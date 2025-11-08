Prediksi Harga ANOME (ANOME) (USD)

Dapatkan prediksi harga ANOME untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ANOME dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga ANOME % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.11963 $0.11963 $0.11963 +2.79% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga ANOME untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga ANOME (ANOME) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, ANOME berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.11963 pada tahun 2025. Prediksi Harga ANOME (ANOME) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, ANOME berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.125611 pada tahun 2026. Prediksi Harga ANOME (ANOME) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ANOME pada tahun 2027 adalah $ 0.131892 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga ANOME (ANOME) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ANOME pada tahun 2028 adalah $ 0.138486 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga ANOME (ANOME) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ANOME pada tahun 2029 adalah $ 0.145411 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga ANOME (ANOME) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ANOME pada tahun 2030 adalah $ 0.152681 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga ANOME (ANOME) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga ANOME berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.248702. Prediksi Harga ANOME (ANOME) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga ANOME berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.405109. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.11963 0.00%

2026 $ 0.125611 5.00%

2027 $ 0.131892 10.25%

2028 $ 0.138486 15.76%

2029 $ 0.145411 21.55%

2030 $ 0.152681 27.63%

2031 $ 0.160315 34.01%

2032 $ 0.168331 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.176747 47.75%

2034 $ 0.185585 55.13%

2035 $ 0.194864 62.89%

2036 $ 0.204607 71.03%

2037 $ 0.214838 79.59%

2038 $ 0.225580 88.56%

2039 $ 0.236859 97.99%

2040 $ 0.248702 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga ANOME Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.11963 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.119646 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.119744 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.120121 0.41% Prediksi Harga ANOME (ANOME) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ANOME pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.11963 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga ANOME (ANOME) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ANOME, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.119646 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga ANOME (ANOME) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ANOME, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.119744 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga ANOME (ANOME) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ANOME adalah $0.120121 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga ANOME Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.11963$ 0.11963 $ 0.11963 Perubahan Harga (24 Jam) +2.79% Kap. Pasar $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Suplai Peredaran 30.00M 30.00M 30.00M Volume (24 Jam) $ 65.70K$ 65.70K $ 65.70K Volume (24 Jam) -- Harga ANOME terbaru adalah $ 0.11963. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.79%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 65.70K. Selanjutnya, suplai beredar ANOME adalah 30.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.59M. Lihat Harga ANOME Live

Harga Lampau ANOME Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ANOME, harga ANOME saat ini adalah 0.11963USD. Suplai ANOME(ANOME) yang beredar adalah 0.00 ANOME , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3.59M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000570 $ 0.12348 $ 0.11591

7 Hari -0.17% $ -0.02459 $ 0.15303 $ 0.10832

30 Days 10.96% $ 0.10956 $ 0.205 $ 0.01 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ANOME telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000570 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ANOME trading pada harga tertinggi $0.15303 dan terendah $0.10832 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.17% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ANOME di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ANOME telah mengalami perubahan 10.96% , mencerminkan sekitar $0.10956 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ANOME dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga ANOME lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ANOME Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ANOME (ANOME )? Modul Prediksi Harga ANOME adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ANOME di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ANOME pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ANOME, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ANOME. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ANOME. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ANOME untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ANOME.

Mengapa Prediksi Harga ANOME Penting?

Prediksi Harga ANOME sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ANOME sekarang? Menurut prediksi Anda, ANOME akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ANOME bulan depan? Menurut alat prediksi harga ANOME (ANOME), prakiraan harga ANOME akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ANOME pada tahun 2026? Harga 1 ANOME (ANOME) hari ini adalah $0.11963 . Menurut modul prediksi di atas, ANOME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ANOME pada tahun 2027? ANOME (ANOME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ANOME pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ANOME pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ANOME (ANOME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ANOME pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ANOME (ANOME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ANOME pada tahun 2030? Harga 1 ANOME (ANOME) hari ini adalah $0.11963 . Menurut modul prediksi di atas, ANOME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ANOME untuk tahun 2040? ANOME (ANOME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ANOME pada tahun 2040.