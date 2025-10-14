Citibank akan Meluncurkan Layanan Kustodi Kripto pada 2026 Setelah 3 Tahun Persiapan

BursaDEX+
Citigroup berencana meluncurkan layanan kustodi kripto pada tahun 2026, setelah mengembangkan penawaran tersebut selama dua hingga tiga tahun, menurut kepala global kemitraan dan inovasi Biswarup Chatterjee, yang memberitahu CNBC. Bank tersebut sedang mengeksplorasi solusi teknologi internal dan potensi kemitraan pihak ketiga, dengan Chatterjee menyatakan "kami berharap dalam beberapa kuartal ke depan, kami dapat hadir di pasar dengan solusi kustodi yang kredibel" untuk manajer aset dan klien lainnya. Wall Street Merambah Kripto? Citi Mengatakan Ya Layanan yang akan datang ini akan melibatkan Citi memegang mata uang kripto asli atas nama klien. Chatterjee mengatakan bank mungkin akan menerapkan solusi yang dirancang sepenuhnya secara internal untuk aset dan segmen klien tertentu, sambil menggunakan solusi ringan pihak ketiga untuk jenis aset lainnya. Bank tersebut "saat ini tidak mengesampingkan apa pun" terkait strategi kustodinya. Langkah Citi berbeda dengan sikap JPMorgan, yang menyatakan bahwa meskipun banknya akan mengizinkan klien membeli mata uang kripto, namun belum akan memegang kustodi aset tersebut. Namun, JPMorgan juga telah menyatakan minat untuk mengubah hal itu tahun depan. Rencana kustodi ini dibangun di atas ambisi aset digital Citi yang lebih luas yang diumumkan sepanjang tahun 2025. CEO Jane Fraser mengkonfirmasi pada Juli bahwa Citi "sedang mempertimbangkan penerbitan stablecoin Citi" sambil mengembangkan layanan deposit tokenisasi untuk klien korporasi yang mencari kemampuan penyelesaian 24/7. Bank tersebut sudah menawarkan transfer dolar berbasis blockchain antara kantor New York, London, dan Hong Kong, beroperasi sepanjang waktu. Chatterjee mengatakan diskusi dengan klien sedang berlangsung untuk mengidentifikasi kasus penggunaan untuk mengirim stablecoin antar rekening atau langsung mengkonversinya menjadi dolar untuk pembayaran. Konsorsium Wall Street Melirik Stablecoin G7 saat Persaingan Meningkat Awal bulan ini, sembilan raksasa perbankan global, termasuk Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup, MUFG Bank, TD Bank Group, dan UBS, mengumumkan rencana untuk mengembangkan stablecoin yang didukung bersama yang berfokus pada mata uang G7. Konsorsium tersebut akan mengeksplorasi penerbitan aset pembayaran digital yang didukung cadangan yang tersedia di blockchain publik, dengan setiap unit dipatok satu banding satu terhadap mata uang fiat tradisional. Koalisi tersebut mengkonfirmasi bahwa mereka sudah menjalin kontak dengan regulator di berbagai pasar terkait. Yang perlu dicatat, awal tahun ini, JPMorgan, Bank of America, Citigroup, dan Wells Fargo dilaporkan mengadakan diskusi eksplorasi tentang usaha stablecoin bersama ini. Namun, pembicaraan tersebut tetap konseptual sampai konfirmasi bulan ini. Para raksasa perbankan bergegas masuk karena model bisnis ini terbukti sangat menguntungkan bagi penerbit yang ada yang mendapatkan hasil substansial dari sekuritas Treasury dan setara kas yang mendukung token mereka. Dengan trajektori adopsi ini, Bloomberg Intelligence memproyeksikan stablecoin dapat memproses lebih dari $50 triliun dalam pembayaran tahunan pada tahun 2030. Namun, sementara bank-bank tampaknya siap untuk adopsi, hal ini mungkin juga karena, seperti yang diperingatkan Standard Chartered awal bulan ini bahwa adopsi stablecoin dapat menguras lebih dari $1 triliun dari bank-bank pasar berkembang pada tahun 2028. Ancaman tersebut mendorong Bank of England untuk awalnya mengusulkan batas kepemilikan antara £10.000 dan £20.000 untuk pelanggan ritel. Namun, setelah mendapat kritik, regulator kini bersiap untuk memberikan pengecualian bagi perusahaan seperti bursa kripto, yang memerlukan kepemilikan besar untuk tujuan likuiditas dan penyelesaian. Citi Menyeimbangkan Peluang Stablecoin dengan Kekhawatiran Pelarian Deposito Ekspansi aset digital Citi yang agresif terjadi meskipun ada peringatan dari analis mereka sendiri, Ronit Ghose, yang memperingatkan pada Agustus bahwa pembayaran bunga stablecoin dapat memicu pelarian deposito gaya tahun 1980-an dari bank-bank tradisional. Ghose membuat perbandingan dengan saat dana pasar uang melonjak dari $4 miliar menjadi $235 miliar dalam tujuh tahun, menguras deposito dari bank-bank yang suku bunganya diatur ketat. Antara tahun 1981 dan 1982, penarikan melebihi deposito baru sebesar $32 miliar karena konsumen mengejar imbal hasil yang lebih tinggi. Kelompok perbankan besar AS, termasuk American Bankers Association dan Bank Policy Institute, mendesak Kongres untuk menutup apa yang mereka sebut sebagai "celah" dalam GENIUS Act, yang memungkinkan bursa kripto dan bisnis terafiliasi untuk menawarkan imbal hasil pada stablecoin pihak ketiga. Kelompok-kelompok tersebut mengutip perkiraan Treasury bahwa stablecoin yang menghasilkan imbal hasil dapat memicu hingga $6,6 triliun dalam arus keluar deposito, secara fundamental mengubah cara bank mendanai pinjaman dan mengelola likuiditas. Namun, kelompok industri kripto memberikan perlawanan, dengan Chief Legal Officer Coinbase Paul Grewal menolak upaya lobi perbankan sebagai "upaya tanpa batas untuk menghindari persaingan." Coinbase Research secara khusus merilis laporan khusus tentang narasi "ancaman perbankan", mengklaim bahwa mereka tidak menemukan korelasi yang berarti antara adopsi stablecoin dan pelarian deposito untuk bank komunitas selama lima tahun terakhir. Untuk Citi, Fraser membingkai pendekatan mereka sebagai respons terhadap kebutuhan klien dan pergeseran yang lebih luas menuju penyelesaian instan yang selalu aktif, menyatakan bahwa "aset digital adalah evolusi berikutnya dalam digitalisasi pembayaran, pembiayaan, dan likuiditas yang lebih luas." Citibank akan Meluncurkan Layanan Kustodi Kripto pada 2026 Setelah 3 Tahun Persiapan

Oleh: CryptoNews
2025/10/14 17:16

Citigroup berencana meluncurkan layanan kustodi kripto pada tahun 2026, setelah mengembangkan penawaran tersebut selama dua hingga tiga tahun, menurut kepala global kemitraan dan inovasi Biswarup Chatterjee, yang memberitahu CNBC.

Bank tersebut sedang mengeksplorasi solusi teknologi internal dan potensi kemitraan pihak ketiga, dengan Chatterjee menyatakan "kami berharap dalam beberapa kuartal ke depan, kami dapat hadir di pasar dengan solusi kustodi yang kredibel" untuk manajer aset dan klien lainnya.

Wall Street Datang ke Kripto? Citi Mengatakan Ya

Layanan yang akan datang ini akan melibatkan Citi memegang mata uang kripto asli atas nama klien.

Chatterjee mengatakan bank mungkin akan menerapkan solusi yang dirancang sepenuhnya secara internal untuk aset dan segmen klien tertentu, sambil menggunakan solusi ringan pihak ketiga untuk jenis aset lainnya.

Bank tersebut "saat ini tidak mengesampingkan apa pun" mengenai strategi kustodinya.

Langkah Citi berbeda dengan sikap JPMorgan, yang menyatakan bahwa meskipun banknya akan mengizinkan klien membeli mata uang kripto, namun belum akan memegang kustodi aset tersebut.

Namun, JPMorgan juga telah menyatakan minat untuk mengubah hal itu tahun depan.

Rencana kustodi ini dibangun di atas ambisi aset digital Citi yang lebih luas yang diumumkan sepanjang tahun 2025.

CEO Jane Fraser mengkonfirmasi pada Juli bahwa Citi "sedang mempertimbangkan penerbitan stablecoin Citi" sambil mengembangkan layanan deposit yang ditokenisasi untuk klien korporat yang mencari kemampuan penyelesaian 24/7.

Bank tersebut sudah menawarkan transfer dolar berbasis blockchain antara kantor New York, London, dan Hong Kong, beroperasi sepanjang waktu.

Chatterjee mengatakan diskusi dengan klien sedang berlangsung untuk mengidentifikasi kasus penggunaan untuk mengirim stablecoin antar rekening atau langsung mengkonversinya menjadi dolar untuk pembayaran.

Konsorsium Wall Street Melirik Stablecoin G7 saat Persaingan Meningkat

Awal bulan ini, sembilan raksasa perbankan global, termasuk Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup, MUFG Bank, TD Bank Group, dan UBS, mengumumkan rencana untuk mengembangkan stablecoin yang didukung bersama yang berfokus pada mata uang G7.

Konsorsium tersebut akan mengeksplorasi penerbitan aset pembayaran digital yang didukung cadangan yang tersedia di blockchain publik, dengan setiap unit dipatok satu banding satu terhadap mata uang fiat tradisional.

Koalisi tersebut mengkonfirmasi bahwa mereka sudah menjalin kontak dengan regulator di berbagai pasar terkait.

Yang perlu dicatat, awal tahun ini, JPMorgan, Bank of America, Citigroup, dan Wells Fargo dilaporkan mengadakan diskusi eksplorasi tentang usaha stablecoin bersama ini. Namun, pembicaraan tersebut tetap konseptual sampai konfirmasi bulan ini.

Para raksasa perbankan bergegas masuk karena model bisnis ini terbukti sangat menguntungkan bagi penerbit yang ada yang mendapatkan hasil substansial dari sekuritas Treasury dan setara kas yang mendukung token mereka.

Dengan trajektori adopsi ini, Bloomberg Intelligence memproyeksikan stablecoin dapat memproses lebih dari $50 triliun dalam pembayaran tahunan pada tahun 2030.

Namun, sementara bank-bank tampaknya siap untuk adopsi, hal ini mungkin juga karena, seperti yang diperingatkan Standard Chartered awal bulan ini bahwa adopsi stablecoin dapat menguras lebih dari $1 triliun dari bank-bank pasar berkembang pada tahun 2028.

Ancaman tersebut mendorong Bank of England untuk awalnya mengusulkan batas kepemilikan antara £10.000 dan £20.000 untuk pelanggan ritel.

Namun, setelah kritik, regulator sekarang bersiap untuk memberikan pengecualian bagi perusahaan seperti bursa kripto, yang memerlukan kepemilikan besar untuk tujuan likuiditas dan penyelesaian.

Citi Menyeimbangkan Peluang Stablecoin dengan Kekhawatiran Pelarian Deposito

Ekspansi aset digital Citi yang agresif terjadi meskipun ada peringatan dari analis mereka sendiri, Ronit Ghose, yang memperingatkan pada Agustus bahwa pembayaran bunga stablecoin dapat memicu pelarian deposito gaya tahun 1980-an dari bank tradisional.

Ghose menarik paralel dengan saat dana pasar uang melonjak dari $4 miliar menjadi $235 miliar dalam tujuh tahun, menguras deposito dari bank-bank yang suku bunganya diatur ketat.

Antara tahun 1981 dan 1982, penarikan melebihi deposito baru sebesar $32 miliar karena konsumen mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Kelompok perbankan besar AS, termasuk American Bankers Association dan Bank Policy Institute, mendesak Kongres untuk menutup apa yang mereka sebut sebagai "celah" dalam Undang-Undang GENIUS, yang memungkinkan bursa kripto dan bisnis terafiliasi untuk menawarkan imbal hasil pada stablecoin pihak ketiga.

Kelompok-kelompok tersebut mengutip perkiraan Treasury bahwa stablecoin yang menghasilkan imbal hasil dapat memicu arus keluar deposito hingga $6,6 triliun, secara fundamental mengubah cara bank mendanai pinjaman dan mengelola likuiditas.

Namun, kelompok industri kripto melawan balik, dengan Chief Legal Officer Coinbase Paul Grewal menolak upaya lobi perbankan sebagai "upaya tanpa batas untuk menghindari persaingan."

Coinbase Research secara khusus merilis laporan khusus tentang narasi "ancaman perbankan", mengklaim bahwa mereka tidak menemukan korelasi yang berarti antara adopsi stablecoin dan pelarian deposito untuk bank komunitas selama lima tahun terakhir.

Untuk Citi, Fraser membingkai pendekatan mereka sebagai respons terhadap kebutuhan klien dan pergeseran yang lebih luas menuju penyelesaian instan yang selalu aktif, menyatakan bahwa "aset digital adalah evolusi berikutnya dalam digitalisasi pembayaran, pembiayaan, dan likuiditas yang lebih luas."

Dengan $2,57 triliun dalam aset di bawah kustodi, peluncuran Citi tahun 2026 mungkin menjadi awal dari adopsi strategis kripto di Wall Street.

