Bernstein: Titik Terendah Bitcoin dan Kripto Sudah Terlewati

Analis Bernstein mengatakan bahwa titik terendah untuk Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas sudah tertinggal di belakang kita, dengan berargumen bahwa kerangka kerja siklus empat tahun tradisional menjadi kurang relevan karena permintaan institusional membentuk ulang pasar.

Poin-Poin Utama dari Bernstein

Siklus terendah teridentifikasi :

: ~$80.000 pada akhir November menandai titik terendah untuk Bitcoin siklus ini



Ketakutan siklus empat tahun "dilebih-lebihkan" :

: Arus masuk ETF, korporasi, dan pembeli bergaya sovereign mengubah dinamika pasar



Target harga ditegaskan kembali :

: $150.000 per BTC pada 2026



Mengapa Bernstein Berpikir Titik Terendah Sudah Terjadi

Analis menunjuk pada beberapa pergeseran struktural:

ETF Bitcoin Spot menyediakan permintaan yang stabil dan diatur

menyediakan permintaan yang stabil dan diatur Modal jangka panjang menggantikan arus spekulatif jangka pendek

Pengurangan leverage refleksif dibandingkan dengan siklus sebelumnya

Kendala pasokan pasca-halving berinteraksi dengan arus masuk institusional

Secara bersama-sama, ini mengurangi kemungkinan penurunan yang dalam dan berkepanjangan.

Memikirkan Ulang Siklus Empat Tahun

Bernstein berargumen bahwa:

Siklus masa lalu didominasi oleh spekulasi ritel dan leverage

Pasar saat ini semakin didorong oleh makro dan alokasi

Bitcoin berperilaku lebih seperti aset makro yang sedang berkembang daripada perdagangan spekulatif murni

Ini tidak menghilangkan volatilitas—tetapi dapat menekan risiko penurunan.

Kasus $150K untuk 2026

Target ini didasarkan pada:

Adopsi ETF yang berkelanjutan dan alokasi manajer aset

Bitcoin mendapatkan pangsa dari portofolio penyimpan nilai global

Pasokan baru yang terbatas relatif terhadap pertumbuhan permintaan

Bernstein melihat kekuatan-kekuatan ini menguat selama dua tahun ke depan.

Kesimpulan

Pernyataan Bernstein bahwa titik terendah kripto sudah terjadi, dengan $80K sebagai titik terendah siklus dan target Bitcoin $150K untuk 2026, mencerminkan kepercayaan yang meningkat bahwa adopsi institusional secara struktural mengubah pasar. Meskipun volatilitas tetap ada, perusahaan tersebut percaya bahwa era keruntuhan dalam pasca-puncak mungkin mulai memudar.