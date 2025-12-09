BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
BitMine Memperluas Kepemilikan Ethereum Menjadi $12B Di Tengah Kenaikan Harga Mingguan 11%

BitMine Memperluas Kepemilikan Ethereum Menjadi $12B Di Tengah Kenaikan Harga Mingguan 11%

Postingan BitMine Memperluas Kepemilikan Ethereum menjadi $12B Di Tengah Kenaikan Harga Mingguan 11% muncul di BitcoinEthereumNews.com. BitMine Immersion Technologies baru-baru ini menambahkan 138.452 ETH ke perbendaharaannya, senilai sekitar $429 juta, meningkatkan total kepemilikan Ethereum-nya menjadi 3,864 juta ETH yang bernilai sekitar $12 miliar. Langkah ini menegaskan keyakinan perusahaan terhadap pertumbuhan Ethereum di tengah lonjakan harga mingguan 11% untuk cryptocurrency tersebut. Pembelian terbaru BitMine menandai akuisisi Ethereum terbesarnya dalam hampir dua bulan. Harga Ethereum telah naik hampir 11% selama seminggu terakhir, diperdagangkan sekitar $3.114. Total perbendaharaan kripto perusahaan sekarang mencakup lebih dari $12 miliar dalam ETH, ditambah Bitcoin dan cadangan tunai, memposisikannya sebagai pemimpin dalam kepemilikan aset digital. Jelajahi pembelian Ethereum besar-besaran BitMine dan implikasinya bagi investor kripto. Dengan kepemilikan ETH mencapai $12B, temukan mengapa raksasa perbendaharaan ini tetap optimis tentang masa depan blockchain. Tetap terinformasi tentang pergerakan pasar utama hari ini. Apa Pembelian Ethereum Terbaru BitMine? Kepemilikan Ethereum BitMine telah berkembang secara signifikan dengan akuisisi 138.452 ETH minggu lalu, setara dengan sekitar $429 juta pada harga saat ini. Pembelian ini meningkatkan total simpanan Ethereum perusahaan menjadi 3,864 juta token, bernilai sekitar $12 miliar, bersama dengan 193 Bitcoin senilai $17,3 juta dan cadangan tunai $1 miliar. Langkah ini mencerminkan komitmen strategis BitMine untuk mengakumulasi Ethereum saat cryptocurrency tersebut menunjukkan keuntungan mingguan yang kuat hampir 11%. Bagaimana Strategi Perbendaharaan BitMine Memengaruhi Posisi Pasar Ethereum? BitMine Immersion Technologies, diakui sebagai perusahaan perbendaharaan Ethereum terkemuka berdasarkan kepemilikan, terus membangun posisinya di tengah kondisi pasar yang menguntungkan. Pembelian terbaru melampaui akuisisi sebelumnya, menjadi yang terbesar sejak 19 Oktober, ketika perusahaan menambahkan lebih dari 200.000 ETH. Harga Ethereum telah naik lebih dari 3% dalam 24 jam terakhir, mencapai sekitar $3.114, melampaui kenaikan harian Bitcoin sebesar 1% dan kenaikan mingguan 7%. Strategi akumulasi ini tidak hanya memperkuat portofolio BitMine tetapi juga menandakan minat institusional yang kuat pada nilai jangka panjang Ethereum. Menurut data...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/09 07:43
BitMine (BMNR) Tom Lee Meningkatkan Pembelian

BitMine (BMNR) Tom Lee Meningkatkan Pembelian

Postingan Tom Lee's BitMine (BMNR) Meningkatkan Pembelian muncul di BitcoinEthereumNews.com. BitMine Immersion Technologies (BMNR), perusahaan perbendaharaan aset digital yang berfokus pada Ethereum, memperoleh 138.452 ether ETH$3.127,55 minggu lalu, mempercepat strategi akumulasinya yang meningkatkan total kepemilikannya menjadi 3,86 juta token, lapor perusahaan pada hari Senin. Dengan harga ETH saat ini, akuisisi minggu lalu bernilai sekitar $435 juta. Itu merupakan peningkatan 156% dari empat minggu lalu ketika perusahaan menambahkan sekitar 54.000 ETH, seperti yang ditunjukkan perusahaan, dan juga lebih tinggi dari perolehan dua minggu sebelumnya sebesar 97.000 dan 70.000 token. Perusahaan juga meningkatkan kepemilikan uang tunainya menjadi $1 miliar, naik dari $882 juta minggu sebelumnya. Termasuk simpanan bitcoin kecilnya dan saham di Eightco Holdings (ORBS), total aset kripto dan uang tunai perusahaan bernilai $13,2 miliar. Pembelian terbaru meningkatkan pangsa BitMine dari pasokan beredar cryptocurrency terbesar kedua menjadi lebih dari 3,2%, memperkuat posisinya sebagai perbendaharaan ETH terbesar yang diketahui. Saham BitMine naik 3,8% pra-pasar dengan ETH sedikit memantul selama akhir pekan kembali ke $3.150. Perbendaharaan aset digital telah memperlambat atau membalikkan akumulasi karena harga token dan valuasi ekuitas mengalami tekanan dalam beberapa minggu terakhir. BitMine mengambil pendekatan yang berlawanan, meningkatkan pembelian saat ether terus diperdagangkan jauh di bawah level tertinggi musim panasnya. Ketua Thomas Lee mengatakan perusahaan meningkatkan pembelian setelah upgrade Fusaka Ethereum pada 3 Desember, yang memperkenalkan peningkatan pada skalabilitas dan keamanan jaringan. Dia juga menunjuk pada faktor makro, termasuk pemotongan suku bunga yang diharapkan dari Federal Reserve bulan ini dan berakhirnya pengetatan kuantitatif, sebagai dukungan untuk pasar ETH yang lebih kuat pada awal 2026. Lee merilis pesan terpisah pada hari Senin berjudul "The Crypto Supercycle is Intact," berpendapat bahwa adopsi yang berkembang dan minat yang tumbuh dalam tokenisasi dapat mendorong permintaan tahun depan. BitMine tetap menjadi salah satu saham AS yang paling aktif diperdagangkan, dengan volume harian rata-rata sekitar $1,8 miliar, menempatkannya di antara...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/09 04:42

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023

Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU