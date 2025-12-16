Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Paus Dilikuidasi Senilai $11,3 Juta di Hyperliquid dalam Satu Posisi Long BTC
Menurut data Coinglass, seorang trader besar (whale) di Hyperliquid dilikuidasi sebesar $11,3 juta setelah satu posisi long BTC/USD ditutup secara paksa.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2026/01/07 10:46
Bernstein: Titik Terendah Bitcoin dan Kripto Sudah Terlewati
Analis Bernstein mengatakan titik terendah untuk Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas sudah tertinggal di belakang kita, dengan berargumen bahwa kerangka siklus empat tahun tradisional menjadi kurang relevan karena permintaan institusional membentuk ulang pasar.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2026/01/07 10:44
Bank Bitcoin Erebor milik Peter Thiel & Palmer Luckey Dinilai Senilai $4 Miliar
Bank bernilai $4 miliar yang berfokus pada Bitcoin milik investor miliarder Peter Thiel dan Palmer Luckey, Erebor, telah mencapai valuasi senilai $4 miliar, yang menyoroti percepatan momentum menuju integrasi Bitcoin dalam perbankan tradisional.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2026/01/04 15:06
Perusahaan Perbendaharaan Bitcoin Inggris B HODL Membeli 1 BTC, Mencapai 158 BTC ($14M)
B HODL, sebuah perusahaan perbendaharaan Bitcoin yang berbasis di Inggris, mengumumkan pembelian 1 Bitcoin tambahan, meningkatkan total kepemilikannya menjadi 158 BTC yang bernilai sekitar $14 juta. Meskipun pengumuman ini mengikuti strategi perbendaharaan Bitcoin korporat yang dipopulerkan oleh MicroStrategy, ukuran pembelian sederhana sebesar satu Bitcoin mengungkapkan kontras yang mencolok antara berbagai pemain di ruang adopsi kripto korporat dan menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan dampak operasi perbendaharaan yang lebih kecil.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2026/01/04 10:46
Paradoks XRP: Kemenangan Pengadilan dan Persetujuan ETF Tidak Bisa Mendorong Harga Melewati $5
XRP mencapai apa yang tampak seperti kemenangan transformatif di 2024 dan awal 2025—putusan pengadilan yang menguntungkan melawan SEC dan persetujuan ETF spot—namun kinerja harga cryptocurrency ini mengecewakan investor yang mengharapkan katalis ini mendorong valuasi naik signifikan. Memasuki 2026, perjuangan XRP untuk mencapai dan mempertahankan level $5 yang penting secara psikologis mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman tentang kesenjangan antara narasi dan realitas pasar dalam investasi cryptocurrency.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2026/01/04 10:45
Opsi Bitcoin Senilai $23,7 Miliar dan 446.000 Kontrak IBIT akan Berakhir Jumat
Sekitar 300.000 kontrak opsi Bitcoin senilai $23,7 miliar dan 446.000 kontrak opsi iShares Bitcoin Trust (IBIT) dijadwalkan akan kedaluwarsa pada hari Jumat ini, 27 Desember 2025, menciptakan potensi volatilitas harga yang signifikan saat trader menutup posisi, melindungi eksposur, dan pembuat pasar menyesuaikan inventaris dalam salah satu kedaluwarsa derivatif kuartalan terbesar dalam sejarah pasar cryptocurrency yang dapat mempengaruhi lintasan harga Bitcoin menuju akhir tahun dan awal 2026.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/25 14:31
Offchain Labs Membeli Token ARB Tambahan saat Arbitrum Melampaui TVL $20 Miliar
Offchain Labs, perusahaan pengembang di balik solusi scaling Layer 2 Arbitrum, telah membeli token ARB tambahan berdasarkan rencana pembelian kembali token yang telah disetujui sebelumnya, bersamaan dengan Arbitrum melampaui $20 miliar dalam total value locked (TVL) dan memperkuat komitmen perusahaan terhadap pertumbuhan ekosistem seiring intensifnya persaingan di antara jaringan Layer 2 Ethereum untuk pangsa pasar, aktivitas pengembang, dan likuiditas.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/25 14:21
Ondo Finance akan Meluncurkan Saham dan ETF AS Tertoken di Solana pada Awal 2026
Ondo Finance berencana meluncurkan saham AS yang ditokenisasi dan dana yang diperdagangkan di bursa pada blockchain Solana pada awal 2026, menandai ekspansi signifikan dari platform tokenisasi aset dunia nyata (RWA) perusahaan yang sebelumnya berfokus pada obligasi Treasury dan dana pasar uang ke pasar ekuitas dengan struktur yang didukung kustodian yang memungkinkan transfer dan perdagangan on-chain 24 jam sehari.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/25 14:19
DMCC dan Crypto.com Bermitra untuk Mengeksplorasi Infrastruktur Blockchain untuk Komoditas Fisik
Dubai Multi Commodities Centre dan Crypto.com telah mengumumkan kemitraan untuk mengeksplorasi infrastruktur on-chain untuk komoditas fisik termasuk emas, energi, dan produk pertanian. Kolaborasi ini mempertemukan salah satu zona perdagangan bebas terkemuka di dunia dengan bursa mata uang kripto global, menandakan minat institusional yang serius dalam tokenisasi komoditas.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/16 20:46
American Bitcoin yang Didukung Keluarga Trump Perluas Kepemilikan Menjadi 5.098 BTC
American Bitcoin, entitas investasi yang didukung oleh keluarga Trump, telah meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya menjadi 5.098 BTC. Posisi yang diperluas ini merupakan alokasi perbendaharaan yang substansial senilai sekitar ratusan juta dolar pada harga pasar saat ini, menempatkan perusahaan tersebut di antara para pemegang Bitcoin korporat terkemuka.
Bagikan
Penulis: MEXC NEWS
2025/12/16 20:42
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU