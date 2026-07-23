Prediksi Harga ASTAR (ASTR) 2026-2050

Dapatkan prediksi harga ASTAR untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan ASTR dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

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Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga ASTAR % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.005189 $0.005189 $0.005189 USD Aktual Prediksi Harga Saat Ini ASTR pada 2027 ASTR pada 2028 ASTR pada 2029 ASTR pada 2030 $0.005189 $0.0054484500000000005 $0.0057208725 $0.006006916125000001 $0.006307261931250001

Prediksi Harga ASTAR Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Berdasarkan input prakiraan saat ini, model ini memproyeksikan jalur harga jangka pendek selama 30 hari ke depan. Tabel di bawah ini menguraikan perkiraan level harga untuk hari ini, besok, minggu ini, dan dalam rentang waktu 30 hari. Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan July 23, 2026(Hari ini) $ 0.005189 0.00%

July 24, 2026(Besok) $ 0.005189 0.01%

July 30, 2026(Minggu Ini) $ 0.005193 0.10%

August 22, 2026(30 Days) $ 0.005210 0.41% Prediksi Harga ASTAR (ASTR) Hari Ini Prediksi harga untuk ASTR pada July 23, 2026(Hari ini) adalah $0.005189. Estimasi ini didasarkan pada input prakiraan saat ini dan memberikan gambaran cepat tentang kemungkinan pergerakan harga dalam 24 jam ke depan. Pelajari selengkapnya tentang harga live ASTR hari ini. Prediksi Harga ASTAR (ASTR) Besok Untuk July 24, 2026(Besok), proyeksi harga untuk ASTR adalah $0.005189, menggunakan input pertumbuhan tahunan sebesar 5%. Hal ini membantu menyusun patokan dasar hari berikutnya berdasarkan rangkaian asumsi yang sama. Prediksi Harga ASTAR (ASTR) Minggu Ini Pada July 30, 2026(Minggu Ini), proyeksi harga untuk ASTR adalah $0.005193, berdasarkan input pertumbuhan tahunan yang sama sebesar 5%. Laporan mingguan ini merangkum perkiraan arah dalam beberapa hari mendatang berdasarkan skenario pertumbuhan yang stabil. Prediksi Harga ASTAR (ASTR) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan hingga August 22, 2026(30 Days), proyeksi harga untuk ASTR adalah $0.005210. Estimasi ini menerapkan input pertumbuhan tahunan yang sama sebesar 5% untuk memperkirakan kemungkinan posisi harga setelah satu bulan.

Prediksi Harga ASTAR Jangka Panjang: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050 Berdasarkan modul prakiraan harga jangka panjang, ASTAR mungkin menjadi $0.005189 pada 2026, $0.005448 pada 2027, $0.005721 pada 2028, $0.006007 pada 2029, $0.006308 pada 2030, $0.010279 pada 2040, dan $0.016748 pada 2050. Gulir ke bawah untuk melihat tabel lengkap target harga tahunan dan proyeksi ROI untuk ASTAR. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 Bulan Min. Harga Rata-Rata Harga Maks. Harga ROI Jul 2026 $ 0.004670 $ 0.005189 $ 0.005707 10.00%

Aug 2026 $ 0.004689 $ 0.005210 $ 0.005731 10.46%

Sep 2026 $ 0.004708 $ 0.005231 $ 0.005754 10.90%

Oct 2026 $ 0.004727 $ 0.005253 $ 0.005778 11.36%

Nov 2026 $ 0.004746 $ 0.005274 $ 0.005801 11.81%

Dec 2026 $ 0.004766 $ 0.005296 $ 0.005825 12.27%

Analisis Harga ASTAR (ASTR) Berdasarkan Indikator Pasar Utama

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ASTAR di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 Hari 1 Jam 4 Jam 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 4 Beli 10 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 0 Beli 7 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.005264 0.005245 R2 0.005245 0.005224 R1 0.005209 0.005211 PP 0.00519 0.00519 S1 0.005154 0.005169 S2 0.005135 0.005156 S3 0.005099 0.005135 Moving Averages ASTAR saat ini diperdagangkan pada $0.005189 , dengan moving average jangka pendek MA50 pada 0.005339 dan EMA50 pada 0.005585. Ini menunjukkan adanya tren bearish, selama harga tetap di bawah dibandingkan dengan level-level ini. Moving average jangka panjang, MA200 pada 0.007598 dan EMA200 pada 0.008382, yang menentukan arah pasar yang lebih luas. Jika harga kembali menyentuh zona MA200/EMA200, zona tersebut dianggap sebagai support ketika $0.005189 berada di atas 0.007598 dan 0.008382, resistance ketika $0.005189 berada di bawah zona tersebut, dan netral ketika harga berada di antara keduanya. Ringkasan: Moving average saat ini menunjukkan tren pasar Jual. RSI RSI(14) adalah 46.960056 dan momentumnya adalah Netral. RSI di atas 60 biasanya menandakan bias naik yang lebih kuat, RSI di bawah 40 menunjukkan momentum yang lebih lemah, dan nilai antara 40–60 biasanya mencerminkan lingkungan yang cenderung stagnan. Jika RSI tetap berada dalam rentang saat ini, tren harian kemungkinan akan berlanjut. Ringkasan: RSI menunjukkan tren pasar Netral berdasarkan momentum saat ini. Bollinger Bands Sinyal BOLL(20,2) saat ini Netral dan Beli pada rentang waktu harian. Ringkasan: Indikator Bollinger Bands menunjukkan adanya bias Netral. KDJ Indikator KDJ(9,3,3) menunjukkan K pada 57.571178, D pada 50.324802, dan J pada 72.063929, yang mengindikasikan momentumnya adalah bullish. Ketika selisih K–D positif (K > D), itu menandakan beli; ketika negatif (K < D), itu menandakan jual; ketika mendekati nol, itu netral. Ringkasan: KDJ menunjukkan tren pasar Beli berdasarkan momentum dan selisih antara K dan D. StochRSI StochRSI menunjukkan K pada 93.184931 dan D pada 95.915431, yang mengindikasikan bahwa momentumnya adalah memudar. Jika StochRSI tetap berada dalam rentang ini, pergerakan harga kemungkinan akan tetap mengikuti tren saat ini. Ringkasan: StochRSI menunjukkan tren pasar Jual, yang mengindikasikan apakah momentum akan berlanjut atau memudar. Titik Pivot Titik Pivot Klasik menunjukkan PP pada 0.00519, R1 pada 0.005209, dan S1 pada 0.005154, yang mengindikasikan level support dan resistance utama. Titik Pivot Fibonacci menempatkan PP pada 0.00519, dengan R2 pada 0.005224 dan S2 pada 0.005156. Jika harga menembus level ini, fokus akan beralih ke rentang pasar berikutnya. Ringkasan: Titik pivot menunjukkan tren pasar Jual.

Faktor-Faktor Utama yang Mendorong Prakiraan Harga ASTAR

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi prediksi harga ASTAR biasanya menggabungkan sentimen makro dengan faktor pendorong khusus koin tersebut. ASTAR mungkin bergerak seiring dengan arus risk-on/risk-off kripto yang lebih luas, tetapi prakiraan harga juga bergantung pada kedalaman likuiditas, dukungan market maker, dan arus pemilik aset yang besar. Tokenomi (vesting, jadwal pembukaan, emisi), listing, pertumbuhan ekosistem, penyediaan produk, kemitraan, dan berita utama terkait keamanan atau regulasi dapat secara signifikan mengubah ekspektasi dan mendorong penyesuaian harga yang lebih tajam dibandingkan dengan aset berkapitalisasi besar.

Berapa nilai ASTAR Anda dalam 1 tahun?

Gunakan alat kami untuk memprediksi nilai ASTAR (ASTR) Anda pada masa depan selama 1 tahun ke depan. Dengan memasukkan jumlah investasi Anda dan tingkat pertumbuhan tahunan yang diharapkan, Anda dapat dengan mudah menghitung proyeksi imbal hasil investasi Anda.

Jumlah Investasi $ 100 $ 1,000 $ 5,000 Tahun Target 2027 Tingkat Pertumbuhan Tahunan % Proyeksi Laba pada 2027 $ 50.00 Estimasi ROI 5.00% Beli ASTR

Bagaimana Mekanisme Proyeksi Harga ASTAR (ASTR) Alat ini menunjukkan skenario harga "bagaimana jika" untuk ASTAR berdasarkan tingkat pertumbuhan yang Anda masukkan. Datanya langsung diperbarui menggunakan harga terbaru. 1. Simulasi Yield Jangka Pendek Masukkan perkiraan perubahan yield jangka pendek Anda sebesar 5% (positif atau negatif). Hal ini memungkinkan Anda untuk menyimulasikan volatilitas pasar dan dengan cepat menilai laba atau rugi untuk ASTAR dalam berbagai kondisi. 2. Proyeksi Pertumbuhan Jangka Panjang Untuk perencanaan jangka panjang, sistem menerapkan tingkat pertumbuhan tahunan default sebesar 5%. Hal ini membantu Anda mengevaluasi potensi kepemilikan ASTAR dalam skenario pertumbuhan pasar yang stabil. 3. Hitung Imbal Hasil Investasi Cukup masukkan jumlah investasi Anda dan tingkat pertumbuhan tahunan yang diharapkan. Kalkulator ini langsung mengukur tujuan investasi Anda, memproyeksikan nilai kepemilikan ASTR Anda pada masa depan. 4. Estimasi Nilai & ROI Berdasarkan input Anda, lihat secara instan proyeksi total nilai aset dan Return on Investment (ROI) di berbagai rentang waktu, yang memberikan dukungan berbasis data untuk strategi kepemilikan Anda. Penting: Ini adalah kalkulator skenario, bukan prediksi yang pasti, dan tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan.

Tanya-Jawab: Berapa nilai ASTAR pada tahun 2026? Berdasarkan tingkat 5% yang Anda masukkan, kalkulator ini memproyeksikan ASTAR pada sekitar 0.005189 USD pada 2026. Ini adalah proyeksi skenario yang diperbarui secara instan saat Anda mengubah persentase input. Ini bukan prakiraan pasar yang dijamin akurat. Berapa nilai $1 ASTAR pada tahun 2030? Dengan input 5% Anda, 1 USD ASTAR hari ini diproyeksikan akan menjadi sekitar 1.22 USD pada tahun 2030. Ini dihitung dengan menerapkan tingkat yang Anda pilih pada harga hari ini dari waktu ke waktu, jadi mengubah persentase input juga akan mengubah hasil 1 USD . Berapa nilai 1 ASTAR pada 2026? Dengan menggunakan tingkat 5% yang Anda masukkan, proyeksi harga untuk 1 ASTAR pada 2026 adalah 0.005189 USD . Angka ini sepenuhnya dipengaruhi oleh persentase input Anda, jadi angka ini akan disesuaikan setiap kali Anda mengubah asumsinya. Berapa nilai ASTAR pada tahun 2040? Untuk tahun 2040, hasilnya adalah proyeksi jangka panjang berdasarkan tingkat 5% yang Anda pilih. Dengan asumsi tersebut, ASTAR diproyeksikan sekitar 0.010273 USD pada tahun 2040. Karena hal ini mencakup jangka waktu bertahun-tahun, perubahan kecil pada persentase input dapat menghasilkan output yang sangat berbeda—anggaplah ini sebagai skenario "bagaimana jika", bukan sebagai kepastian. Prediksi harga ASTAR hari ini Angka hari ini yang ditampilkan di halaman ini adalah harga acuan saat ini ( 0.005189 USD ) ditambah jalur proyeksi berdasarkan input 5% Anda. Jika Anda mengubah persentase input, kurva proyeksi akan langsung diperbarui, sementara harga live tetap menjadi gambaran pasar saat ini. Prediksi Harga ASTAR Besok Angka besok dihitung dengan memperluas asumsi 5% Anda selama rentang waktu yang lebih pendek dari harga hari ini ( 0.005189 USD ). Nilai proyeksi yang ditampilkan ( 0.005189 USD ) akan berubah jika Anda menyesuaikan persentase input karena ini adalah skenario berdasarkan tingkat yang Anda pilih—bukan prediksi pasar yang pasti. Prediksi harga ASTAR 24 jam ke depan Estimasi 24 jam berikutnya adalah proyeksi berbasis tingkat yang diperoleh dari input 5% Anda dan harga saat ini ( 0.005189 USD ). Ini diperbarui secara dinamis ketika Anda mengubah persentase input dan harus dibaca sebagai skenario arah, karena pergerakan seharian yang sebenarnya dapat dipengaruhi oleh volatilitas dan berita. Prediksi Harga ASTAR Beberapa Hari ke Depan Untuk beberapa hari ke depan, proyeksi terus menerapkan asumsi 5% Anda ke depan mulai dari 0.005189 USD . Output (seperti 0.005193 USD ) bertujuan menampilkan perkembangan tingkat pilihan Anda seiring waktu, dan akan diperbarui secara instan saat persentase input berubah. Prediksi Harga ASTAR 2030 Nilai tahun 2030 yang ditampilkan adalah hasil penerapan asumsi 5% Anda selama kurang lebih 4 tahun dari sekarang. Dengan input tersebut, kalkulator akan memproyeksikan 0.006307 USD pada tahun 2030. Dengan mengubah persentase input, angka tahun 2030 akan langsung berubah. Apakah ASTAR selanjutnya akan naik atau turun? Dalam jangka pendek, ASTAR sering kali mengikuti gabungan sentimen pasar, volatilitas, dan likuiditas. Jika momentum tetap positif, harga mungkin akan mengalami tren naik; tetapi jika volatilitas melonjak atau sentimen risk-off kembali, harga mungkin akan mengalami pullback (koreksi). Bagaimana prediksi ASTAR untuk 30 hari ke depan? Dengan menggunakan asumsi 5% Anda, kalkulator ini memproyeksikan ASTAR pada sekitar 0.005210 USD dalam 30 hari ke depan. Angka 30 hari diperbarui secara dinamis ketika persentase input atau harga pasar berubah, jadi anggaplah itu sebagai skenario "bagaimana jika" dan bukan hasil yang pasti, terutama selama periode volatilitas tinggi. Apakah ASTAR adalah pembelian yang bagus pada 2026? 5% Anda, kalkulator memproyeksikan ASTAR pada sekitar 0.005189 USD pada 2026. Namun demikian, proyeksi saja tidak seharusnya menjadi penentu keputusan. Pandangan yang lebih seimbang adalah dengan menggabungkan: Sinyal teknis: kekuatan tren, volatilitas, dan risiko drawdown dari pergerakan harga pada masa lalu; Fundamental: aktivitas ekosistem (pengguna, transaksi, biaya), momentum pengembang, dan pendorong permintaan riil; Kondisi pasar: siklus likuiditas dan sentimen kripto yang lebih luas. Apakah ASTAR merupakan "pembelian yang bagus" pada 2026 bergantung pada asumsi dan toleransi risiko Anda. Dengan menggunakan skenarioAnda, kalkulator memproyeksikan ASTAR pada sekitarpada 2026. Namun demikian, proyeksi saja tidak seharusnya menjadi penentu keputusan. Pandangan yang lebih seimbang adalah dengan menggabungkan: Jika Anda mempertimbangkan untuk masuk ke pasar ini pada 2026, perlakukan prakiraan tersebut sebagai skenario "bagaimana jika", bukan kepastian, dan sesuaikan risiko Anda dengan hal tersebut. Daftar Sekarang

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