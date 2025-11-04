Bitcoin Tertinggal dari Saham dan Emas saat Pasar Menunggu Pergerakan Besar Berikutnya

Bitcoin

Penurunan Bitcoin baru-baru ini telah menghidupkan kembali salah satu perdebatan tertua di dunia kripto – apakah aset ini benar-benar bernilai atau hanya kendaraan spekulatif.

Sementara emas dan NASDAQ terus naik, Bitcoin tertinggal, memicu perdebatan apakah mata uang digital pertama di dunia ini kehilangan kilaunya atau hanya bersiap untuk lompatan berikutnya.

Cryptocurrency acuan ini sekarang diperdagangkan sekitar $107.000, mencerminkan kelemahan ringan setelah beberapa minggu yang bergejolak. Kapitalisasi pasarnya tetap di atas $2 triliun, namun para pedagang menjadi gelisah karena pergerakan harga tertinggal dari kinerja aset tradisional yang melonjak.

Skeptis vs. Pendukung

Pendukung emas veteran Peter Schiff memanfaatkan momen ini untuk memperbarui kritiknya yang sudah lama, bersikeras bahwa nilai Bitcoin hanya didukung oleh antusiasme spekulatif. Dia berpendapat bahwa fase rallynya bergantung pada tekanan pembelian yang konstan daripada nilai nyata – kontras tajam dengan stabilitas emas yang dirasakan.

Pendukung Bitcoin menolak pandangan itu sepenuhnya. Bagi mereka, batas pasokan tetap 21 juta dan infrastruktur terdesentralisasi menjadikannya alternatif yang semakin vital untuk mata uang yang didukung pemerintah. Kelemahan saat ini, kata mereka, bukanlah tanda kelemahan tetapi lebih merupakan periode reset sebelum terobosan besar berikutnya.

Volatilitas Mendekati Terendah Multi-Tahun

Analis pasar telah mencatat ketenangan yang tidak biasa seputar Bitcoin dalam beberapa bulan terakhir. Crypto Rover menyoroti bahwa indeks volatilitas 180 hari koin ini telah turun ke level yang tidak terlihat selama lebih dari satu dekade – sebanding dengan periode tenang yang mendahului bull run besar pada 2015, 2019, dan 2020.

Periode ketenangan ekstrem sering bertindak sebagai pegas tergulung untuk Bitcoin. Ketika aktivitas derivatif mengering dan likuiditas mengencang, ini menunjukkan bahwa pedagang menahan diri, menunggu percikan arah. Secara historis, fase volatilitas rendah seperti itu cenderung berakhir dengan gerakan kuat dan searah.

Perspektif Siklus

Menurut Crypto Dubzy, Bitcoin masih mengikuti ritme empat tahun historisnya, di mana puncak signifikan muncul kira-kira setiap 48 bulan. Jika pola itu berlanjut, penarikan saat ini bisa saja mencerminkan koreksi pertengahan siklus sebelumnya, seperti yang terjadi tepat sebelum rekor tertinggi sebelumnya.

Dubzy percaya siklus ini masih mengarah ke puncak makro pada tahun 2025, diikuti oleh periode pendinginan yang panjang — ritme yang familiar bagi pemegang jangka panjang yang melihat koreksi Bitcoin sebagai bagian dari kurva pertumbuhan alamiahnya daripada sebagai kehancuran.

Antara Keraguan dan Antisipasi

Untuk saat ini, pasar kripto berada di persimpangan jalan. Para skeptis berpendapat momentum telah menguap, sementara para optimis melihat ketenangan ini sebagai pendahuluan untuk perubahan besar. Dengan volatilitas pada titik terendah historis dan sentimen yang seimbang, terobosan Bitcoin berikutnya — di kedua arah — dapat menentukan lintasan aset digital menuju 2026.

