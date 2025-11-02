Harga DOGE Dalam Posisi Berbahaya Saat Pemegang Jangka Panjang Terus Menjual

Lonjakan awal November Dogecoin tampak lemah, meskipun ada kenaikan moderat sebesar 1,2%. Harga DOGE masih turun 5,9% selama minggu lalu dan hampir 27% bulan ini. Dan sekarang, data on-chain menunjukkan tren penjualan yang semakin dalam. Pertanyaan kuncinya sekarang: bisakah level dasar Dogecoin $0,17— yang telah bertahan kuat sejak 11 Oktober, bahkan selama crossover bearish terakhir — bertahan saat pemegang jangka panjang mulai keluar? Peta Panas Basis Biaya Menandai Garis Pertahanan Terakhir Data basis biaya on-chain menyoroti klaster dukungan jangka pendek terkuat Dogecoin antara $0,177 dan $0,179, di mana hampir 3,78 miliar DOGE terakhir terakumulasi. Klaster Pertama Melindungi Level Dasar: Glassnode Rentang ini mewakili pasokan pemegang jangka panjang terberat, bertindak sebagai penyangga utama selama penjualan massal sebelumnya. Ingin wawasan token lebih seperti ini? Rentang ini mewakili pasokan pemegang jangka panjang terberat, bertindak sebagai penyangga utama selama penjualan massal sebelumnya.

Peta panas basis biaya menunjukkan di mana sebagian besar investor terakhir membeli token mereka. Ini menyoroti zona harga dengan konsentrasi pemegang jangka panjang yang berat yang bertindak sebagai dukungan atau resistensi. Klaster Dukungan Dogecoin Lebih Besar: Glassnode Penyangga itu melemah dengan cepat. Menurut Glassnode, Perubahan Posisi Bersih Hodler — yang melacak apakah dompet jangka panjang menambah atau menjual — berubah tajam menjadi negatif pada 31 Oktober. Turun dari arus masuk +8,2 juta DOGE menjadi arus keluar –22 juta DOGE hanya dalam 24 jam. Itu pembalikan 367% dalam perilaku pemegang. Pemegang DOGE Jangka Panjang Terus Menjual: Glassnode Ayunan ini mengkonfirmasi bahwa bahkan dompet yang lebih lama sedang mengurangi kepemilikan mereka. Jika ini berlanjut, itu bisa menipis klaster $0,177–$0,179 dan mengekspos basis terkuat Dogecoin sejak awal Oktober ke risiko penurunan lebih lanjut. Di bawah $0,17, klaster basis biaya signifikan berikutnya tidak muncul sampai $0,14, meninggalkan celah lebar untuk potensi kerugian. Tapi lebih banyak tentang itu di bagian berikutnya. Death Cross yang Mengancam Dapat Mempercepat Penurunan Harga DOGE Struktur harga DOGE sekarang memperkuat cerita bearish on-chain. Setelah rata-rata bergerak eksponensial (EMA) 50 hari melintasi di bawah EMA 200 hari pada akhir Oktober, Dogecoin memperpanjang penurunannya — menandai kaki pertama dari tren penurunan saat ini. EMA adalah indikator tren yang meratakan data harga untuk menunjukkan arah pasar. Sekarang, death cross kedua yang lebih kuat sedang terbentuk saat EMA 100 hari mendekati penurunan di bawah EMA 200 hari. Tidak seperti crossover sebelumnya, yang ini membawa bobot lebih karena kedua rata-rata mewakili kerangka waktu yang lebih lama, mencerminkan kelemahan berkelanjutan daripada volatilitas jangka pendek. Jika crossover ini terkonfirmasi, itu akan menandakan momentum penurunan yang semakin dalam dan memperkuat struktur bearish yang sudah ada. Dalam hal itu, zona dukungan terkuat Dogecoin di dekat $0,17, yang disorot oleh peta panas basis biayanya, akhirnya bisa menyerah — membuka pintu untuk jatuh menuju $0,14. Itu akan menjadi penurunan hampir 6%. Analisis Harga DOGE: TradingView Saat ini, DOGE diperdagangkan di dekat $0,18, dibatasi oleh resistensi langsung di $0,20 dan $0,21. Penutupan harian di atas $0,21, yang belum diuji sejak 13 Oktober, akan diperlukan untuk membatalkan bias bearish ini. Lonjakan awal November Dogecoin tampak lemah, meskipun ada kenaikan moderat sebesar 1,2%. Harga DOGE masih turun 5,9% selama minggu lalu dan hampir 27% bulan ini. Dan sekarang, data on-chain menunjukkan tren penjualan yang semakin dalam. 