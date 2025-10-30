Inilah Kapan Penutupan Pemerintah Dapat Memengaruhi Anda—Dari Pemotongan SNAP Hingga Perjalanan Thanksgiving

Topline Jutaan warga Amerika tidak akan menerima tunjangan kupon makanan pada hari Sabtu akibat penutupan pemerintah, peringatan administrasi Trump, karena dampaknya mengancam akan segera menimpa lebih banyak warga Amerika dan berpotensi meningkatkan tekanan pada para pembuat undang-undang untuk mencapai kesepakatan mengakhiri kebuntuan. Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer, D-N.Y., berbicara selama konferensi pers di Gedung Capitol AS di Washington, DC, 29 Oktober 2025. (Foto oleh JIM WATSON/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Timeline

Lebih banyak pekerja federal diperkirakan akan kehilangan gaji penuh pertama mereka, setelah batch pertama pekerja federal tidak dibayar pada hari Jumat dan pengontrol lalu lintas udara kehilangan gaji penuh pertama mereka pada hari Selasa. Anggota militer dijadwalkan menerima gaji, meskipun tidak jelas apakah mereka akan menerimanya: Ketua DPR Mike Johnson, R-La., mengatakan pada hari Senin "kami tidak 100% yakin," sementara Menteri Keuangan Scott Bessent memberi tahu CBS pada hari Minggu, "Saya pikir kami akan dapat membayar mereka mulai November." Departemen Pertahanan sebelumnya mengalihkan $8 miliar dana penelitian dan pengembangan untuk membayar militer pada pertengahan Oktober, tetapi uang tersebut tidak cukup untuk menutupi gaji 31 Oktober. Pendaftaran terbuka Affordable Care Act dimulai, dan premi akan meningkat rata-rata 30% jika tidak diperpanjang—salah satu tuntutan Demokrat untuk memberikan suara membuka kembali pemerintahan. Hampir 42 juta orang yang terdaftar dalam Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP) tidak akan menerima kupon makanan, kata Departemen Pertanian dalam pemberitahuan di situs webnya, menulis "intinya, sumur telah kering," menekan Demokrat untuk memberikan suara untuk RUU pendanaan pemerintah dan menyebut tanggal tersebut sebagai "titik infleksi bagi Demokrat Senat." Penutupan akan menjadi yang terlama dalam sejarah, mengalahkan rekor 35 hari yang ditetapkan pada 2018-19 selama masa jabatan pertama Trump. Anggota militer tidak akan menerima gaji terjadwal mereka, kata Bessent kepada CBS pada hari Minggu, memperingatkan "pada 15 November pasukan dan anggota layanan kami yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka tidak akan bisa dibayar." Hari Thanksgiving. Hari-hari menjelang dan setelah liburan adalah di antara hari-hari perjalanan tersibuk dalam setahun. Penutupan telah menyebabkan penundaan penerbangan karena staf bandara yang bekerja tanpa bayaran, seperti pekerja Administrasi Keamanan Transportasi dan pengontrol lalu lintas udara, telah menelepon sakit. Selama penutupan pemerintah sebelumnya pada masa jabatan pertama Trump, kekurangan staf bandara yang menyebabkan penundaan penerbangan secara luas dipandang sebagai faktor kunci dalam keputusan Trump untuk mengakhiri penutupan. Perjalanan kereta Amtrak kemungkinan tidak akan terpengaruh oleh penutupan, menurut Asosiasi Penumpang Kereta Api, karena Amtrak memiliki cukup uang tunai untuk terus beroperasi secara normal. Namun, proyek infrastruktur Amtrak bisa terpengaruh oleh jeda dalam pendanaan federal dari Departemen Transportasi jika penutupan berlanjut.

Siapa yang Telah Terkena Dampak Penutupan Pemerintah Sejauh Ini?

Sekitar setengah dari tenaga kerja federal. Sekitar 670.000 karyawan dirumahkan ketika pemerintah ditutup pada 1 Oktober, sementara 730.000 karyawan "penting" lainnya, seperti penegak hukum dan militer, bekerja tanpa bayaran. Anggota parlemen, hakim Mahkamah Agung, dan hakim federal masih menerima gaji. Karyawan pemerintah yang tidak dibayar selama penutupan biasanya menerima pembayaran kembali ketika pemerintah dibuka kembali, meskipun administrasi Trump mengatakan sedang mempertimbangkan cara untuk menghindari penerbitan pembayaran retroaktif. DPR tidak bersidang selama penutupan dan Ketua Mike Johnson, R-La., mengatakan tidak akan kembali sampai Senat memecahkan kebuntuan.

Bagaimana Negara Bagian Berusaha Mempertahankan Tunjangan SNAP?

Dua puluh lima negara bagian, plus Washington, D.C., menggugat administrasi Trump pada hari Selasa untuk mencegah kupon makanan ditahan pada hari Sabtu, dengan argumen bahwa Departemen Pertanian berkewajiban menggunakan dana darurat untuk menyediakan tunjangan. Badan tersebut mengatakan minggu lalu tidak akan menggunakan dana cadangan, dengan argumen bahwa itu tidak "tersedia secara hukum" untuk menutupi kekurangan dana selama penutupan, dan sebaliknya untuk tujuan seperti bencana. Pembuat undang-undang dan pemimpin politik di beberapa negara bagian juga membuat rencana untuk setidaknya sebagian mengisi kesenjangan pendanaan SNAP setelah dana federal dihentikan. Gubernur Louisiana Jeff Landry telah mendukung rencana senilai $150 juta untuk menutupi pendanaan SNAP bagi beberapa penerima pada awal November, sementara Gubernur Virginia Glenn Youngkin telah menyatakan keadaan darurat dan membuat program negara bagian baru yang dimaksudkan untuk mempertahankan tunjangan dan Gubernur New York Kathy Hochul telah mengumumkan $30 juta dana darurat akan dialokasikan untuk bantuan makanan. Kantor Gubernur California Gavin Newsom mengatakan akan "mempercepat" $80 juta dana negara bagian untuk bank makanan, dan gubernur juga akan mengerahkan Garda Nasional untuk membantu bank makanan. USDA telah memperingatkan negara bagian bahwa mereka tidak akan mendapat penggantian untuk menyediakan dana untuk menutupi kupon makanan selama penutupan.

Angka Besar

52%. Itulah persentase warga Amerika yang mengatakan penutupan pemerintah tidak berdampak pada kehidupan mereka, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dilakukan pada 24-26 Oktober.

Latar Belakang Utama

Senat memberikan suara untuk ke-13 kalinya pada hari Selasa untuk menolak rencana pengeluaran "bersih" yang didukung Republik yang akan membuka kembali pemerintah. Demokrat menolak mendukung anggaran jangka pendek tanpa jaminan bahwa kredit pajak Affordable Care Act, yang akan berakhir setelah akhir tahun, akan diperpanjang dan pemotongan Medicaid akan dibatalkan. Senat membutuhkan setidaknya tujuh Demokrat untuk memberikan suara mendukung RUU tersebut untuk menembus ambang batas filibuster 60 suara, dengan asumsi semua Republik menyetujui undang-undang tersebut. Trump dan sekutunya berulang kali menyalahkan Demokrat atas penutupan, dan banyak lembaga federal telah memposting pemberitahuan di situs web mereka yang mengaitkan potensi kekurangan layanan pemerintah dengan penolakan Demokrat untuk memberikan suara untuk rencana pengeluaran Republik. Trump sendiri sebagian besar telah dikeluarkan dari negosiasi penutupan, dan dia telah memperjelas bahwa dia berencana untuk menghukum Demokrat atas penutupan dengan secara permanen memotong program dan lembaga yang selaras dengan prioritas mereka, meskipun seorang hakim federal pada hari Selasa secara tak terbatas memblokir administrasi Trump dari melakukan PHK selama penutupan.

