola dan batang.

"Menjadi 'nama kecil' di balik nama-nama besar bukanlah kelemahan; sebaliknya, ini adalah kekuatan terbesar kami," kata Bapak Jay Shih, Presiden di BOLA-TEK. "Posisi kami sebagai mitra khusus memungkinkan kami untuk fokus secara intensif pada presisi dan keandalan yang diandalkan oleh para pemimpin katup global. Ketika industri paling maju di dunia berhasil, kami tahu bahwa komponen kami yang mendorong kinerja tersebut dari dalam ke luar."

Untuk memenuhi standar keselamatan dan kinerja yang ketat dari pasar industri AS, BOLA-TEK menawarkan rangkaian lengkap logam berkinerja tinggi, termasuk baja tahan karat, baja karbon, dan baja paduan. Perusahaan ini berspesialisasi dalam manufaktur dengan standar ASTM yang ketat, memastikan integrasi yang mulus ke dalam rantai pasokan industri global:

ASTM A351 (Castings): Termasuk CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, dan baja Duplex F51 untuk ketahanan korosi superior.

Termasuk CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, dan baja Duplex F51 untuk ketahanan korosi superior. ASTM A216 (Carbon Steel): Menampilkan grade WCB untuk aplikasi industri bertekanan tinggi.

Menampilkan grade WCB untuk aplikasi industri bertekanan tinggi. ASTM A276 (Bar Stock) & A182 (Forgings): Termasuk CA15 dan baja paduan khusus lainnya.

Rekayasa Lanjutan untuk Industri Kompleks

Kemampuan khusus BOLA-TEK memenuhi persyaratan aplikasi industri yang beragam:

Bola Katup OEM Presisi: Termasuk desain Floating, Trunnion, Solid, Hollow, dan V-port (15°, 30°, dan lainnya) yang disesuaikan dengan gambar teknik khusus.

Termasuk desain Floating, Trunnion, Solid, Hollow, dan V-port (15°, 30°, dan lainnya) yang disesuaikan dengan gambar teknik khusus. Solusi Multiport Kompleks: Keahlian dalam bola 3-arah, 4-arah, dan 5-arah (port L, T, X, dan F) untuk pengalihan aliran yang rumit.

Keahlian dalam bola 3-arah, 4-arah, dan 5-arah (port L, T, X, dan F) untuk pengalihan aliran yang rumit. Produksi Terintegrasi: Memanfaatkan investment dan sand casting in-house, bar stock, centrifugal casting, dan pemesinan untuk memastikan kontrol kualitas 100%.

Sejak didirikan pada tahun 1996, BOLA-TEK telah berkembang dari pemasok komponen menjadi mitra strategis untuk pemimpin katup global. Seiring industri bergerak menuju netralitas karbon dan otomasi canggih, BOLA-TEK terus berinvestasi dalam keahlian teknis untuk tetap menjadi mata rantai vital dalam mesin ekonomi industri.

Tentang BOLA-TEK MFG CO., LTD.

Didirikan pada tahun 1996, BOLA-TEK adalah produsen OEM terkemuka untuk bola, batang, dan komponen katup. Berbasis di Taiwan, perusahaan ini mendukung merek katup global dengan suku cadang presisi tinggi untuk katup Ball, Gate, Globe, Check, dan Butterfly. Dengan filosofi yang berpusat pada kemitraan dan keunggulan teknis, BOLA-TEK memastikan kinerja infrastruktur paling kritis di dunia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.bola-tek.com.tw .

BOLA-TEK LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bola-tek/

Lihat konten asli:https://www.prnewswire.com/news-releases/bola-tek-strengthens-global-supply-chain-for-industrial-growth-and-ai-infrastructure-with-precision-astm-grade-valve-components-302665106.html

