Kebangkitan RWA (Aset Dunia Nyata) dalam Kripto: Mengapa Aset Tertoken Adalah Gelombang Besar Berikutnya

Jika Anda telah mengikuti tren pasar terbaru di tahun 2025, Anda akan melihat lebih banyak investor, institusi, dan bahkan pemerintah membicarakan tentang tokenisasi. Mengapa? Karena RWA menjembatani keuangan tradisional (TradFi) dan Web3 dengan cara yang dapat mengubah bagaimana kita menabung, berinvestasi, dan membangun kekayaan.