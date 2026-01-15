Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH
Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
Penulis: LiveBitcoinNews
2026/01/15 19:45
Prospek Harga Ethereum: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergerakan ETH saat Investor Menjajaki Aset Alternatif
Proyeksi harga Ethereum terus diperbincangkan secara luas karena para pelaku pasar mengevaluasi risiko, likuiditas, dan utilitas dunia nyata selama volatilitas saat ini. Ethereum
Bagikan
Penulis: Crypto Ninjas
2026/01/15 18:44
Harga Ethereum (ETH): Arus Masuk ETF Mencapai $175M saat Staking Mencapai Rekor $118M
TLDR ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $175 juta pada hari Rabu, 14 Januari, menunjukkan permintaan institusional yang kuat untuk aset tersebut. Staking Ethereum mencapai rekor
Bagikan
Penulis: Coincentral
2026/01/15 15:44
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta
Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
Penulis: coinlineup
2026/01/15 14:59
Mengapa XRP di $2,08 & ETH di $3.100 Tidak Dapat Bersaing dengan Potensi Lonjakan 5000x Zero Knowledge Proof di 2026
Bandingkan XRP di $2,08 dan Ethereum di $3.100 dengan proyeksi lonjakan 5000x Zero Knowledge Proof dan pahami mengapa privasi menjadi aset paling berharga dalam kripto.
Bagikan
Penulis: CoinLive
2026/01/15 13:00
Harga Ethereum Kehilangan Momentum Kenaikan, Bisakah Bulls Mempertahankan Garis?
Harga Ethereum memulai kenaikan besar di atas resistance $3.320. ETH kini mengkonsolidasikan keuntungan dan mungkin turun menuju zona $3.280. Ethereum memulai penurunan
Bagikan
Penulis: NewsBTC
2026/01/15 11:18
Vitalik Buterin Mengatakan Visi Inti Web3 Muncul Kembali Seiring Ethereum Berkembang
Postingan Vitalik Buterin Says Core Web3 Vision Is Reemerging as Ethereum Scales muncul di BitcoinEthereumNews.com. Buterin telah mendesak para pengembang Ethereum untuk membangun
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/15 07:09
Ethereum menghadapi kebuntuan berbahaya selama 40 hari setelah staking agresif BitMine memaksa tekanan likuiditas bersejarah
BitMine, pemegang korporat Ethereum terbesar, telah berhasil melakukan staking 1,53 juta ETH, posisi yang bernilai lebih dari $5 miliar. Alokasi besar-besaran ini
Bagikan
Penulis: CryptoSlate
2026/01/15 06:10
Lebih Banyak Ethereum Terkunci: Bitmine Immersion Memperluas Staking ETH-nya – Inilah Jumlahnya
Saat harga Ethereum perlahan mulai menguat setelah rebound singkat, sebagian besar altcoin terkemuka saat ini sedang dikunci dalam staking
Bagikan
Penulis: Bitcoinist
2026/01/15 05:30
Analisis Harga Ethereum: Seberapa Tinggi ETH Bisa Naik Setelah Menembus EMA Band?
Postingan Ethereum Price Analysis: How High Could ETH Go After Breaking the EMA Band? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sorotan utama: Harga ETH saat ini berada
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/15 03:37
