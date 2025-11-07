BursaDEX+
Harga live Delabs Games hari ini adalah 0.005606 USD. Lacak informasi harga aktual DELABS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DELABS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Delabs Games(DELABS)

Harga Live 1 DELABS ke USD:

$0.005606
+4.33%1D
USD
Grafik Harga Live Delabs Games (DELABS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:31:03 (UTC+8)

Informasi Harga Delabs Games (DELABS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.005322
Low 24 Jam
$ 0.005633
High 24 Jam

$ 0.005322
$ 0.005633
$ 0.02049703623689548
$ 0.005334196402815058
+0.12%

+4.33%

-14.13%

-14.13%

Harga aktual Delabs Games (DELABS) adalah $ 0.005606. Selama 24 jam terakhir, DELABS diperdagangkan antara low $ 0.005322 dan high $ 0.005633, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDELABS adalah $ 0.02049703623689548, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005334196402815058.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DELABS telah berubah sebesar +0.12% selama 1 jam terakhir, +4.33% selama 24 jam, dan -14.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Delabs Games (DELABS)

No.1462

$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M

$ 55.38K
$ 55.38K$ 55.38K

$ 16.82M
$ 16.82M$ 16.82M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

Kapitalisasi Pasar Delabs Games saat ini adalah $ 4.21M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.38K. Suplai beredar DELABS adalah 750.30M, dan total suplainya sebesar 3000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.82M.

Riwayat Harga Delabs Games (DELABS) USD

Pantau perubahan harga Delabs Games untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00023267+4.33%
30 Days$ -0.003714-39.85%
60 Hari$ -0.003323-37.22%
90 Hari$ -0.009054-61.76%
Perubahan Harga Delabs Games Hari Ini

Hari ini, DELABS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00023267 (+4.33%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Delabs Games 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.003714 (-39.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Delabs Games 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DELABS terlihat mengalami perubahan $ -0.003323 (-37.22%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Delabs Games 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.009054 (-61.76%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Delabs Games (DELABS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Delabs Games sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Delabs Games (DELABS)

Delabs Games menata ulang cara kita bermain – menghadirkan IP Web2 yang terbukti ke dalam pengalaman inti menengah yang berani, yang dirancang khusus untuk perangkat seluler, terintegrasi dengan sosial, dan disempurnakan dengan blockchain.

Delabs Games tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Delabs Games Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DELABS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Delabs Games di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Delabs Games dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Delabs Games (USD)

Berapa nilai Delabs Games (DELABS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Delabs Games (DELABS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Delabs Games.

Cek prediksi harga Delabs Games sekarang!

Tokenomi Delabs Games (DELABS)

Memahami tokenomi Delabs Games (DELABS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DELABS sekarang!

Cara membeli Delabs Games (DELABS)

Ingin mengetahui cara membeli Delabs Games? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Delabs Games di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DELABS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Delabs Games

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Delabs Games, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Delabs Games
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Delabs Games

Berapa nilai Delabs Games (DELABS) hari ini?
Harga live DELABS dalam USD adalah 0.005606 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DELABS ke USD saat ini?
Harga DELABS ke USD saat ini adalah $ 0.005606. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Delabs Games?
Kapitalisasi pasar DELABS adalah $ 4.21M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DELABS?
Suplai beredar DELABS adalah 750.30M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DELABS?
DELABS mencapai harga ATH sebesar 0.02049703623689548 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DELABS?
DELABS mencapai harga ATL 0.005334196402815058 USD.
Berapa volume perdagangan DELABS?
Volume perdagangan 24 jam live DELABS adalah $ 55.38K USD.
Akankah harga DELABS naik lebih tinggi tahun ini?
DELABS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DELABS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:31:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

