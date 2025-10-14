BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten orisinal, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten orisinal, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.

Analisis Trajektori Pertumbuhan Ozak AI: $3,58M Hari Ini pada $0,012, Proyeksi $50M pada Q1 2026, $500M pada Q4 2026—Peta Jalan

Oleh: Blockchainreporter
2025/10/14 17:51
Sleepless AI
AI$0,06355-%0,36
blockchain main

Token Ozak AI telah menjadi salah satu token yang paling berkembang karena agen prediksi AI-nya menunjukkan tanda-tanda awal momentum yang kuat. Token $OZ saat ini berada di Fase 6 presale-nya, dengan harga setiap token $0,012. Sejauh ini, proyek tersebut telah mengumpulkan lebih dari $3,61 juta dan menjual lebih dari 934 juta token. Dimulai dengan hanya $0,001 di Fase 1, token tersebut telah mengalami lonjakan 1.100% yang menunjukkan momentum kuat dan minat yang terus berkembang bahkan sebelum memasuki pasar.

Jika Ozak AI mencapai target valuasi Q1 2026 sebesar 50 juta, itu berarti peningkatan 1.296%, yang merupakan 13x dari level saat ini. Ketika mencapai Q4 2026 dengan proyeksi target 500 juta, maka akan ada peningkatan 13.860%, yang merupakan pertumbuhan 139x.

Yang lebih penting, tim telah menetapkan target $1 untuk peluncuran, yang berarti keuntungan 8.233% dari harga saat ini dan peningkatan luar biasa sebesar 99.900% dari awal. Jika mencapai level tersebut, Ozak AI bisa mencapai kapitalisasi pasar mendekati $1 miliar—menempatkannya di antara proyek kripto bertenaga AI teratas.

Roadmap Pertumbuhan

Proyek Ozak AI telah menunjukkan pertumbuhan pesat dari pengembangan awal hingga menjadi ekosistem yang sepenuhnya digerakkan oleh AI. Hal ini membuat investor semakin percaya diri. Roadmap tersebut memiliki 4 fase.

Fase Peluncuran:

Ini adalah fase awal di mana tim telah membangun Ozak DataVault, lingkungan yang aman untuk menyimpan dan memproses data. Secara bersamaan menyelesaikan penelitian, desain, dan pengembangan kontrak pintar, yang akan memainkan peran utama dalam token $OZ. 

Fase Pengembangan 1:

Dalam fase ini, pengenalan Ozak Machine Learning Engine memungkinkan analisis data lanjutan dan pemodelan prediktif. Node Ozak meningkatkan keandalan jaringan dan desentralisasi. Peluncuran platform personal Ozak memberikan pengguna individu akses ke alat bertenaga AI.

Fase Pengembangan 2:

Tahap ini memperluas jangkauan Ozak AI ke aplikasi bisnis. Platform Bisnis Ozak dikembangkan untuk membantu perusahaan menggunakan prediksi keuangan berbasis AI. Sementara Stream Network Testnet memungkinkan pengujian skala besar aliran data dan komunikasi antar komponen AI. 

Fase Pertumbuhan:

Sekarang, dalam tahap ini, Ozak AI telah menyelesaikan pembangunan sistem utamanya dan sekarang berfokus pada pertumbuhan dan ekspansi. Stream Network Mainnet adalah seperti versi final langsung dari jaringan mereka—berfungsi penuh dan dapat menangani banyak pengguna sekaligus, bukan hanya tes atau demo. Agen Prediksi Ozak AI (PA) adalah alat AI pintar yang dapat bekerja secara otomatis, menganalisis data, dan membuat prediksi untuk pengguna.

Setiap fase memperkuat Ozak AI dengan menambahkan fitur nyata dan kegunaan. Seiring pertumbuhan proyek, permintaan token dan kepercayaan investor meningkat. Kemajuan yang stabil ini mendukung kenaikan Ozak AI dari $3,61 juta menjadi $500 juta pada 2026, didorong oleh teknologi nyata, bukan hype.

Inovasi Masa Depan 

Ozak AI terus meningkat dengan model AI canggih seperti reinforcement learning dan GANs untuk prediksi yang lebih baik. Proyek ini juga mengeksplorasi komputasi kuantum untuk membuat pemrosesan data lebih cepat. Fitur mendatang meliputi:

  • Manajemen Portofolio Otomatis: Ozak AI akan mengelola investasi pengguna secara otomatis menggunakan data real-time.
  • Integrasi DeFi yang Lebih Baik: Pengguna dapat menggunakan Ozak AI dalam aplikasi DeFi untuk staking, peminjaman, dan pinjaman.
  • Prediksi Multi-Aset: Platform akan memprediksi tren tidak hanya di kripto, tetapi juga di real estate dan komoditas.

Ozak AI berada di jalur pertumbuhan yang kuat, mengumpulkan lebih dari $3,61 juta dalam pendanaan pada harga $0,012 untuk mencapai $1 saat peluncuran. Dengan roadmap yang jelas, inovasi berkelanjutan, dan fitur AI yang terus berkembang, proyek ini membangun nilai dunia nyata dan kepercayaan investor.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Ozak AI, kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://ozak.ai/ 

Twitter/X: https://x.com/OzakAGI 

Telegram: https://t.me/OzakAGI 

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

PANews melaporkan pada 9 November, mengutip Coindesk, bahwa Penjaga Sipil Spanyol menangkap seorang pria yang diduga memimpin skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta. Dia dituduh mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club." Skema Ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan pengembalian yang dijamin terkait dengan seni digital, kendaraan mewah, wiski, real estate, dan cryptocurrency. Penyelidikan, yang melibatkan Europol dan badan penegak hukum internasional, mengungkap jaringan kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank yang mencakup setidaknya 10 negara.
Matrix AI Network
MAN$0,00448-%11,28
Solana Retardz
SCAM$0,0000194-%16,37
Pixel Canvas
CLUB$0,00351--%
Bagikan
PANews2025/11/09 21:26
Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0,00208+%2,97
Bitcoin
BTC$103.273,8+%1,23
Major
MAJOR$0,1+%2,45
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103.059,20
$103.059,20$103.059,20

+%1,32

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3.511,68
$3.511,68$3.511,68

+%3,99

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160,68
$160,68$160,68

+%2,55

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,2962
$2,2962$2,2962

+%1,76

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$629,00
$629,00$629,00

+%23,07