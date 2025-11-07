Apa yang dimaksud dengan ANOME (ANOME)

Anome adalah platform GameFi dan penerbitan aset berbasis blockchain yang menggabungkan DeFi, NFTFi, dan AI. Platform ini memperkenalkan mekanisme penguncian dana yang transparan untuk mencegah penarikan aset ilegal (rug pull), sekaligus memungkinkan pemain untuk mencetak, memperdagangkan, dan melawan kartu NFT, mendapatkan penghasilan melalui penambangan LP, dan terlibat dalam tata kelola/governance DAO.

ANOME tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ANOME Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ANOME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang ANOME di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ANOME dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ANOME (USD)

Berapa nilai ANOME (ANOME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ANOME (ANOME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ANOME.

Cek prediksi harga ANOME sekarang!

Tokenomi ANOME (ANOME)

Memahami tokenomi ANOME (ANOME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANOME sekarang!

Cara membeli ANOME (ANOME)

Ingin mengetahui cara membeli ANOME? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ANOME di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ANOME ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya ANOME

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ANOME, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ANOME Berapa nilai ANOME (ANOME) hari ini? Harga live ANOME dalam USD adalah 0.11479 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ANOME ke USD saat ini? $ 0.11479 . Cobalah Harga ANOME ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ANOME? Kapitalisasi pasar ANOME adalah $ 3.44M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ANOME? Suplai beredar ANOME adalah 30.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ANOME? ANOME mencapai harga ATH sebesar 0.21166729238580834 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ANOME? ANOME mencapai harga ATL 0.07743573506739244 USD . Berapa volume perdagangan ANOME? Volume perdagangan 24 jam live ANOME adalah $ 67.94K USD . Akankah harga ANOME naik lebih tinggi tahun ini? ANOME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANOME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

