Lava Meluncurkan Lini Kredit Berbasis Bitcoin, Mengamankan Pendanaan $200 Juta

Lava, platform keuangan yang berfokus pada bitcoin, mengungkapkan telah mengumpulkan $200 juta dan meluncurkan lini kredit global berbasis bitcoin (BLOC) yang menawarkan suku bunga pinjaman mulai dari 5%, menandai ekspansi di ruang pinjaman dengan jaminan kripto. Lava Mengamankan $200M untuk Memajukan Pinjaman Bitcoin CEO Shehzan Maredia mengumumkan langkah tersebut di X, menyebutnya "hari terbesar dalam […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/lava-debuts-bitcoin-backed-line-of-credit-secures-200m-funding/