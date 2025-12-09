BitMine (BMNR) Tom Lee Meningkatkan Pembelian

Postingan Tom Lee's BitMine (BMNR) Meningkatkan Pembelian muncul di BitcoinEthereumNews.com. BitMine Immersion Technologies (BMNR), perusahaan perbendaharaan aset digital yang berfokus pada Ethereum, memperoleh 138.452 ether ETH$3.127,55 minggu lalu, mempercepat strategi akumulasinya yang meningkatkan total kepemilikannya menjadi 3,86 juta token, lapor perusahaan pada hari Senin. Dengan harga ETH saat ini, akuisisi minggu lalu bernilai sekitar $435 juta. Itu merupakan peningkatan 156% dari empat minggu lalu ketika perusahaan menambahkan sekitar 54.000 ETH, seperti yang ditunjukkan perusahaan, dan juga lebih tinggi dari perolehan dua minggu sebelumnya sebesar 97.000 dan 70.000 token. Perusahaan juga meningkatkan kepemilikan uang tunainya menjadi $1 miliar, naik dari $882 juta minggu sebelumnya. Termasuk simpanan bitcoin kecilnya dan saham di Eightco Holdings (ORBS), total aset kripto dan uang tunai perusahaan bernilai $13,2 miliar. Pembelian terbaru meningkatkan pangsa BitMine dari pasokan beredar cryptocurrency terbesar kedua menjadi lebih dari 3,2%, memperkuat posisinya sebagai perbendaharaan ETH terbesar yang diketahui. Saham BitMine naik 3,8% pra-pasar dengan ETH sedikit memantul selama akhir pekan kembali ke $3.150. Perbendaharaan aset digital telah memperlambat atau membalikkan akumulasi karena harga token dan valuasi ekuitas mengalami tekanan dalam beberapa minggu terakhir. BitMine mengambil pendekatan yang berlawanan, meningkatkan pembelian saat ether terus diperdagangkan jauh di bawah level tertinggi musim panasnya. Ketua Thomas Lee mengatakan perusahaan meningkatkan pembelian setelah upgrade Fusaka Ethereum pada 3 Desember, yang memperkenalkan peningkatan pada skalabilitas dan keamanan jaringan. Dia juga menunjuk pada faktor makro, termasuk pemotongan suku bunga yang diharapkan dari Federal Reserve bulan ini dan berakhirnya pengetatan kuantitatif, sebagai dukungan untuk pasar ETH yang lebih kuat pada awal 2026. Lee merilis pesan terpisah pada hari Senin berjudul "The Crypto Supercycle is Intact," berpendapat bahwa adopsi yang berkembang dan minat yang tumbuh dalam tokenisasi dapat mendorong permintaan tahun depan. BitMine tetap menjadi salah satu saham AS yang paling aktif diperdagangkan, dengan volume harian rata-rata sekitar $1,8 miliar, menempatkannya di antara...