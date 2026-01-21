BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesGOLDTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Emas spot melonjak melewati $4.740 per ounce menyusul laporan tentang keputusan bank sentral Polandia untuk mengakuisisi 150 ton emas, meskipun sumber resmi belum mengonfirmasiEmas spot melonjak melewati $4.740 per ounce menyusul laporan tentang keputusan bank sentral Polandia untuk mengakuisisi 150 ton emas, meskipun sumber resmi belum mengonfirmasi

Emas Spot Melonjak di Tengah Rencana Pembelian Emas Polandia yang Belum Terverifikasi

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/21 06:59
Lorenzo Protocol
BANK$0.05128-4.36%
Notcoin
NOT$0.0005446-1.82%
4
4$0.02129-9.36%
Emas Spot Meroket di Tengah Rencana Pembelian Emas Polandia yang Belum Terverifikasi
Poin Penting:
  • Peristiwa utama, perubahan kepemimpinan, dampak pasar, pergeseran keuangan, atau wawasan ahli.
  • Tidak ada konfirmasi resmi tentang pembelian emas Polandia.
  • Lonjakan emas berdampak signifikan pada harga Bitcoin.

Pembelian 150 ton emas oleh bank sentral Polandia tetap belum terverifikasi oleh sumber primer, sementara harga emas meroket hingga $4.740/oz di tengah ketegangan geopolitik, seperti tarif AS terkait pembelian Greenland, yang mempengaruhi pasar seperti Bitcoin.

Spekulasi pasar tentang pembelian emas Polandia mendorong komoditas tersebut ke level tertinggi baru, meskipun tidak ada verifikasi sumber primer tentang rencana yang diklaim oleh bank sentral Polandia.

Berita tentang bank sentral Polandia telah memicu minat pasar, menyebabkan reaksi meskipun kurangnya data yang dikonfirmasi. Bank sentral diduga berencana membeli 150 ton emas, yang secara signifikan mempengaruhi dinamika pasar. Pelaku industri mencatat tidak adanya detail yang mendukung dari Narodowy Bank Polski.

Bitcoin mengalami fluktuasi harga yang mencolok karena peristiwa pasar yang bersamaan, termasuk ketegangan geopolitik dan komentar ekonomi dari otoritas AS. Faktor-faktor ini, dipasangkan dengan lonjakan emas yang dilaporkan, berkontribusi pada volatilitas pasar cryptocurrency. Implikasi yang lebih luas mengisyaratkan penguatan emas sebagai aset safe haven global. Hasil potensial dapat mencakup pergeseran strategi alokasi aset oleh investor institusional. Langkah berani di pasar emas juga dapat mengarah pada peninjauan kebijakan tentang stabilitas keuangan.

Peluang Pasar
Logo Lorenzo Protocol
Harga Lorenzo Protocol(BANK)
$0.05128
$0.05128$0.05128
-2.45%
USD
Grafik Harga Live Lorenzo Protocol (BANK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Seeker (SKR) akan segera terdaftar di Bybit Spot, Alpha, dan Byreal.

Seeker (SKR) akan segera terdaftar di Bybit Spot, Alpha, dan Byreal.

PANews melaporkan pada 21 Januari bahwa Bybit akan meluncurkan Seeker (SKR) di platform spot, Alpha, dan Byreal mereka. Pengguna dapat melakukan trading dengan cepat tanpa perlu mengatur secara terpisah
Bagikan
PANews2026/01/21 08:20
Trove Markets mempertahankan dana ICO $9,4 juta setelah pivot platform

Trove Markets mempertahankan dana ICO $9,4 juta setelah pivot platform

Para kritikus mempertanyakan pengelolaan dana Trove, menimbulkan kekhawatiran kepercayaan dan hukum, sementara analisis on-chain mencatat aktivitas wallet terkonsentrasi dalam presale yang memerlukan
Bagikan
Crypto.news2026/01/21 08:30
Investor Baru Kini Mendiktekan Tekanan Harga Kritis di Tengah Kerugian $6 Miliar

Investor Baru Kini Mendiktekan Tekanan Harga Kritis di Tengah Kerugian $6 Miliar

Postingan New Investors Now Dictate Critical Price Pressure Amid $6 Billion Losses muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Whales: New Investors Now Dictate
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/21 07:53