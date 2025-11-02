BursaDEX+
Harga DOGE Dalam Posisi Berbahaya Saat Pemegang Jangka Panjang Terus Menjual

2025/11/02 07:31
Lonjakan awal November Dogecoin tampak lemah, meskipun ada kenaikan moderat sebesar 1,2%. Harga DOGE masih turun 5,9% selama minggu lalu dan hampir 27% bulan ini. Dan sekarang, data on-chain menunjukkan tren penjualan yang semakin dalam.

Pertanyaan kunci sekarang: bisakah level batas bawah $0,17 Dogecoin — yang telah bertahan kuat sejak 11 Oktober, bahkan selama crossover bearish terakhir — bertahan saat pemegang jangka panjang mulai keluar?

Peta Panas Basis Biaya Menandai Garis Pertahanan Terakhir

Data basis biaya on-chain menyoroti klaster dukungan jangka pendek terkuat Dogecoin antara $0,177 dan $0,179, di mana hampir 3,78 miliar DOGE terakhir kali terakumulasi.

First Cluster Protecting The FloorKlaster Pertama Melindungi Level Batas Bawah: Glassnode

Rentang ini mewakili pasokan pemegang jangka panjang terberat, bertindak sebagai penyangga utama selama penjualan massal di masa lalu.

Ingin lebih banyak wawasan token seperti ini? Daftar untuk Newsletter Crypto Harian Editor Harsh Notariya di sini.

Peta panas basis biaya menunjukkan di mana sebagian besar investor terakhir kali membeli token mereka. Ini menyoroti zona harga dengan konsentrasi pemegang jangka panjang yang berat yang bertindak sebagai dukungan atau resistensi.

Bigger Dogecoin Support ClusterKlaster Dukungan Dogecoin yang Lebih Besar: Glassnode

Penyangga itu melemah dengan cepat. Menurut Glassnode, Perubahan Posisi Bersih Hodler — yang melacak apakah dompet jangka panjang menambah atau menjual — berubah tajam menjadi negatif pada 31 Oktober. Turun dari arus masuk +8,2 juta DOGE menjadi arus keluar –22 juta DOGE hanya dalam 24 jam. Itu adalah pembalikan 367% dalam perilaku pemegang.

Long-Term DOGE Holders Keep SellingPemegang DOGE Jangka Panjang Terus Menjual: Glassnode

Perubahan ini mengkonfirmasi bahwa bahkan dompet yang lebih lama pun mengurangi kepemilikan mereka. Jika ini berlanjut, itu bisa menipis klaster $0,177–$0,179 dan mengekspos basis terkuat Dogecoin sejak awal Oktober ke risiko penurunan lebih lanjut.

Di bawah $0,17, klaster basis biaya signifikan berikutnya tidak muncul sampai $0,14, meninggalkan celah lebar untuk potensi kerugian. Tapi lebih lanjut tentang itu di bagian berikutnya.

Death Cross yang Mengancam Bisa Mempercepat Penurunan Harga DOGE

Struktur harga DOGE sekarang memperkuat cerita bearish on-chain. Setelah rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 50 hari melintasi di bawah EMA 200 hari pada akhir Oktober, Dogecoin memperpanjang penurunannya — menandai kaki pertama dari tren penurunan saat ini. EMA adalah indikator tren yang meratakan data harga untuk menunjukkan arah pasar.

Sekarang, death cross kedua yang lebih kuat sedang terbentuk saat EMA 100 hari mendekati penurunan di bawah EMA 200 hari. Tidak seperti crossover sebelumnya, yang ini membawa bobot lebih karena kedua rata-rata mewakili kerangka waktu yang lebih panjang, mencerminkan kelemahan berkelanjutan daripada volatilitas jangka pendek.

Jika crossover ini terkonfirmasi, itu akan menandakan momentum penurunan yang semakin dalam dan memperkuat struktur bearish yang sudah ada. Dalam hal itu, zona dukungan terkuat Dogecoin di dekat $0,17, yang disorot oleh peta panas basis biayanya, akhirnya bisa mengalah — membuka pintu untuk jatuh menuju $0,14. Itu akan menjadi penurunan hampir 6%.

DOGE Price AnalysisAnalisis Harga DOGE: TradingView

Saat ini, DOGE diperdagangkan di dekat $0,18, dibatasi oleh resistensi langsung di $0,20 dan $0,21. Penutupan harian di atas $0,21, yang belum diuji sejak 13 Oktober, akan diperlukan untuk meniadakan bias bearish ini.

