Adobe menghadapi keraguan investor di tengah gangguan AI

Adobe menghadapi skeptisisme tentang kemampuannya bersaing di pasar kreatif dengan produk AI yang mengganggu. Kurangnya kepercayaan ini terjadi meskipun Adobe berupaya mengintegrasikan model AI pesaing ke dalam produknya.

Adobe Inc. berusaha membuktikan bahwa mereka dapat tetap menjadi pemain kunci di industri kreatif saat kecerdasan buatan mengubah cara orang membuat konten. Perusahaan ini mengumpulkan sekitar 10.000 pemasar, pembuat film, dan kreator di konferensi tahunannya minggu ini untuk menyoroti bagaimana perangkat lunaknya beradaptasi dengan era AI.

Adobe berusaha mempertahankan kepercayaan investor

Banyak pihak di Wall Street yang tidak yakin apakah Adobe dapat mempertahankan dominasinya karena alat baru bertenaga AI memudahkan orang untuk membuat video, poster, dan grafik tanpa perangkat lunak profesional.

Analis Citigroup Tyler Radke memperingatkan bahwa Adobe "berisiko menghadapi tekanan kompetitif dan harga struktural yang didorong AI," meskipun perusahaan memiliki strategi yang kuat. Saham perusahaan telah kehilangan sekitar seperempat nilainya tahun ini.

Perusahaan perangkat lunak lain seperti Salesforce Inc. dan Workday Inc. juga mengalami penurunan harga saham.

Banyak alat AI populer yang digunakan untuk membuat video dan gambar, seperti Sora dari OpenAI atau Veo dari Google, dibuat di luar ekosistem Adobe. Platform yang berfokus pada konsumen seperti Canva juga semakin populer, memungkinkan orang untuk mendesain tanpa memerlukan perangkat lunak profesional Adobe.

Perkiraan analis Bloomberg menunjukkan pertumbuhan pendapatan Digital Media Adobe akan melambat dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun demikian, analis seperti Kirk Materne dari Evercore ISI menggambarkan langkah terbaru Adobe sebagai "langkah lain menuju penanganan pertanyaan 'risiko eksistensial'" tentang efek AI generatif pada bisnisnya.

Strategi Adobe

Pada konferensi di Los Angeles, Adobe memperkenalkan beberapa fitur baru yang bertujuan untuk mempertahankan kreator yang fokus pada AI dalam platformnya. Salah satu penambahan terbesar adalah model AI dari pesaing seperti Google dan OpenAI ke dalam alat Adobe, termasuk Photoshop.

Selama bertahun-tahun, perusahaan mempromosikan model AI Firefly buatan sendiri, yang dilatih untuk menghindari masalah hak cipta dan konten yang menyinggung. Firefly telah digunakan untuk membuat lebih dari 29 miliar gambar dan aset lainnya sejak diluncurkan.

Namun, Adobe kini juga membeli akses ke model AI pihak ketiga dan menawarkannya langsung kepada pelanggannya. Ini memungkinkan kreator untuk memilih antara Firefly Adobe dan sistem AI eksternal tergantung kebutuhan mereka.

Adobe menghasilkan sekitar $250 juta per tahun dari produk AI-nya, tetapi mereka mengatakan AI membantu bisnis mereka dengan lebih banyak cara. Perusahaan kini menggunakan istilah yang lebih luas yang disebut "pendapatan yang dipengaruhi AI," yang berarti uang yang diperoleh dengan bantuan AI, seperti mengenakan harga lebih tinggi atau mempertahankan lebih banyak pelanggan. Menurut perkiraan Adobe, AI mempengaruhi sekitar $5 miliar dari pendapatan tahunannya.

Chief technology officer Adobe untuk bisnis kreatifnya, Ely Greenfield, menunjukkan bahwa banyak pelanggan menggunakan Firefly untuk proyek komersial tetapi beralih ke model AI lain untuk brainstorming atau pekerjaan eksperimental.

"Orang-orang semakin nyaman dengan gagasan bahwa model dilatih pada sejumlah besar hal," kata Greenfield.

Jackson Ader dari KeyBanc mencatat bahwa pelanggan di acara tersebut antusias tentang pilihan AI yang diperluas.

"Kami menyambut baik strategi ini karena kami telah skeptis terhadap kemampuan Adobe untuk bersaing dalam hal kelebihan setara dari generasi gambar dan video AI," tulisnya.

CEO Adobe, Shantanu Narayen, menegaskan bahwa perangkat lunak perusahaannya tetap penting bagi kreator yang menginginkan hasil berkualitas profesional, dan perjuangan harga sahamnya terutama disebabkan oleh gangguan investor dengan perusahaan semikonduktor dan pengembang model AI.

