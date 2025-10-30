ETF Solana dari Bitwise mencapai volume perdagangan melebihi $70 juta pada hari keduanya.

PANews melaporkan pada 30 Oktober bahwa, menurut The Block, Bitwise Solana Staking ETF (simbol ticker BSOL), ETF spot Solana pertama di AS, menunjukkan kinerja yang lebih kuat pada hari perdagangan keduanya setelah mencatatkan rekor volume perdagangan tertinggi di antara hampir 850 ETF yang baru terdaftar tahun ini pada hari pertamanya. Volume perdagangan BSOL mencapai $72,4 juta pada hari Rabu, meningkat lebih jauh dari rekor $56 juta pada hari pertamanya. Eric Balchunas, analis senior ETF di Bloomberg, menulis di platform X, "Volume perdagangan sebesar $72 juta sangat mengesankan dan merupakan tanda yang baik." Dia juga mencatat bahwa volume perdagangan Canary Litecoin ETF (LTCC) dan Canary HBAR ETF (HBR) kurang lebih sama seperti pada hari Selasa, masing-masing sekitar $8 juta dan $1 juta. Balchunas menyatakan bahwa angka-angka ini cukup substansial, dan menunjukkan bahwa sebagian besar ETF mengalami penurunan volume perdagangan setelah hype awal pada hari pertama mereka. Selain itu, Grayscale meluncurkan ETF Solana yang dijaminkan (GSOL), dengan volume perdagangan sekitar $4 juta. Balchunas menyatakan, "Kinerjanya stabil, tetapi jelas tidak sebaik BSOL. Terdaftar hanya satu hari kemudian sebenarnya memiliki dampak besar, membuat persaingan jauh lebih sulit." REX Osprey Solana pledged ETF (SSK) juga menarik sekitar $18 juta dana pada hari Rabu. PANews melaporkan pada 30 Oktober bahwa, menurut The Block, Bitwise Solana Staking ETF (simbol ticker BSOL), ETF spot Solana pertama di AS, menunjukkan kinerja yang lebih kuat pada hari perdagangan keduanya setelah mencatatkan rekor volume perdagangan tertinggi di antara hampir 850 ETF yang baru terdaftar tahun ini pada hari pertamanya. Volume perdagangan BSOL mencapai $72,4 juta pada hari Rabu, meningkat lebih jauh dari rekor $56 juta pada hari pertamanya. Eric Balchunas, analis senior ETF di Bloomberg, menulis di platform X, "Volume perdagangan sebesar $72 juta sangat mengesankan dan merupakan tanda yang baik." Dia juga mencatat bahwa volume perdagangan Canary Litecoin ETF (LTCC) dan Canary HBAR ETF (HBR) kurang lebih sama seperti pada hari Selasa, masing-masing sekitar $8 juta dan $1 juta. Balchunas menyatakan bahwa angka-angka ini cukup substansial, dan menunjukkan bahwa sebagian besar ETF mengalami penurunan volume perdagangan setelah hype awal pada hari pertama mereka. Selain itu, Grayscale meluncurkan ETF Solana yang dijaminkan (GSOL), dengan volume perdagangan sekitar $4 juta. Balchunas menyatakan, "Kinerjanya stabil, tetapi jelas tidak sebaik BSOL. Terdaftar hanya satu hari kemudian sebenarnya memiliki dampak besar, membuat persaingan jauh lebih sulit." REX Osprey Solana pledged ETF (SSK) juga menarik sekitar $18 juta dana pada hari Rabu.