Memecoin China yang Sepenuhnya Terlewatkan oleh Trader Barat

Oleh: Medium
2025/10/13 21:15

Semalam saya menemukan thread di Twitter kripto China yang membuat saya terkejut. Seseorang memposting tangkapan layar bagaimana mengubah $800 menjadi $233.000 dalam enam hari dengan memperdagangkan memecoin bernama NianNian. Komentar-komentar tidak menyebutnya palsu atau beruntung. Mereka justru berbagi kemenangan serupa mereka sendiri dengan token yang bahkan tidak bisa saya ucapkan.

Saat itulah saya menyadari. Sementara trader Barat terobsesi dengan koin anjing dan kodok yang sama, ada seluruh alam semesta memecoin paralel yang beroperasi di komunitas China dengan narasi yang benar-benar berbeda, referensi budaya yang berbeda, dan tampaknya, tingkat pengembalian yang berbeda.

Kategori memecoin China berada di kapitalisasi pasar $495 juta, naik 88% pada beberapa token dalam 24 jam. Sebagian besar trader Barat tidak tahu keberadaan mereka.

Mengapa Memecoin Kultural Memberikan Dampak Berbeda

Memecoin China memanfaatkan tonggak budaya yang tidak dipahami trader Barat. 修仙 (Xiūxiān) merujuk pada novel fantasi kultivasi dengan jutaan pembaca China. 客服小何 (Customer Service Xiao He) mengejek pengalaman layanan pelanggan yang khususnya beresonansi dalam budaya korporat China.

Kekhususan budaya ini menciptakan komunitas yang erat yang bertahan melalui volatilitas. Ketika Anda memahami lelucon pada tingkat yang lebih dalam, Anda cenderung tidak panik menjual pada penurunan pertama.

Bintang-Bintang yang Menonjol

哈基米 (Hakimi) dengan kapitalisasi pasar $47M melonjak 26% dalam 24 jam dengan volume $33M. Ini adalah token bertema kucing yang viral di media sosial China, menunggangi narasi hewan peliharaan yang sama yang membuat koin anjing Barat bernilai miliaran.

NianNian meledak 88,9% baru-baru ini dengan kapitalisasi pasar $3,1M. Humor frasa berulang diterjemahkan menjadi keterlibatan komunitas yang adiktif yang membuat pemegang tetap bersemangat. Kapitalisasi kecil berarti volatilitas besar ke kedua arah.

币安人生 (BinanceLife) berada di kapitalisasi pasar $208M, menjadikannya permainan yang mapan. Ini menyindir gaya hidup kripto khususnya melalui perspektif trader China, memproses volume harian $52M.

Katalis Tahun Ular

2025 adalah Tahun Ular dalam zodiak China. $SNEK dan token bertema ular serupa sedang memposisikan diri untuk pompa berbasis narasi sekitar perayaan Tahun Baru Lunar. Trader Barat sama sekali melewatkan katalis waktu budaya ini.

財務自由 (Financial Freedom) dengan kapitalisasi pasar $3,9M naik 15% mengejek aspirasi kekayaan. Dalam budaya di mana "kebebasan finansial" adalah frasa tujuan hidup yang umum, satir ini mendarat dengan sempurna dan menciptakan potensi viral.

Realitas Penipuan

Izinkan saya jujur secara brutal tentang risikonya. Komunitas memecoin China telah melaporkan rug pull besar-besaran. Tim anonim, kepemilikan paus terkonsentrasi lebih dari 10%, dan likuiditas yang dimanipulasi adalah hal yang umum.

Seorang trader berbagi kehilangan $12.000 karena skema pump-and-dump di mana orang dalam mengoordinasikan penjualan setelah mempromosikan token. Lonjakan NianNian 88% bisa dengan mudah menjadi crash 95% besok.

Ketidakpastian regulasi menambah lapisan. Sementara SEC mengklarifikasi bahwa sebagian besar memecoin bukan sekuritas, otoritas China mengambil sikap yang tidak terduga terhadap kripto. Proyek bisa menghilang dalam semalam karena penindakan.

Mengapa Beberapa Layak Risikonya

Potensi pengembalian asimetris berasal dari menjadi yang pertama dalam narasi khusus budaya sebelum mereka menyeberang ke pasar Barat. Ketika memecoin China akhirnya diambil oleh Twitter kripto yang lebih luas, pemegang yang ada yang duduk di kapitalisasi pasar $3M dapat melihat kenaikan 10x-50x.

PeiPei dimulai sebagai "PEPE China" pada valuasi rendah sebelum mencapai kapitalisasi pasar $12M. Pemegang awal yang memahami twist budaya menangkap seluruh kenaikan sementara pemegang PEPE Barat terjebak dalam konsolidasi.

Kuncinya adalah menemukan token dengan keterlibatan komunitas yang asli, bukan hanya kelompok pump. Diskusi WeChat dan Telegram aktif dalam bahasa China, pembuatan meme organik, dan pemegang yang bertahan dari koreksi sebelumnya.

Menciptakan Peluang Lintas Budaya

Kesenjangan antara pasar memecoin Barat dan China menciptakan peluang di luar sekadar trading. Pembangun yang memahami kedua budaya dapat meluncurkan token yang menjembatani kesenjangan tersebut. Rocket Suite menyediakan infrastruktur untuk men-deploy token di jaringan Ethereum dan Base, dengan alat optimasi volume di SOL, BNB, Plasma, Base, ETH, XRP untuk peringkat DexScreener dan DexTools.

Karena memecoin China membuktikan permintaan berkelanjutan untuk narasi khusus budaya, memiliki alat peluncuran profesional menjadi penting untuk menangkap kedua pasar.

Kesimpulan

Memecoin China mewakili serangkaian peluang yang sepenuhnya terpisah yang sebagian besar trader Barat benar-benar lewatkan. Kekhususan budaya menciptakan risiko yang lebih tinggi dan juga imbalan yang lebih tinggi melalui komunitas yang erat dan narasi yang disalahpahami

The Chinese Memecoins Western Traders Are Completely Missing awalnya dipublikasikan di Coinmonks di Medium, di mana orang-orang melanjutkan percakapan dengan menyoroti dan merespons cerita ini.

