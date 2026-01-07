BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Menurut data Coinglass, seorang trader besar (whale) di Hyperliquid dilikuidasi sebesar $11,3 juta setelah satu posisi long BTC/USD ditutup secara paksa.Menurut data Coinglass, seorang trader besar (whale) di Hyperliquid dilikuidasi sebesar $11,3 juta setelah satu posisi long BTC/USD ditutup secara paksa.

Paus Dilikuidasi Senilai $11,3 Juta di Hyperliquid dalam Satu Posisi Long BTC

Penulis: MEXC NEWS
2026/01/07 10:46
Bitcoin
BTC$96,825.01+1.96%
Belong
LONG$0.003967+13.89%

Menurut data Coinglass, seorang trader besar (whale) di Hyperliquid mengalami likuidasi senilai $11,3 juta setelah satu posisi long BTC/USD ditutup secara paksa.

Apa yang Terjadi

  • Platform: Hyperliquid
  • Posisi: BTC/USD long
  • Ukuran likuidasi: $11,3 juta
  • Pemicu: Pergerakan harga yang merugikan mendorong margin di bawah level maintenance

Likuidasi terjadi dalam satu order, menunjukkan posisi dengan leverage tinggi.

Mengapa Ini Penting

  • Risiko leverage tetap tinggi bahkan dalam lingkungan harga yang relatif stabil
  • Likuidasi besar dapat menciptakan lonjakan volatilitas jangka pendek
  • Peristiwa seperti ini menyoroti bagaimana derivatif, bukan pasar spot, sering kali mendorong pergerakan intraday

Bahkan pergerakan harga yang sederhana dapat berefek berantai ketika leverage terkonsentrasi.

Konteks Pasar

  • Likuidasi dipantau dengan ketat di tengah rentang trading yang ketat
  • Stabilitas harga BTC di samping likuidasi besar menunjukkan leverage sedang dibersihkan, bukan permintaan spot yang runtuh
  • Peristiwa serupa sering menandai reset lokal daripada pembalikan tren

Yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya

  • Apakah kluster likuidasi berlanjut atau mereda
  • Funding rate dan open interest pada derivatif BTC
  • Dampak spillover ke penjualan pasar spot

Kesimpulan

Likuidasi long BTC senilai $11,3 juta di Hyperliquid menekankan bahwa leverage tetap menjadi risiko utama di pasar kripto. Meskipun peristiwa seperti ini dapat memperkuat volatilitas jangka pendek, hal ini tidak selalu menandakan pergeseran tren yang lebih luas—terutama ketika harga spot tetap tangguh.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$96,825.01
$96,825.01$96,825.01
+0.06%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel-artikel yang diterbitkan di halaman ini ditulis oleh kontributor independen dan belum tentu mencerminkan pandangan resmi MEXC. Semua konten ditujukan sebagai informasi dan edukasi saja dan MEXC tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC. Pasar mata uang kripto sangat fluktuatif — lakukan riset Anda sendiri dan berkonsultasilah dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40