Harga Hash Bitcoin Mencapai Rekor Terendah Sejak 2016, Menandakan Krisis Industri Penambangan
Hashprice merepresentasikan metrik penting untuk mengevaluasi ekonomi penambangan Bitcoin, mengukur pendapatan penambangan harian yang diharapkan per unit daya hash. Secara spesifik, hashprice menunjukkan berapa banyak yang dapat diharapkan penambang untuk dihasilkan per terahash per detik (TH/s) dari daya komputasi selama periode 24 jam.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/21 02:08
Miliarder Ray Dalio Mengungkapkan Alokasi Bitcoin 1% dalam Pengungkapan CNBC
Investor legendaris dan pendiri Bridgewater Associates Ray Dalio mengungkapkan selama wawancara CNBC bahwa sekitar 1% dari portofolionya dialokasikan untuk Bitcoin, menandai pernyataan penting dari salah satu manajer hedge fund paling berpengaruh di dunia tentang investasi cryptocurrency.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/21 02:04
MEXC Mencantumkan Pasangan Trading JESSE/USDT pada 21 November 2025
Bursa kripto utama MEXC telah mengumumkan pencatatan pasangan perdagangan JESSE/USDT, yang dijadwalkan akan aktif pada 21 November 2025, pukul 01:20 UTC+8, memperluas portofolio aset digital yang tersedia untuk trader di seluruh dunia.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/21 01:42
Ketua Perbankan Senat Tim Scott Menargetkan Pemungutan Suara Desember untuk RUU Struktur Pasar Kripto
Tim Scott, yang memimpin Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan Senat, mengungkapkan jadwal ambisius untuk memajukan legislasi kripto selama diskusi terbaru tentang regulasi aset digital. Langkah ini menandakan urgensi kongres yang diperbarui untuk menciptakan kerangka regulasi yang jelas bagi industri cryptocurrency yang berkembang pesat.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/19 18:01
Pedagang Kripto Beralih ke Bearish: 51,73% Posisi Short di Tengah Gejolak Pasar
Meskipun terjadi penurunan aktivitas perdagangan setelah volatilitas pasar baru-baru ini, para pedagang cryptocurrency telah mengadopsi sikap bearish yang tegas, dengan posisi short melebihi posisi long pada 51,73% berbanding 48,27%, menandakan pesimisme luas tentang arah harga jangka pendek.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/19 17:56
Hyperliquid Menghadapi Potensi Penurunan Harga 70% Di Tengah Pola Teknis Bearish
Hyperliquid (HYPE), token bursa berjangka perpetual terdesentralisasi, menghadapi tekanan penurunan yang signifikan karena analis teknikal mengidentifikasi beberapa pola grafik bearish yang menunjukkan potensi penurunan harga sebesar 70% dari level saat ini. Peringatan ini muncul saat pasar cryptocurrency mengalami volatilitas baru dan investor mengevaluasi kembali eksposur risiko di seluruh protokol DeFi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/19 17:52
Senator AS Mendesak Penyelidikan terhadap Platform Kripto Terkait Trump WLFI
Beberapa Senator A.S. telah secara resmi meminta Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan untuk menyelidiki World Liberty Financial (WLFI), platform cryptocurrency yang memiliki hubungan dengan mantan Presiden Donald Trump, dengan menyebutkan kekhawatiran tentang transparansi keuangan dan potensi konflik kepentingan.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/19 17:44
Solana Menguji Level Support $130 saat Pasar Memperhatikan Potensi Musim Altcoin
Solana (SOL) mendekati level harga kritis $130 pada November 2025, dengan analis teknikal menyarankan bahwa zona dukungan ini bisa menandai titik terendah sebelum potensi pemulihan. Perkembangan ini telah memicu diskusi tentang peluang yang muncul di pasar altcoin yang lebih luas.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/19 17:31
Cboe untuk Meluncurkan Futures Bitcoin dan Ether Perpetual di Pasar AS
Bursa derivatif utama Cboe Global Markets sedang mempersiapkan untuk memperkenalkan kontrak futures Bitcoin dan Ether gaya perpetual di Amerika Serikat, menawarkan peluang perdagangan yang diperluas bagi investor cryptocurrency di pasar yang diregulasi.
Penulis: MEXC NEWS
2025/11/19 10:44
Kebangkitan RWA (Aset Dunia Nyata) dalam Kripto: Mengapa Aset Tertoken Adalah Gelombang Besar Berikutnya
Jika Anda telah mengikuti tren pasar terbaru di tahun 2025, Anda akan melihat lebih banyak investor, institusi, dan bahkan pemerintah membicarakan tentang tokenisasi. Mengapa? Karena RWA menjembatani keuangan tradisional (TradFi) dan Web3 dengan cara yang dapat mengubah bagaimana kita menabung, berinvestasi, dan membangun kekayaan.
Penulis: MEXC NEWS
2025/09/15 10:50
