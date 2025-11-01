BursaDEX+
Adobe menghadapi keraguan investor tentang kemampuannya untuk bersaing di pasar kreatif berbasis AI yang berubah dengan cepat.

Adobe menghadapi keraguan investor di tengah gangguan AI

Oleh: Cryptopolitan
2025/11/01 15:08
Adobe menghadapi skeptisisme tentang kemampuannya bersaing di pasar kreatif dengan produk AI yang mengganggu. Kurangnya kepercayaan ini terjadi meskipun Adobe berupaya mengintegrasikan model AI pesaing ke dalam produknya.

Adobe Inc. berusaha membuktikan bahwa mereka dapat tetap menjadi pemain kunci di industri kreatif saat kecerdasan buatan mengubah cara orang membuat konten. Perusahaan ini mengumpulkan sekitar 10.000 pemasar, pembuat film, dan kreator di konferensi tahunannya minggu ini untuk menyoroti bagaimana perangkat lunaknya beradaptasi dengan era AI.

Adobe berusaha mempertahankan kepercayaan investor

Banyak pihak di Wall Street yang tidak yakin apakah Adobe dapat mempertahankan dominasinya karena alat baru bertenaga AI memudahkan orang untuk membuat video, poster, dan grafik tanpa perangkat lunak profesional.

Analis Citigroup Tyler Radke memperingatkan bahwa Adobe "berisiko menghadapi tekanan kompetitif dan harga struktural yang didorong AI," meskipun perusahaan memiliki strategi yang kuat. Saham perusahaan telah kehilangan sekitar seperempat nilainya tahun ini.

Perusahaan perangkat lunak lain seperti Salesforce Inc. dan Workday Inc. juga mengalami penurunan harga saham.

Banyak alat AI populer yang digunakan untuk membuat video dan gambar, seperti Sora dari OpenAI atau Veo dari Google, dibuat di luar ekosistem Adobe. Platform yang berfokus pada konsumen seperti Canva juga semakin populer, memungkinkan orang untuk mendesain tanpa memerlukan perangkat lunak profesional Adobe.

Perkiraan analis Bloomberg menunjukkan pertumbuhan pendapatan Digital Media Adobe akan melambat dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun demikian, analis seperti Kirk Materne dari Evercore ISI menggambarkan langkah terbaru Adobe sebagai "langkah lain menuju penanganan pertanyaan 'risiko eksistensial'" tentang efek AI generatif pada bisnisnya.

Strategi Adobe

Pada konferensi di Los Angeles, Adobe memperkenalkan beberapa fitur baru yang bertujuan untuk mempertahankan kreator yang fokus pada AI dalam platformnya. Salah satu penambahan terbesar adalah model AI dari pesaing seperti Google dan OpenAI ke dalam alat Adobe, termasuk Photoshop.

Selama bertahun-tahun, perusahaan mempromosikan model AI Firefly buatan sendiri, yang dilatih untuk menghindari masalah hak cipta dan konten yang menyinggung. Firefly telah digunakan untuk membuat lebih dari 29 miliar gambar dan aset lainnya sejak diluncurkan.

Namun, Adobe kini juga membeli akses ke model AI pihak ketiga dan menawarkannya langsung kepada pelanggannya. Ini memungkinkan kreator untuk memilih antara Firefly Adobe dan sistem AI eksternal tergantung kebutuhan mereka.

Adobe menghasilkan sekitar $250 juta per tahun dari produk AI-nya, tetapi mereka mengatakan AI membantu bisnis mereka dengan lebih banyak cara. Perusahaan kini menggunakan istilah yang lebih luas yang disebut "pendapatan yang dipengaruhi AI," yang berarti uang yang diperoleh dengan bantuan AI, seperti mengenakan harga lebih tinggi atau mempertahankan lebih banyak pelanggan. Menurut perkiraan Adobe, AI mempengaruhi sekitar $5 miliar dari pendapatan tahunannya.

Chief technology officer Adobe untuk bisnis kreatifnya, Ely Greenfield, menunjukkan bahwa banyak pelanggan menggunakan Firefly untuk proyek komersial tetapi beralih ke model AI lain untuk brainstorming atau pekerjaan eksperimental.

"Orang-orang semakin nyaman dengan gagasan bahwa model dilatih pada sejumlah besar hal," kata Greenfield.

Jackson Ader dari KeyBanc mencatat bahwa pelanggan di acara tersebut antusias tentang pilihan AI yang diperluas.

"Kami menyambut baik strategi ini karena kami telah skeptis terhadap kemampuan Adobe untuk bersaing dalam hal kelebihan setara dari generasi gambar dan video AI," tulisnya.

CEO Adobe, Shantanu Narayen, menegaskan bahwa perangkat lunak perusahaannya tetap penting bagi kreator yang menginginkan hasil berkualitas profesional, dan perjuangan harga sahamnya terutama disebabkan oleh gangguan investor dengan perusahaan semikonduktor dan pengembang model AI.



XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRPL Labs Memperkenalkan Smart Contract Asli di AlphaNet XRP Ledger

XRP Ledger memperkenalkan kontrak pintar native, mengubah kemungkinan pengembangan blockchain. Pengembang mendapatkan akses ke AlphaNet XRPL untuk pengujian aplikasi terdesentralisasi. Jaringan mencapai tonggak waktu aktif 99,999%, memperkuat keandalan XRP Ledger yang tak tertandingi. Komunitas XRP menyaksikan perubahan besar minggu ini setelah Denis Angell, seorang insinyur perangkat lunak di XRPL Labs dan Xahau, mengungkapkan bahwa fitur Smart Contracts XRP Ledger kini tersedia untuk pengembang untuk diuji di AlphaNet. Ini menandai pertama kalinya ledger memperkenalkan kemampuan kontrak pintar Layer-1 native, menggabungkan kontrak gaya Ethereum dengan fitur native unik XRPL dan sistem transaksi. Pengembang kini dapat mengeksplorasi pembuatan aplikasi terdesentralisasi langsung di XRP Ledger, memperluas melampaui operasi token tradisional. Menurut Angell, tonggak ini dirancang untuk memberikan pengembang akses langsung ke fitur inti XRPL tanpa bergantung pada persetujuan UNL, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam eksekusi. Baca Juga: Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih Fase Baru untuk Pengembangan XRP Ledger Kerangka kontrak pintar baru menawarkan dukungan multi-bahasa dan memperkenalkan ABI on-chain, memungkinkan definisi antarmuka yang dapat dibaca manusia untuk disimpan langsung di ledger. Peningkatan ini membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan termasuk jembatan lintas rantai, protokol DeFi canggih seperti derivatif dan perpetuals, serta utilitas token dengan hadiah staking untuk token yang diterbitkan. Selain itu, pengembang dapat membangun model tata kelola dengan mekanisme voting on-chain, sistem permainan terdesentralisasi, dan logika pasar yang mendukung aturan perdagangan NFT yang dapat disesuaikan. Ekstensi kontrak pintar pertama, yang dikenal sebagai "Smart Escrows," akan memungkinkan pengembang untuk membuat kondisi pelepasan yang disesuaikan untuk escrow dan diharapkan akan hadir pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan XRP Ledger dan Kinerja Jaringan Selain memperluas fungsionalitas XRPL, jaringan terus menunjukkan kinerja luar biasa. Baru-baru ini melampaui 100 juta ledger, mencapai rekor waktu aktif 99,999% sejak peluncurannya. Keandalan ini memperkuat posisi XRP Ledger sebagai salah satu jaringan blockchain paling konsisten secara global. Selain itu, data onchain dari platform analitik Santiment menunjukkan bahwa lebih dari 21.000 dompet XRP baru dibuat hanya dalam 48 jam pada awal bulan ini, menandai pertumbuhan tertinggi dalam delapan bulan. Stabilitas jaringan yang konsisten dan inovasi yang berfokus pada pengembang menunjukkan bahwa XRP Ledger sedang mempersiapkan era baru fungsionalitas terdesentralisasi dan skalabilitas. Baca Juga: Penutupan A.S. Berlanjut Lebih dari Sebulan, Menimbulkan Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Ketidakpastian Crypto Postingan XRPL Labs Mengungkap Kontrak Pintar Native di AlphaNet XRP Ledger pertama kali muncul di 36Crypto.

Coinstats2025/11/09 18:06
Coinstats2025/11/09 18:06
Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Sementara XRP jatuh di bawah $2,40, Mutuum Finance (MUTM) melonjak melewati 85% di Tahap 6, mengumpulkan $18,5M karena investor mengejar model peminjaman DeFi berbasis stablecoin.

Blockchainreporter2025/11/09 18:21
Blockchainreporter2025/11/09 18:21
"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

"Brother Machi" telah terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long ETH-nya, yang sekarang bernilai 25 kali lipat dari investasi awal.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut pemantauan data on-chain, "Brother Machi" terus menambahkan jumlah kecil ke posisi long Ethereum-nya dengan leverage 25x, dan posisinya saat ini telah meningkat menjadi 3900.3333 ETH, dengan nilai posisi sebesar $13,238 juta dan harga likuidasi $3.322,35.

PANews2025/11/09 18:04


