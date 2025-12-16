Perusahaan Perbendaharaan Bitcoin Inggris B HODL Membeli 1 BTC, Mencapai 158 BTC ($14M)

B HODL, sebuah perusahaan perbendaharaan Bitcoin yang berbasis di Inggris, mengumumkan pembelian 1 Bitcoin tambahan, meningkatkan total kepemilikannya menjadi 158 BTC yang bernilai sekitar $14 juta. Meskipun pengumuman ini mengikuti strategi perbendaharaan Bitcoin korporat yang dipopulerkan oleh MicroStrategy, ukuran pembelian sederhana sebesar satu Bitcoin mengungkapkan kontras yang mencolok antara berbagai pemain di ruang adopsi kripto korporat dan menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan dampak operasi perbendaharaan yang lebih kecil.