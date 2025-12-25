Ondo Finance akan Meluncurkan Saham dan ETF AS Tertoken di Solana pada Awal 2026

Pelopor tokenisasi aset dunia nyata memperluas bisnis melampaui pendapatan tetap dengan perdagangan ekuitas yang didukung kustodian 24/7

Ondo Finance berencana meluncurkan saham AS dan dana yang diperdagangkan di bursa yang ditokenisasi di blockchain Solana pada awal 2026, menandai ekspansi signifikan platform tokenisasi aset dunia nyata (RWA) perusahaan di luar fokus saat ini pada obligasi Treasury dan dana pasar uang ke pasar ekuitas dengan struktur yang didukung kustodian yang memungkinkan transfer dan perdagangan on-chain sepanjang waktu.

Mendobrak Hambatan Pasar Tradisional

Inisiatif ini merupakan salah satu upaya paling ambisius untuk menjembatani pasar ekuitas tradisional dengan infrastruktur blockchain, berpotensi mengubah cara investor mengakses dan memperdagangkan sekuritas AS dengan menghilangkan batasan temporal dari jam pasar konvensional.

Pasar saham AS tradisional beroperasi sekitar 6,5 jam setiap hari selama hari kerja (9:30 AM hingga 4:00 PM Waktu Timur), dengan sesi pra-pasar dan setelah jam perdagangan menawarkan likuiditas terbatas dan spread yang lebih lebar, sementara sekuritas tokenisasi Ondo akan memungkinkan perdagangan 24/7 berkelanjutan dan penyelesaian yang hampir seketika melalui rel blockchain.

Struktur yang didukung kustodian membedakan pendekatan Ondo dari derivatif sintetis atau produk contract-for-difference, dengan sekuritas dasar aktual yang disimpan dalam kustodian yang berkualifikasi memastikan setiap saham tokenisasi mewakili kepemilikan asli dari saham nyata atau unit ETF daripada eksposur derivatif.

Pemilihan blockchain Solana memanfaatkan throughput tinggi jaringan (mampu memproses ribuan transaksi per detik) dan biaya transaksi rendah (biasanya sepersekian sen per transaksi) membuat perdagangan yang sering dan transfer bernilai kecil menjadi layak secara ekonomi tidak seperti biaya gas Ethereum yang secara historis lebih tinggi.

Rekam Jejak RWA Ondo Finance

Memahami ambisi tokenisasi ekuitas Ondo memerlukan konteks dari posisi mapan perusahaan dalam produk pendapatan tetap yang ditokenisasi yang menunjukkan kemampuan navigasi regulasi dan kemitraan institusional.

USDY (U.S. Dollar Yield) mewakili produk unggulan Ondo yang menyediakan eksposur tokenisasi terhadap Treasury AS jangka pendek dan deposito permintaan bank, mengakumulasi lebih dari $500 juta dalam aset yang dikelola sejak diluncurkan.

OUSG (Ondo Short-Term U.S. Government Treasuries) menawarkan investor institusional akses tokenisasi ke obligasi pemerintah berdurasi pendek dengan kemampuan transfer dan penyelesaian berbasis blockchain.

Perusahaan telah berhasil menavigasi persyaratan pendaftaran sekuritas, membangun hubungan dengan institusi keuangan tradisional yang menyediakan kustodian dan administrasi, dan membangun infrastruktur kepatuhan yang diperlukan untuk produk tokenisasi yang diatur.

Pengalaman penerapan Solana melalui ketersediaan USDY yang ada di Solana bersama Ethereum menyediakan fondasi teknis dan hubungan jaringan yang mendukung ekspansi produk ekuitas.

Sejarah operasional ini menunjukkan Ondo memiliki kecanggihan regulasi dan kemitraan institusional yang diperlukan untuk tokenisasi ekuitas yang lebih kompleks dibandingkan dengan startup asli kripto yang kekurangan integrasi keuangan tradisional.

Tantangan Kerangka Regulasi

Jadwal awal 2026 mengakui proses persetujuan regulasi substansial yang diperlukan untuk sekuritas ekuitas tokenisasi di Amerika Serikat berdasarkan undang-undang sekuritas yang ada.

Pendaftaran sekuritas dengan SEC mewakili hambatan regulasi utama, karena saham dan ETF yang ditokenisasi jelas merupakan sekuritas yang memerlukan pernyataan pendaftaran atau kualifikasi pengecualian sebelum penawaran publik.

Regulasi agen transfer mengatur bagaimana catatan kepemilikan sekuritas dipelihara, mengharuskan Ondo atau mitra untuk mendaftar sebagai agen transfer atau menggunakan entitas terdaftar untuk melacak kepemilikan saham tokenisasi.

Persyaratan broker-dealer mungkin berlaku tergantung pada bagaimana sekuritas tokenisasi didistribusikan dan diperdagangkan, berpotensi mengharuskan Ondo untuk mendaftar sebagai broker-dealer atau bermitra dengan perusahaan terdaftar.

Regulasi kustodian berdasarkan aturan kustodian SEC dan undang-undang perbankan memerlukan kustodian yang berkualifikasi memegang sekuritas dasar yang memenuhi persyaratan operasional, keuangan, dan asuransi yang ketat.

Kepatuhan AML/KYC menuntut prosedur kenali-pelanggan-anda yang kuat dan pemantauan anti pencucian uang meskipun karakteristik pseudonim blockchain, menciptakan ketegangan antara permissionless kripto dan kepatuhan sekuritas.

Pembatasan investor terakreditasi mungkin membatasi penawaran awal kepada pembeli yang berkualifikasi atau investor terakreditasi berdasarkan pengecualian Regulasi D sebelum ketersediaan ritel yang lebih luas.

Jadwal 12+ bulan hingga awal 2026 menunjukkan Ondo menyadari persetujuan regulasi mewakili proses yang diperpanjang yang memerlukan keterlibatan SEC, struktur hukum, dan interpretasi regulasi yang berpotensi baru.

Arsitektur Teknis dan Mekanika

Mengimplementasikan ekuitas tokenisasi yang didukung kustodian dengan perdagangan 24/7 memerlukan infrastruktur teknis yang canggih yang menangani penetapan harga, penyelesaian, dan tantangan aksi korporat.

Struktur kustodian kemungkinan melibatkan kustodian yang berkualifikasi (berpotensi bank-bank besar atau perusahaan khusus seperti BNY Mellon atau State Street) yang memegang sertifikat saham aktual atau posisi book-entry dengan representasi tokenisasi di blockchain Solana.

Mekanisme pencetakan dan penebusan token memungkinkan peserta yang berwenang atau Ondo sendiri untuk membuat token baru saat membeli sekuritas dasar dan membakar token saat menebus untuk saham dasar, mempertahankan rasio dukungan 1:1.

Penetapan harga selama jam pasar dapat merujuk harga saham real-time dari bursa selama sesi perdagangan tradisional yang memungkinkan penemuan harga yang didorong pasar untuk versi tokenisasi.

Tantangan penetapan harga di luar jam muncul ketika pasar dasar tutup tetapi versi tokenisasi diperdagangkan terus menerus—kemungkinan mengandalkan harga penutupan terakhir atau perkiraan nilai wajar hingga pasar dibuka kembali menciptakan peluang arbitrase potensial.

Finalitas penyelesaian terjadi on-chain dalam hitungan detik atau menit dibandingkan dengan penyelesaian T+1 untuk perdagangan ekuitas tradisional, meskipun transfer kustodian dasar ultimat masih menghadapi waktu penyelesaian tradisional.

Penanganan aksi korporat termasuk dividen, stock split, merger, dan penawaran hak memerlukan logika smart contract otomatis atau intervensi manual yang mendistribusikan manfaat kepada pemegang saham tokenisasi secara proporsional.

Hak suara menghadirkan tantangan kompleks karena alamat blockchain mungkin tidak memenuhi persyaratan pemegang saham tercatat untuk pemungutan suara proksi, berpotensi memerlukan mekanisme verifikasi atau delegasi tambahan.

Implikasi Struktur Pasar

Ekuitas tokenisasi yang beroperasi paralel dengan pasar tradisional menciptakan dinamika struktur pasar baru seputar likuiditas, penemuan harga, dan arbitrase.

Fragmentasi likuiditas membagi aliran pesanan antara bursa tradisional (NYSE, Nasdaq) dan pasar on-chain tokenisasi berpotensi mengurangi kedalaman dan meningkatkan spread di kedua tempat.

Mekanisme penemuan harga memerlukan arbitrase yang efisien antara versi tradisional dan tokenisasi mempertahankan paritas harga meskipun struktur pasar dan basis peserta berbeda.

Peluang arbitrase muncul dari perbedaan harga antara tempat, perdagangan di luar jam menciptakan kesenjangan dengan pembukaan pasar tradisional, dan kondisi likuiditas yang berbeda di seluruh platform.

Market maker yang menyediakan likuiditas untuk sekuritas tokenisasi menghadapi tantangan unik mempertahankan inventori di seluruh tempat tradisional dan blockchain sambil mengelola logistik kustodian dan penyelesaian.

Peserta yang berwenang mirip dengan struktur ETF mungkin memfasilitasi arbitrase dan penyediaan likuiditas melalui kemampuan istimewa untuk mencetak dan menebus token terhadap sekuritas dasar.

Keberhasilan sangat bergantung pada apakah likuiditas yang cukup berkembang di pasar tokenisasi untuk menciptakan alternatif yang layak untuk perdagangan tradisional atau apakah produk tetap menjadi penawaran khusus untuk kasus penggunaan tertentu.

Basis Pengguna Target dan Kasus Penggunaan

Mengidentifikasi segmen pelanggan utama dan proposisi nilai mengungkapkan strategi komersialisasi dan potensi pasar yang realistis.

Investor internasional yang menghadapi tantangan zona waktu mengakses pasar AS selama jam bisnis lokal mendapat manfaat dari ketersediaan 24/7 yang menghilangkan kebutuhan untuk berdagang di waktu yang tidak nyaman.

Investor asli cryptocurrency yang memegang aset digital di bursa atau dompet mendapatkan akses yang lebih mudah ke eksposur ekuitas tradisional tanpa off-ramping ke sistem perbankan fiat dan pialang tradisional.

Integrasi DeFi memungkinkan saham tokenisasi sebagai jaminan dalam protokol pinjaman, penyediaan likuiditas di automated market maker, dan komposabilitas dengan primitif DeFi lain menciptakan produk keuangan baru.

Kepemilikan fraksional menjadi layak secara ekonomi karena biaya transaksi rendah memungkinkan pembelian jumlah dolar daripada saham utuh terutama untuk saham berharga tinggi seperti Berkshire Hathaway Class A atau Amazon.

Perdagangan terprogram dan strategi algoritmik mendapat manfaat dari akses blockchain berbasis API dan pasar 24/7 yang memungkinkan eksekusi otomatis berkelanjutan.

Perbendaharaan korporat dan investor institusional mungkin memanfaatkan sekuritas tokenisasi untuk efisiensi penyelesaian, pengurangan risiko pihak lawan, dan penghematan biaya operasional.

Namun, investor ritel mainstream yang puas dengan pialang tradisional yang menawarkan perdagangan tanpa komisi dan antarmuka yang familiar mungkin kekurangan alasan yang menarik untuk mengadopsi alternatif tokenisasi.

Lanskap Kompetitif

Ondo memasuki ruang sekuritas tokenisasi yang semakin ramai dengan pemain mapan dan pendatang baru yang mengejar strategi tokenisasi aset dunia nyata yang serupa.

Backed Finance menawarkan saham tokenisasi di blockchain termasuk perusahaan teknologi besar dan indeks, beroperasi dari Swiss memanfaatkan lingkungan regulasi yang menguntungkan.

Protokol DeFi termasuk Synthetix menawarkan eksposur ekuitas sintetis melalui derivatif daripada token yang didukung kustodian, menyediakan profil risiko-imbalan dan regulasi yang berbeda.

Inisiatif keuangan tradisional dari BlackRock (dana BUIDL), Franklin Templeton (BENJI), dan manajer aset lainnya fokus pada dana pasar uang dan pendapatan tetap daripada ekuitas saat ini.

Securitize menyediakan infrastruktur teknologi untuk mentokenisasi sekuritas dan telah bermitra dengan KKR dan perusahaan lain untuk tokenisasi pasar swasta yang berpotensi berkembang ke ekuitas publik.

INX Limited mengoperasikan platform perdagangan token sekuritas terdaftar SEC yang menawarkan sekuritas tokenisasi meskipun dengan jangkauan produk dan volume perdagangan yang terbatas.

Keuntungan Ondo termasuk platform RWA yang mapan, infrastruktur teknis Solana, hubungan institusional dari produk pendapatan tetap, dan pengalaman navigasi regulasi, sementara kompetisi datang dari incumbent kripto-asli dan keuangan tradisional.

Model Pendapatan dan Ekonomi

Memahami kasus bisnis Ondo memerlukan pemeriksaan struktur biaya dan unit ekonomi untuk produk ekuitas tokenisasi.

Biaya manajemen mirip dengan rasio biaya ETF (biasanya 0,10%-0,50% per tahun) menyediakan pendapatan berulang atas aset yang dikelola yang berskala dengan adopsi produk.

Biaya transaksi pada pencetakan dan penebusan dapat menghasilkan pendapatan meskipun tekanan kompetitif dan keinginan untuk adopsi mungkin meminimalkan biaya ini.

Penangkapan spread antara bid-ask pada sekuritas tokenisasi jika Ondo menyediakan layanan market-making menciptakan pendapatan perdagangan.

Biaya kustodian yang dibebankan oleh kustodian dasar mengurangi margin bersih yang memerlukan skala yang cukup untuk menyerap biaya tetap sambil mempertahankan harga yang kompetitif.

Lisensi teknologi kepada institusi lain yang mencari kemampuan tokenisasi serupa dapat menyediakan aliran pendapatan tambahan di luar produk proprietary.

Ekonomi sangat bergantung pada pencapaian skala yang berarti karena biaya tetap regulasi, teknologi, dan kustodian memerlukan AUM substansial untuk mencapai profitabilitas.

Faktor Risiko dan Tantangan

Beberapa risiko operasional, regulasi, dan pasar dapat mencegah peluncuran yang sukses atau membatasi adopsi pasca-peluncuran.

Penolakan atau penundaan regulasi mewakili risiko utama karena SEC mungkin menolak persetujuan, meminta modifikasi yang menunda peluncuran, atau menyetujui dengan pembatasan yang membatasi viabilitas produk.

Risiko kustodian dan pihak lawan ada jika kustodian menghadapi kesulitan keuangan, kegagalan operasional, atau penipuan meskipun persyaratan kualifikasi dan cakupan asuransi.

Kerentanan smart contract dapat memungkinkan pencurian atau kehilangan sekuritas tokenisasi melalui eksploitasi kode meskipun audit dan praktik terbaik keamanan.

Penerimaan pasar tetap tidak pasti karena investor mungkin lebih memilih pialang tradisional yang familiar daripada alternatif berbasis blockchain yang baru terutama mengingat kurva pembelajaran.

Tantangan likuiditas dapat menghasilkan spread yang lebar dan kualitas eksekusi yang buruk jika peserta pasar yang tidak cukup menyediakan likuiditas untuk sekuritas tokenisasi.

Risiko oracle dan penetapan harga selama jam di luar jam ketika pasar dasar tutup menciptakan potensi manipulasi atau pemutusan harga dari nilai wajar.

Kompleksitas aksi korporat termasuk situasi khusus seperti tender offer, proses kebangkrutan, atau merger kompleks mungkin terbukti sulit untuk ditangani melalui logika smart contract otomatis.

Perubahan regulasi dapat memberlakukan pembatasan baru pada sekuritas tokenisasi, penggunaan stablecoin untuk penyelesaian, atau produk keuangan berbasis blockchain setelah peluncuran.

Perbandingan dengan Pialang Tradisional

Mengevaluasi ekuitas tokenisasi memerlukan perbandingan proposisi nilai terhadap pialang tanpa komisi yang mapan dan platform investasi mainstream.

Biaya perdagangan melalui pialang tradisional sekarang biasanya nol untuk perdagangan saham sementara versi tokenisasi mungkin termasuk biaya transaksi meskipun biaya blockchain rendah.

Pengalaman pengguna untuk platform tradisional mendapat manfaat dari penyempurnaan selama beberapa dekade, perlindungan regulasi (asuransi SIPC), dan antarmuka yang familiar versus kompleksitas dompet kripto.

Jangkauan produk di pialang besar termasuk ribuan saham, opsi, obligasi, reksa dana, dan penelitian sementara penawaran tokenisasi awal kemungkinan mencakup universe terbatas.

Layanan pelanggan dan penyelesaian sengketa melalui perusahaan tradisional memberikan jalan keluar yang tidak tersedia dalam sistem terdesentralisasi atau kripto-asli.

Pelaporan pajak terintegrasi dengan mulus dengan sistem 1099 dan basis biaya yang ada untuk akun tradisional sementara sekuritas tokenisasi menciptakan kompleksitas.

Margin dan pinjaman terhadap portofolio mapan dalam keuangan tradisional tetapi terbatas dalam konteks kripto atau memerlukan potongan jaminan.

Perbandingan menunjukkan ekuitas tokenisasi harus menawarkan keuntungan yang menarik di luar kebaruan untuk membenarkan biaya peralihan dan kurva pembelajaran untuk investor mainstream.

Potensi Adopsi Institusional

Keberhasilan kemungkinan bergantung pada adopsi institusional daripada ritel mengingat persyaratan kepatuhan dan keselarasan kasus penggunaan.

Hedge fund dan perusahaan perdagangan proprietary mungkin memanfaatkan pasar 24/7 untuk manajemen risiko berkelanjutan dan strategi algoritmik.

Manajer aset internasional dapat mengakses ekuitas AS selama jam bisnis lokal meningkatkan efisiensi operasional.

Dana cryptocurrency dan perbendaharaan yang mengelola aset digital mendapatkan metode yang lebih mudah untuk diversifikasi ke ekuitas tradisional tanpa konversi fiat yang kompleks.

Family office dan individu bernilai tinggi mungkin menghargai kemampuan program dan integrasi DeFi untuk strategi manajemen kekayaan yang canggih.

Dana pensiun dan perusahaan asuransi menghadapi hambatan regulasi dan operasional yang kemungkinan mencegah adopsi jangka pendek meskipun manfaat efisiensi penyelesaian potensial.

Pialang ritel mungkin akhirnya mengintegrasikan sekuritas tokenisasi yang menawarkan pilihan klien antara akses tradisional dan berbasis blockchain ke ekuitas dasar yang sama.

Fokus institusional sejalan dengan pembatasan investor terakreditasi yang kemungkinan membatasi penawaran awal dan akuisisi pelanggan yang realistis mengingat lingkungan regulasi.

Pertimbangan Regulasi Global

Sementara berfokus pada sekuritas AS, Ondo harus menavigasi regulasi internasional karena blockchain memungkinkan akses global ke aset tokenisasi.

Regulasi sekuritas lintas batas membatasi penawaran sekuritas AS kepada investor asing tanpa kepatuhan dengan hukum lokal menciptakan kompleksitas yurisdiksi.

Geofencing dan kontrol akses mungkin membatasi siapa yang dapat mengakses sekuritas tokenisasi berdasarkan alamat IP atau lokasi yang diverifikasi meskipun pseudonimitas blockchain memperumit penegakan.

Kustodian dan penyelesaian internasional untuk investor non-AS menciptakan tantangan operasional seputar konversi mata uang, pemotongan pajak, dan pelaporan regulasi.

Regulasi MiCA di Uni Eropa memberlakukan persyaratan pada penyedia layanan aset kripto yang berpotensi mempengaruhi akses Eropa ke sekuritas tokenisasi berbasis Solana.

Pendekatan tokenisasi yang berbeda di yurisdiksi seperti Swiss, Singapura, dan UAE mungkin menciptakan pasar yang terfragmentasi dengan interoperabilitas lintas batas yang terbatas.

Tumpukan Teknologi dan Infrastruktur

Memberikan sekuritas tokenisasi tingkat institusional memerlukan infrastruktur teknologi yang kuat yang menangani keamanan, skalabilitas, dan kepatuhan.

Blockchain Solana menyediakan lapisan dasar untuk penerbitan token, transfer, dan penyelesaian memanfaatkan konsensus proof-of-stake dan throughput tinggi.

Smart contract mengatur pencetakan token, penebusan, aksi korporat, dan aturan kepatuhan melalui logika on-chain otomatis.

Integrasi oracle menyediakan data harga real-time dan historis untuk sekuritas dasar yang mendukung penilaian wajar dan likuidasi.

API integrasi kustodian menghubungkan infrastruktur blockchain dengan kustodian tradisional yang memegang sekuritas dasar yang memungkinkan pencetakan dan penebusan yang terkoordinasi.

Sistem KYC/AML memverifikasi identitas investor dan menyaring transaksi terhadap daftar sanksi meskipun pseudonimitas blockchain melalui lapisan kepatuhan off-chain.

Infrastruktur dompet termasuk solusi kustodian tingkat institusional dari Fireblocks, Anchorage, atau BitGo mengamankan sekuritas tokenisasi dengan kontrol yang sesuai.

Analitik dan pelaporan menyediakan investor dengan pelacakan kinerja, dokumentasi pajak, dan alat manajemen portofolio yang sebanding dengan platform tradisional.