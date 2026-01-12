Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Prediksi Harga Solana: SOL Mencapai $325 pada 2026? APEMARS Stage 2 Terjual Habis Hanya dalam 3 Hari – Para Pendatang Terlambat Kini Berlomba Masuk ke Stage 3
Pasar kripto bergerak cepat lagi. Trader memantau chart setiap hari, narasi berubah setiap minggu, dan emosi kembali berperan. Dari koin berkapitalisasi besar hingga yang baru
Penulis: Blockonomi
2026/01/15 05:15
Trader Memicu Diskusi 100× saat Presale BlockDAG Senilai $442M+ Mendekati Penutupan Sementara Harga XRP Naik & SOL Membangun Momentum
Pola perdagangan di seluruh aset kripto terkemuka mulai terpecah karena likuiditas dan eksekusi menjadi lebih penting daripada siklus hype yang berumur pendek. Solana Segar
Penulis: LiveBitcoinNews
2026/01/15 02:00
Prediksi Harga Solana: Bisakah SOL Menembus Titik Harga $200 yang Didambakan Sebelum Q1 Berakhir?
Diskusi Prediksi Harga Solana semakin tajam saat SOL diperdagangkan pada level yang menempatkan titik harga $200 kembali menjadi fokus menjelang akhir Q1. Harga terkini
Penulis: LiveBitcoinNews
2026/01/15 00:00
Prediksi Harga Solana 2026: SOL Bertahan di $145, tetapi Degens Menginginkan Torque; DeepSnitch AI Adalah Taruhan 100x Hingga Akhir Januari
Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten orisinal, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Penulis: Blockchainreporter
2026/01/14 04:20
Analisis Harga SOL – Penembusan $144.63 Dapat Memicu Rally 10% ke $159
Solana ($SOL) berada pada level kritis resistensi $144,63 yang dapat menembus di $159 atau harga lebih rendah karena faktor teknikal dan fundamental sedang berkumpul.
Penulis: Blockchainreporter
2026/01/14 03:10
Langkah Strategis Upexi Senilai $36 Juta untuk Memperluas Kepemilikan SOL Menandakan Kepercayaan Kripto Korporat
BitcoinWorld Langkah Strategis Upexi Senilai $36M untuk Memperluas Kepemilikan SOL Menandakan Kepercayaan Korporat terhadap Kripto Dalam perkembangan signifikan untuk adopsi cryptocurrency korporat
Penulis: bitcoinworld
2026/01/14 01:55
RUU Kripto AS RUU Baru Menawarkan XRP, Solana, dan Altcoin Utama Lainnya Pengecualian Tingkat ETF pada Pengungkapan
Poin-Poin Penting: Aset non-ancillary seperti $XRP, $SOL dan $LTC kini dianggap sebagai aset utama dari produk yang diperdagangkan di bursa terdaftar. The Digital Asset
Penulis: Crypto Ninjas
2026/01/14 01:38
Mutuum Finance (MUTM) vs Solana (SOL): Kripto Mana yang Lebih Menguntungkan untuk Dibeli di 2026?
Dari perbandingan kripto yang akan dibeli pada tahun 2026 antara Solana (SOL) dan Mutuum Finance (MUTM), jelas ada peluang investasi yang berbeda. Solana
Penulis: Cryptopolitan
2026/01/14 00:00
Harga Solana Melonjak, Tetapi Adopsi Jaringan Tetap Lemah
Data on-chain menunjukkan indikator Pertumbuhan Jaringan terus menurun untuk Solana baru-baru ini, tanda bahwa adopsi aset tersebut tetap lemah. Jaringan Solana
Penulis: NewsBTC
2026/01/12 23:00
Solana Menghadapi Momen Krusial saat Aktivitas On-Chain Melambat
Setelah sempat diperdagangkan mendekati pertengahan $140, SOL sedikit turun, tetapi pelaku pasar mengatakan pergerakan selanjutnya kemungkinan akan […] The post Solana Menghadapi Situasi Penentu atau
Penulis: Coindoo
2026/01/12 19:49
Berita yang Sedang Tren
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU
CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk
Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream