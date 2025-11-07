BursaDEX+
Harga live ANOME hari ini adalah 0.11479 USD. Lacak informasi harga aktual ANOME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ANOME dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ANOME

Info Harga ANOME

Penjelasan ANOME

Whitepaper ANOME

Situs Web Resmi ANOME

Tokenomi ANOME

Prakiraan Harga ANOME

Riwayat ANOME

Panduan Membeli ANOME

Konverter ANOME ke Mata Uang Fiat

Spot ANOME

Futures USDT-M ANOME

Logo ANOME

Harga ANOME(ANOME)

Harga Live 1 ANOME ke USD:

$0.11479
$0.11479
-3.91%1D
USD
Grafik Harga Live ANOME (ANOME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:07:03 (UTC+8)

Informasi Harga ANOME (ANOME) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.11358
$ 0.11358
Low 24 Jam
$ 0.12466
$ 0.12466
High 24 Jam

$ 0.11358
$ 0.11358

$ 0.12466
$ 0.12466

$ 0.21166729238580834
$ 0.21166729238580834

$ 0.07743573506739244
$ 0.07743573506739244

-1.73%

-3.91%

-16.38%

-16.38%

Harga aktual ANOME (ANOME) adalah $ 0.11479. Selama 24 jam terakhir, ANOME diperdagangkan antara low $ 0.11358 dan high $ 0.12466, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highANOME adalah $ 0.21166729238580834, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07743573506739244.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ANOME telah berubah sebesar -1.73% selama 1 jam terakhir, -3.91% selama 24 jam, dan -16.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ANOME (ANOME)

No.1539

$ 3.44M
$ 3.44M

$ 67.94K
$ 67.94K

$ 114.79M
$ 114.79M

30.00M
30.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

3.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar ANOME saat ini adalah $ 3.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.94K. Suplai beredar ANOME adalah 30.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 114.79M.

Riwayat Harga ANOME (ANOME) USD

Pantau perubahan harga ANOME untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0046709-3.91%
30 Days$ +0.10479+1,047.90%
60 Hari$ +0.10479+1,047.90%
90 Hari$ +0.10479+1,047.90%
Perubahan Harga ANOME Hari Ini

Hari ini, ANOME tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0046709 (-3.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ANOME 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.10479 (+1,047.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ANOME 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ANOME terlihat mengalami perubahan $ +0.10479 (+1,047.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ANOME 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.10479 (+1,047.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ANOME (ANOME)?

Lihat halaman Riwayat Harga ANOME sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ANOME (ANOME)

Anome adalah platform GameFi dan penerbitan aset berbasis blockchain yang menggabungkan DeFi, NFTFi, dan AI. Platform ini memperkenalkan mekanisme penguncian dana yang transparan untuk mencegah penarikan aset ilegal (rug pull), sekaligus memungkinkan pemain untuk mencetak, memperdagangkan, dan melawan kartu NFT, mendapatkan penghasilan melalui penambangan LP, dan terlibat dalam tata kelola/governance DAO.

ANOME tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ANOME Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ANOME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ANOME di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ANOME dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ANOME (USD)

Berapa nilai ANOME (ANOME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ANOME (ANOME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ANOME.

Cek prediksi harga ANOME sekarang!

Tokenomi ANOME (ANOME)

Memahami tokenomi ANOME (ANOME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANOME sekarang!

Cara membeli ANOME (ANOME)

Ingin mengetahui cara membeli ANOME? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ANOME di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ANOME ke Mata Uang Lokal

1 ANOME(ANOME) ke VND
3,020.69885
1 ANOME(ANOME) ke AUD
A$0.1767766
1 ANOME(ANOME) ke GBP
0.0872404
1 ANOME(ANOME) ke EUR
0.0987194
1 ANOME(ANOME) ke USD
$0.11479
1 ANOME(ANOME) ke MYR
RM0.4798222
1 ANOME(ANOME) ke TRY
4.832659
1 ANOME(ANOME) ke JPY
¥17.56287
1 ANOME(ANOME) ke ARS
ARS$166.6027623
1 ANOME(ANOME) ke RUB
9.3255396
1 ANOME(ANOME) ke INR
10.1772814
1 ANOME(ANOME) ke IDR
Rp1,913.1659014
1 ANOME(ANOME) ke PHP
6.7714621
1 ANOME(ANOME) ke EGP
￡E.5.429567
1 ANOME(ANOME) ke BRL
R$0.6141265
1 ANOME(ANOME) ke CAD
C$0.1618539
1 ANOME(ANOME) ke BDT
14.0055279
1 ANOME(ANOME) ke NGN
165.1644436
1 ANOME(ANOME) ke COP
$439.8075539
1 ANOME(ANOME) ke ZAR
R.1.9939023
1 ANOME(ANOME) ke UAH
4.8280674
1 ANOME(ANOME) ke TZS
T.Sh.282.03903
1 ANOME(ANOME) ke VES
Bs25.59817
1 ANOME(ANOME) ke CLP
$108.13218
1 ANOME(ANOME) ke PKR
Rs32.4442456
1 ANOME(ANOME) ke KZT
60.3829837
1 ANOME(ANOME) ke THB
฿3.719196
1 ANOME(ANOME) ke TWD
NT$3.5561942
1 ANOME(ANOME) ke AED
د.إ0.4212793
1 ANOME(ANOME) ke CHF
Fr0.091832
1 ANOME(ANOME) ke HKD
HK$0.8919183
1 ANOME(ANOME) ke AMD
֏43.895696
1 ANOME(ANOME) ke MAD
.د.م1.0686949
1 ANOME(ANOME) ke MXN
$2.1316503
1 ANOME(ANOME) ke SAR
ريال0.4304625
1 ANOME(ANOME) ke ETB
Br17.6191171
1 ANOME(ANOME) ke KES
KSh14.8239806
1 ANOME(ANOME) ke JOD
د.أ0.08138611
1 ANOME(ANOME) ke PLN
0.4224272
1 ANOME(ANOME) ke RON
лв0.505076
1 ANOME(ANOME) ke SEK
kr1.0973924
1 ANOME(ANOME) ke BGN
лв0.1939951
1 ANOME(ANOME) ke HUF
Ft38.3777407
1 ANOME(ANOME) ke CZK
2.4186253
1 ANOME(ANOME) ke KWD
د.ك0.03512574
1 ANOME(ANOME) ke ILS
0.3753633
1 ANOME(ANOME) ke BOB
Bs0.792051
1 ANOME(ANOME) ke AZN
0.195143
1 ANOME(ANOME) ke TJS
SM1.0583638
1 ANOME(ANOME) ke GEL
0.3110809
1 ANOME(ANOME) ke AOA
Kz104.734396
1 ANOME(ANOME) ke BHD
.د.ب0.04316104
1 ANOME(ANOME) ke BMD
$0.11479
1 ANOME(ANOME) ke DKK
kr0.7415434
1 ANOME(ANOME) ke HNL
L3.0166812
1 ANOME(ANOME) ke MUR
5.28034
1 ANOME(ANOME) ke NAD
$1.9939023
1 ANOME(ANOME) ke NOK
kr1.170858
1 ANOME(ANOME) ke NZD
$0.2031783
1 ANOME(ANOME) ke PAB
B/.0.11479
1 ANOME(ANOME) ke PGK
K0.4901533
1 ANOME(ANOME) ke QAR
ر.ق0.4178356
1 ANOME(ANOME) ke RSD
дин.11.651185
1 ANOME(ANOME) ke UZS
soʻm1,366.5474004
1 ANOME(ANOME) ke ALL
L9.6274373
1 ANOME(ANOME) ke ANG
ƒ0.2054741
1 ANOME(ANOME) ke AWG
ƒ0.206622
1 ANOME(ANOME) ke BBD
$0.22958
1 ANOME(ANOME) ke BAM
KM0.1939951
1 ANOME(ANOME) ke BIF
Fr338.51571
1 ANOME(ANOME) ke BND
$0.149227
1 ANOME(ANOME) ke BSD
$0.11479
1 ANOME(ANOME) ke JMD
$18.4065765
1 ANOME(ANOME) ke KHR
461.0035274
1 ANOME(ANOME) ke KMF
Fr49.01533
1 ANOME(ANOME) ke LAK
2,495.4347327
1 ANOME(ANOME) ke LKR
රු34.9960273
1 ANOME(ANOME) ke MDL
L1.9640569
1 ANOME(ANOME) ke MGA
Ar517.071555
1 ANOME(ANOME) ke MOP
P0.91832
1 ANOME(ANOME) ke MVR
1.767766
1 ANOME(ANOME) ke MWK
MK198.942549
1 ANOME(ANOME) ke MZN
MT7.3408205
1 ANOME(ANOME) ke NPR
रु16.265743
1 ANOME(ANOME) ke PYG
814.09068
1 ANOME(ANOME) ke RWF
Fr166.78987
1 ANOME(ANOME) ke SBD
$0.9435738
1 ANOME(ANOME) ke SCR
1.5990247
1 ANOME(ANOME) ke SRD
$4.419415
1 ANOME(ANOME) ke SVC
$1.0032646
1 ANOME(ANOME) ke SZL
L1.9916065
1 ANOME(ANOME) ke TMT
m0.401765
1 ANOME(ANOME) ke TND
د.ت0.33966361
1 ANOME(ANOME) ke TTD
$0.7771283
1 ANOME(ANOME) ke UGX
Sh401.30584
1 ANOME(ANOME) ke XAF
Fr65.20072
1 ANOME(ANOME) ke XCD
$0.309933
1 ANOME(ANOME) ke XOF
Fr65.20072
1 ANOME(ANOME) ke XPF
Fr11.82337
1 ANOME(ANOME) ke BWP
P1.5439255
1 ANOME(ANOME) ke BZD
$0.2307279
1 ANOME(ANOME) ke CVE
$11.0014736
1 ANOME(ANOME) ke DJF
Fr20.43262
1 ANOME(ANOME) ke DOP
$7.380997
1 ANOME(ANOME) ke DZD
د.ج14.9755034
1 ANOME(ANOME) ke FJD
$0.2617212
1 ANOME(ANOME) ke GNF
Fr998.09905
1 ANOME(ANOME) ke GTQ
Q0.8792914
1 ANOME(ANOME) ke GYD
$24.0094764
1 ANOME(ANOME) ke ISK
kr14.46354

Sumber Daya ANOME

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ANOME, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ANOME
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ANOME

Berapa nilai ANOME (ANOME) hari ini?
Harga live ANOME dalam USD adalah 0.11479 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ANOME ke USD saat ini?
Harga ANOME ke USD saat ini adalah $ 0.11479. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ANOME?
Kapitalisasi pasar ANOME adalah $ 3.44M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ANOME?
Suplai beredar ANOME adalah 30.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ANOME?
ANOME mencapai harga ATH sebesar 0.21166729238580834 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ANOME?
ANOME mencapai harga ATL 0.07743573506739244 USD.
Berapa volume perdagangan ANOME?
Volume perdagangan 24 jam live ANOME adalah $ 67.94K USD.
Akankah harga ANOME naik lebih tinggi tahun ini?
ANOME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANOME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:07:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ANOME ke USD

Jumlah

ANOME
ANOME
USD
USD

1 ANOME = 0.11479 USD

Perdagangkan ANOME

ANOME/USDT
$0.11479
$0.11479
-3.96%

