BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Analis Bernstein mengatakan titik terendah untuk Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas sudah tertinggal di belakang kita, dengan berargumen bahwa kerangka siklus empat tahun tradisional menjadi kurang relevan karena permintaan institusional membentuk ulang pasar.Analis Bernstein mengatakan titik terendah untuk Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas sudah tertinggal di belakang kita, dengan berargumen bahwa kerangka siklus empat tahun tradisional menjadi kurang relevan karena permintaan institusional membentuk ulang pasar.

Bernstein: Titik Terendah Bitcoin dan Kripto Sudah Terlewati

Penulis: MEXC NEWS
2026/01/07 10:44
Talus
US$0,00651-0,91%

Analis Bernstein mengatakan bahwa titik terendah untuk Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas sudah tertinggal di belakang kita, dengan berargumen bahwa kerangka kerja siklus empat tahun tradisional menjadi kurang relevan karena permintaan institusional membentuk ulang pasar.

Poin-Poin Utama dari Bernstein

  • Siklus terendah teridentifikasi:
    • ~$80.000 pada akhir November menandai titik terendah untuk Bitcoin siklus ini

  • Ketakutan siklus empat tahun "dilebih-lebihkan":
    • Arus masuk ETF, korporasi, dan pembeli bergaya sovereign mengubah dinamika pasar

  • Target harga ditegaskan kembali:
    • $150.000 per BTC pada 2026

Mengapa Bernstein Berpikir Titik Terendah Sudah Terjadi

Analis menunjuk pada beberapa pergeseran struktural:

  • ETF Bitcoin Spot menyediakan permintaan yang stabil dan diatur
  • Modal jangka panjang menggantikan arus spekulatif jangka pendek
  • Pengurangan leverage refleksif dibandingkan dengan siklus sebelumnya
  • Kendala pasokan pasca-halving berinteraksi dengan arus masuk institusional

Secara bersama-sama, ini mengurangi kemungkinan penurunan yang dalam dan berkepanjangan.

Memikirkan Ulang Siklus Empat Tahun

Bernstein berargumen bahwa:

  • Siklus masa lalu didominasi oleh spekulasi ritel dan leverage
  • Pasar saat ini semakin didorong oleh makro dan alokasi
  • Bitcoin berperilaku lebih seperti aset makro yang sedang berkembang daripada perdagangan spekulatif murni

Ini tidak menghilangkan volatilitas—tetapi dapat menekan risiko penurunan.

Kasus $150K untuk 2026

Target ini didasarkan pada:

  • Adopsi ETF yang berkelanjutan dan alokasi manajer aset
  • Bitcoin mendapatkan pangsa dari portofolio penyimpan nilai global
  • Pasokan baru yang terbatas relatif terhadap pertumbuhan permintaan

Bernstein melihat kekuatan-kekuatan ini menguat selama dua tahun ke depan.

Kesimpulan

Pernyataan Bernstein bahwa titik terendah kripto sudah terjadi, dengan $80K sebagai titik terendah siklus dan target Bitcoin $150K untuk 2026, mencerminkan kepercayaan yang meningkat bahwa adopsi institusional secara struktural mengubah pasar. Meskipun volatilitas tetap ada, perusahaan tersebut percaya bahwa era keruntuhan dalam pasca-puncak mungkin mulai memudar.

Peluang Pasar
Logo Talus
Harga Talus(US)
$0,00651
$0,00651$0,00651
-0,61%
USD
Grafik Harga Live Talus (US)
Penafian: Artikel-artikel yang diterbitkan di halaman ini ditulis oleh kontributor independen dan belum tentu mencerminkan pandangan resmi MEXC. Semua konten ditujukan sebagai informasi dan edukasi saja dan MEXC tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC. Pasar mata uang kripto sangat fluktuatif — lakukan riset Anda sendiri dan berkonsultasilah dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Penundaan keputusan tarif AS memperpanjang ketidakpastian bagi eksportir online Afrika Selatan

Putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan dapat memulihkan akses ke pasar AS, menstabilkan arus kas, dan memungkinkan UKM untuk berkembang kembali.
Bagikan
Techcabal2026/01/15 17:08
SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

[SIARAN PERS – Lausanne, Swiss, 15 Januari 2026] SwissBorg, aplikasi terkemuka di Eropa untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan crypto, hari ini mengumumkan integrasi
Bagikan
CryptoPotato2026/01/15 17:23
Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari
Bagikan
Rappler2026/01/15 17:40