Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Delabs Games % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.005654 $0.005654 $0.005654 +1.89% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Delabs Games untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Delabs Games (DELABS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Delabs Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005654 pada tahun 2025. Prediksi Harga Delabs Games (DELABS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Delabs Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005936 pada tahun 2026. Prediksi Harga Delabs Games (DELABS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DELABS pada tahun 2027 adalah $ 0.006233 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Delabs Games (DELABS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DELABS pada tahun 2028 adalah $ 0.006545 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Delabs Games (DELABS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DELABS pada tahun 2029 adalah $ 0.006872 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Delabs Games (DELABS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DELABS pada tahun 2030 adalah $ 0.007216 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Delabs Games (DELABS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Delabs Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011754. Prediksi Harga Delabs Games (DELABS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Delabs Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.019146.

2026 $ 0.005936 5.00%

2027 $ 0.006233 10.25%

2028 $ 0.006545 15.76%

2029 $ 0.006872 21.55%

2030 $ 0.007216 27.63%

2031 $ 0.007576 34.01%

2032 $ 0.007955 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.008353 47.75%

2034 $ 0.008771 55.13%

2035 $ 0.009209 62.89%

2036 $ 0.009670 71.03%

2037 $ 0.010153 79.59%

2038 $ 0.010661 88.56%

2039 $ 0.011194 97.99%

2040 $ 0.011754 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Delabs Games Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.005654 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.005654 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.005659 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.005677 0.41% Prediksi Harga Delabs Games (DELABS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DELABS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.005654 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Delabs Games (DELABS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk DELABS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005654 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Delabs Games (DELABS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk DELABS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.005659 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Delabs Games (DELABS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DELABS adalah $0.005677 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Delabs Games Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.005654$ 0.005654 $ 0.005654 Perubahan Harga (24 Jam) +1.89% Kap. Pasar $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M Suplai Peredaran 750.30M 750.30M 750.30M Volume (24 Jam) $ 56.87K$ 56.87K $ 56.87K Volume (24 Jam) -- Harga DELABS terbaru adalah $ 0.005654. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.89%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 56.87K. Selanjutnya, suplai beredar DELABS adalah 750.30M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 4.24M. Lihat Harga DELABS Live

Harga Lampau Delabs Games Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Delabs Games, harga Delabs Games saat ini adalah 0.005654USD. Suplai Delabs Games(DELABS) yang beredar adalah 0.00 DELABS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $4.24M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000038 $ 0.005674 $ 0.005248

7 Hari -0.10% $ -0.000678 $ 0.006606 $ 0.005248

30 Days -0.38% $ -0.003609 $ 0.009272 $ 0.005248 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Delabs Games telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000038 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Delabs Games trading pada harga tertinggi $0.006606 dan terendah $0.005248 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DELABS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Delabs Games telah mengalami perubahan -0.38% , mencerminkan sekitar $-0.003609 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DELABS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Delabs Games lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga DELABS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Delabs Games (DELABS )? Modul Prediksi Harga Delabs Games adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DELABS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Delabs Games pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DELABS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Delabs Games. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DELABS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DELABS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Delabs Games.

Mengapa Prediksi Harga DELABS Penting?

Prediksi Harga DELABS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

