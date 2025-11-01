Berita Cardano: Upgrade Baru Akan Datang - Inilah Perubahannya

Pembaruan Ouroboros Phalanx yang akan datang, dikembangkan oleh Input Output (IOG), menambahkan perlindungan kriptografi yang mengubah cara keacakan pemilihan validator dihasilkan. Langkah ini muncul setelah bertahun-tahun penelitian tentang "grinding" — eksploitasi canggih di mana pemangku kepentingan besar dapat memanipulasi peluang produksi blok dengan menguji beberapa urutan acak hingga menemukan hasil yang menguntungkan.

Sederhananya, desain baru Cardano memaksa validator untuk bermain adil. Alih-alih memungkinkan tebakan cepat untuk "angka keberuntungan" blockchain berikutnya, Phalanx mengharuskan peserta melakukan pekerjaan komputasi real-time untuk membuktikan keacakan. Setiap upaya kini membutuhkan waktu dan energi, membuat jalan pintas lama secara matematis tidak layak.

Senjata Rahasia: Fungsi Penundaan yang Dapat Diverifikasi

Inti dari Phalanx adalah fungsi penundaan yang dapat diverifikasi (VDF) — teka-teki matematika yang hanya dapat diselesaikan langkah demi langkah, tidak peduli seberapa kuat perangkat kerasnya. Setelah solusi ditemukan, siapa pun dapat memverifikasinya secara instan, menjamin bahwa keacakan yang digunakan untuk menugaskan pemimpin blok tidak dimanipulasi sebelumnya.

Perubahan ini membongkar salah satu kelemahan teoretis yang tersisa dalam konsensus proof-of-stake Cardano. Di bawah Phalanx, proses yang menentukan siapa yang membuat blok berikutnya akan berlangsung selama dua epoch — sekitar 10 hari — menciptakan timeline yang lebih panjang dan tahan gangguan yang memberi penghargaan pada partisipasi jujur dan menghukum upaya bias.

Peningkatan Efisiensi Tersembunyi di Bawah Permukaan

Meskipun keamanan adalah headline utama, para insinyur Cardano mengatakan pengguna juga akan melihat manfaat tidak langsung setelah Phalanx diaktifkan. Proses keacakan yang didesain ulang akan merampingkan konfirmasi transaksi, meningkatkan konsistensi waktu antar blok, dan berkontribusi pada desentralisasi jaringan yang lebih besar.

Peningkatan ini tidak akan ditambahkan melalui toggle perangkat lunak sederhana — mereka akan memerlukan hard fork, menandakan skala perubahan internal. Setelah diimplementasikan, Phalanx akan menjadi bagian permanen dari protokol dasar Cardano.

BACA LEBIH LANJUT: ETF Altcoin Bisa Menandai Awal Rotasi Institusional Besar, Analis Memperingatkan

Mengapa Ini Penting untuk Ekosistem PoS yang Lebih Luas

Serangan grinding telah lama menjadi salah satu masalah yang paling sulit dipahami dalam sistem proof-of-stake. Secara teori, validator yang mengendalikan lebih dari 20% token jaringan dapat "mempermainkan" sistem dengan mensimulasikan benih acak yang berbeda, akhirnya menemukan satu yang memberi mereka lebih banyak slot produksi blok. Hasilnya bisa berupa manipulasi halus — menunda atau menyensor transaksi tanpa memicu tanda bahaya yang jelas.

Phalanx secara efektif menutup pintu itu. Dengan menanamkan penundaan yang dapat diverifikasi ke dalam algoritma konsensus Cardano, jaringan memastikan bahwa keacakan benar-benar berperilaku seperti keacakan lagi — tidak dapat diprediksi, tidak dapat dirusak, dan adil.

Evolusi Cardano Menjadi Arsitektur yang Tangguh

Upgrade ini melanjutkan pola kemajuan Cardano yang lambat namun metodis — yang mengutamakan ketelitian akademis daripada kecepatan. Setiap iterasi protokol Ouroboros telah memperkenalkan tingkat efisiensi dan keamanan yang lebih tinggi, dan Phalanx menandai yang terbaru dalam garis keturunan itu.

Sementara pembaruan ini masih menjalani pengujian akhir, IOG telah mengkonfirmasi bahwa pembaruan akan aktif melalui hard fork yang direncanakan setelah semua audit selesai. Ketika itu terjadi, Cardano tidak hanya akan memperkuat jaringannya terhadap salah satu eksploitasi PoS yang paling berbahaya — tetapi juga akan bergerak lebih dekat ke tujuannya menciptakan infrastruktur blockchain yang berkelanjutan dan dapat diverifikasi secara matematis.

Bagi pemegang dan pengembang Cardano, itu berarti jaringan yang lebih cepat, lebih adil, dan lebih tahan serangan — di mana kepercayaan dibangun bukan pada keyakinan, tetapi pada bukti kriptografi.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan Berita Cardano: Upgrade Baru Akan Datang – Inilah yang Diubahnya pertama kali muncul di Coindoo.