Token HyperLend siap diluncurkan karena tokenomics HPL mengalokasikan 30,14% untuk insentif pertumbuhan

HyperLend mengungkapkan tokenomics HPL dan detail penggalangan dana

HyperLend, sebuah protokol pinjaman di blockchain HyperEVM Hyperliquid, telah merilis tokenomics lengkap untuk token asli HPL-nya, mengalokasikan hampir sepertiga dari total pasokannya untuk insentif ekosistem. Menurut tim, struktur ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan protokol dan infrastruktur di sekitarnya.

Proyek ini memposisikan dirinya sebagai infrastruktur perbankan inti untuk ekosistem Hyperliquid yang lebih luas. Selain itu, proyek ini telah mengumpulkan $1,7 juta dari investor kripto termasuk RockawayX, Nucleus, Vistula Capital, Dewhales Capital, No Limit Holdings, Duplicate Capital, Dumpster, dan YAM.

Selain pendukungnya, HyperLend telah mengamankan mitra strategis di seluruh keuangan terdesentralisasi. Ini termasuk Aave, Chainlink, Circle, Ethena, Wintermute, Pyth Network, RedStone, dan Resolv, antara lain, yang semakin memperkuat protokol dalam pasar kredit on-chain.

Struktur alokasi HPL dan desain vesting

Di bawah tokenomics HPL yang dipublikasikan, 30,14% dari total pasokan telah dialokasikan untuk pertumbuhan ekosistem dan insentif, menjadikannya kategori alokasi tunggal terbesar. Pool ini akan digunakan untuk memberi hadiah kepada aktivitas dalam protokol dan mendorong adopsi di seluruh jaringan.

Selain bagian insentif tersebut, peserta genesis akan menerima 25% dari pasokan, sementara kontributor inti telah dialokasikan 22,5%. Investor strategis akan menerima 17,36% token, dengan sisanya 5% dicadangkan untuk penyediaan likuiditas di pasar yang relevan. Meski begitu, tim belum merinci tempat pasti untuk likuiditas tersebut.

Tim HyperLend menyatakan bahwa struktur vesting telah dirancang untuk mengamankan keselarasan jangka panjang di antara pemangku kepentingan daripada spekulasi jangka pendek. Investor strategis akan menerima 10% dari alokasi mereka pada acara pembuatan token (TGE), diikuti oleh periode cliff empat bulan dan pembukaan linear dua tahun, menyebarkan emisi dari waktu ke waktu.

Kontributor inti akan beroperasi di bawah jadwal vesting terpisah, dengan cliff satu tahun dan pembukaan linear dua tahun berikutnya. Namun, proyek belum mengungkapkan ukuran alokasi individu untuk anggota tim atau penasihat tertentu, menjaga detail tersebut pada tingkat agregat.

Integrasi di seluruh stack kredit Hyperliquid

Bursa builder-code dan bursa HIP-3 dalam ekosistem Hyperliquid akan dapat mengintegrasikan HyperLend untuk menambahkan rel kredit asli dan meningkatkan efisiensi kolateral. Pengaturan ini bertujuan untuk memungkinkan mitra mengakses fungsionalitas pinjaman on-chain tanpa membangun kembali lapisan kredit dari awal, yang berpotensi mempercepat kedalaman pasar kredit di chain.

Tim mengharapkan bahwa integrasi erat dengan penyedia infrastruktur DeFi terkemuka seperti Aave dan Chainlink akan mendukung komposabilitas. Tujuannya adalah untuk memungkinkan produk pinjaman dan peminjaman baru yang terhubung langsung ke pasar derivatif dan spot yang ada yang berjalan di Hyperliquid.

Dalam kerangka ini, token hyperlend dimaksudkan untuk berfungsi sebagai kendaraan utama untuk mendistribusikan insentif pertumbuhan ekosistem dan menyelaraskan pengguna, kontributor, dan investor di bawah desain insentif tunggal.

Peluncuran staking, rebate, dan peringatan keamanan

Fitur staking dan penguncian dijadwalkan untuk diluncurkan segera setelah TGE, menurut pengumuman proyek. Namun, HyperLend menekankan bahwa token HPL belum aktif dan menekankan bahwa setiap token yang beredar saat ini atau tautan klaim harus diperlakukan sebagai tidak sah.

Protokol mendesak pengguna untuk hanya mempercayai komunikasi yang berasal dari saluran resmi HyperLend dalam hal jadwal peluncuran, portal klaim, atau antarmuka staking. Meski begitu, tidak ada tanggal TGE yang tepat yang telah dipublikasikan pada tahap ini, membiarkan pasar menunggu konfirmasi lebih lanjut.

"Rebate akan didanai dari faktor cadangan dan didistribusikan berdasarkan persyaratan stake atau lock dan kriteria partisipasi," kata HyperLend dalam komunikasinya. Selain itu, tim menambahkan bahwa spesifikasi lebih lanjut tentang mekanika staking dan struktur rebate akan dibagikan lebih dekat dengan aktivasi fitur-fitur tersebut.

Pertumbuhan HyperEVM dan konteks DeFi yang lebih luas

Peluncuran HyperEVM pada awal 2025 membawa kemampuan pemrograman tujuan umum ke platform Hyperliquid, yang awalnya berfokus pada perdagangan futures perpetual. Pergeseran ini membuka pintu untuk aplikasi keuangan yang lebih canggih, termasuk pasar pinjaman, produk terstruktur, dan primitif DeFi lainnya.

Sejak diluncurkan, lingkungan HyperEVM telah berkembang untuk mendukung lebih dari 100 aplikasi terdesentralisasi. Selain itu, pertumbuhan ini menandakan meningkatnya minat pengembang dalam menerapkan protokol efisien modal seperti HyperLend pada infrastruktur, memperkuat daya tarik ekosistem bagi trader dan peminjam on-chain jangka panjang.

Jadi, tokenomics HPL HyperLend, penggalangan dana, dan program insentif yang direncanakan memposisikan protokol sebagai lapisan kredit inti dalam stack DeFi Hyperliquid yang berkembang, dengan penekanan jelas pada keselarasan jangka panjang dan distribusi token yang terukur.