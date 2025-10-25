Analisis Harga XRP: Penundaan ETF dan Konflik AS-China Membebani Harga Ripple, Bisakah Turun Lebih Jauh?

Harga XRP telah turun menjadi $2,38, dan kerugian mingguannya terus berlanjut. Ketegangan geopolitik saat ini antara AS dan China serta penutupan pemerintah AS telah membentuk hambatan yang memengaruhi sentimen pasar.

Dengan penundaan persetujuan ETF spot XRP, banyak investor kini mempertanyakan ke mana harga akan bergerak selanjutnya. Apakah penurunan ini akan bertahan, atau adakah peluang untuk pemulihan? Mari kita telusuri situasinya dan lihat apa yang mendorong pergerakan harga saat ini.

Harga XRP Berada Di Bawah Resistensi Berat Dengan Penundaan dan Ketidakpastian di Pasar

XRP telah berkinerja buruk belakangan ini, menurun sebesar 1,31% selama 24 jam terakhir. Pada $2,38, harganya sudah berada di bawah tekanan, terutama dengan lebih banyak faktor makroekonomi yang berperan. Ketegangan perdagangan AS-China yang sedang berlangsung telah melemparkan bayangan pada selera risiko global.

Investor kini lebih berhati-hati, dan ini membebani aset digital, termasuk XRP. Dengan ancaman tarif dan pembatasan ekspor, hal ini memicu pergerakan risk-off, dan kita telah melihat dominasi Bitcoin naik menjadi 59,28%, menandakan bahwa para trader kembali beralih ke aset mapan di masa ketidakpastian.

Sementara itu, penutupan pemerintah AS semakin memperumit masalah bagi XRP. Persetujuan SEC terhadap ETF spot XRP telah ditunda, membekukan investasi institusional yang seharusnya bisa mendorong harga.

Analis memperkirakan penundaan 3 hingga 4 minggu lagi sebelum SEC menyelesaikan tunggakan mereka. Itu berarti masa depan XRP dalam jangka pendek tetap tidak pasti, dan ETF, yang memiliki peluang tinggi untuk disetujui, masih belum jelas. Meskipun banyak yang masih optimis, hal ini telah menyebabkan pasar berdiri dalam keraguan karena kurangnya kemajuan.

Trader saat ini menargetkan level dukungan $2,16 hingga $2,20. Penurunan di bawah itu akan berpotensi membawa kita menuju $1,94 dan $1,58. Sebaliknya, jika XRP mampu mempertahankan titik yang lebih tinggi, pasar dapat stabil, terutama ketika lingkungan geopolitik membaik atau SEC menyetujui ETF.

Indikator momentum masih menunjukkan kelemahan, dan XRP tetap terjebak di bawah level resistensi kunci. Sampai menembus $2,64, masih banyak ketidakpastian seputar aksi harga.

Remittix Bisa Menjadi Pemain Besar Berikutnya dalam Pembayaran Lintas Batas

Saat XRP menghadapi berbagai tantangan, ada proyek baru yang mendapatkan daya tarik dengan pendekatan segar. Remittix (RTX) memposisikan dirinya untuk menjembatani kesenjangan antara cryptocurrency dan perbankan tradisional. Tujuan proyek ini adalah menawarkan transaksi lintas batas yang cepat dan berbiaya rendah, mirip dengan misi Ripple, tetapi dengan perbedaan kunci—Remittix berfokus pada kemudahan penggunaan dan aksesibilitas.

Sementara Ripple masih berfokus pada bisnis besar, Remittix berfokus pada konsumen sehari-hari. Inilah mengapa ia dapat menjadi kekuatan yang mengganggu dalam industri pembayaran. Remittix, melalui ekosistem PayFi-nya, bertujuan untuk merampingkan proses pembayaran digital baik konsumen maupun bisnis. Platform ini akan menyediakan transisi yang mulus antara mata uang kripto dan fiat.

Saatnya Bertindak: XRP atau Remittix, Mana yang Akan Anda Pilih?

Saat XRP menghadapi tantangan signifikan dari penundaan ETF dan ketegangan makroekonomi, Remittix diam-diam membuat kemajuan dengan solusi pembayaran inovatifnya sendiri. Harga XRP mungkin berjuang dalam jangka pendek, tetapi masih menjanjikan untuk pertumbuhan jangka panjang setelah persetujuan ETF selesai dan kondisi pasar stabil.

Di sisi lain, Remittix diposisikan untuk menciptakan ceruk sendiri dalam industri pembayaran, berpotensi menawarkan solusi yang lebih mudah diakses bagi pengguna sehari-hari.

